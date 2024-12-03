L’action en faveur du climat est au cœur de notre mission en tant que banque européenne du climat. La BEI, qui est la plus grande institution financière multilatérale au monde et l’un des principaux bailleurs de fonds à l’appui de l’action pour le climat, joue un rôle de premier plan dans la mobilisation des financements nécessaires pour contenir le réchauffement de la planète en dessous de 2 °C.
Dans notre effort pour atteindre cet objectif, nous plaçons le facteur humain au centre de l’investissement économique. Pouvoir sonder l’opinion publique sur les changements climatiques constitue alors un précieux atout.
Depuis 2018, nous organisons des enquêtes sur le climat à grande échelle en Europe, en Chine et aux États-Unis. Nous souhaitons ainsi éclairer le débat général sur les attitudes et les attentes des citoyens du monde entier à l’égard de l’action en faveur du climat. Pour la première fois en 2022, nous avons également interrogé dix pays d’Afrique et du Moyen-Orient afin d’obtenir un aperçu plus complet des opinions publiques dans le monde entier.- Afficher moins
Enquête de la BEI sur le climat
Publications principales
L’enquête de la BEI sur le climat
La septième édition de l’enquête annuelle de la BEI sur le climat fournit des informations précieuses sur la manière dont les Européennes et les Européens perçoivent les difficultés et les possibilités présentées par l’adaptation aux changements climatiques en 2024.
The EIB Climate Survey 2021-2022
The fourth edition of the EIB Climate Survey shows that a majority of Europeans are confident that climate policies will improve their quality of life and create jobs.
The EIB Climate Survey 2020-2021
The third edition of the EIB Climate Survey shows that COVID-19 has changed people’s perception of the climate emergency. Most Europeans now consider the pandemic to be the greatest challenge facing their countries, but climate change remains a crucial issue.
The EIB Climate Survey 2019-2020
Conducted in partnership with market research firm BVA, the survey aims to inform the broader debate on citizens’ attitudes and expectations in terms of climate action in the European Union, the United States and China.