Enquête de la BEI sur le climat

L’action en faveur du climat est au cœur de notre mission en tant que banque européenne du climat. La BEI, qui est la plus grande institution financière multilatérale au monde et l’un des principaux bailleurs de fonds à l’appui de l’action pour le climat, joue un rôle de premier plan dans la mobilisation des financements nécessaires pour contenir le réchauffement de la planète en dessous de 2 °C.

Dans notre effort pour atteindre cet objectif, nous plaçons le facteur humain au centre de l’investissement économique. Pouvoir sonder l’opinion publique sur les changements climatiques constitue alors un précieux atout.

Depuis 2018, nous organisons des enquêtes sur le climat à grande échelle en Europe, en Chine et aux États-Unis. Nous souhaitons ainsi éclairer le débat général sur les attitudes et les attentes des citoyens du monde entier à l’égard de l’action en faveur du climat. Pour la première fois en 2022, nous avons également interrogé dix pays d’Afrique et du Moyen-Orient afin d’obtenir un aperçu plus complet des opinions publiques dans le monde entier.