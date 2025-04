Remédier aux connaissances lacunaires sur les investissements et les chaînes d’approvisionnement

Une nouvelle publication en collaboration avec la direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME, Navigating supply chain disruptions: New Insights into the resilience and transformation of EU Firms (Faire face aux perturbations des chaînes d’approvisionnement : nouvelles perspectives sur la résilience et la transformation des entreprises de l’UE), examine comment les crises récentes (pénuries de matières premières après la pandémie de COVID-19, perturbations du transport maritime et guerre en Ukraine) ont entravé les chaînes d’approvisionnement des entreprises de l’UE et mis en évidence leur dépendance à l’égard des importations. Cette étude montre que les entreprises de l’UE ont fait preuve d’une agilité remarquable face à ces perturbations et à cette dépendance. Elles ont renforcé la résilience de leurs chaînes d’approvisionnement en augmentant les stocks, en investissant dans le suivi numérique et en diversifiant leurs partenaires commerciaux.

Vous trouverez ici le résumé et la note méthodologique.