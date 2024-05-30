L’accord de prêt soutient le reconditionnement de qualité des smartphones, prolongeant leur durée de vie et diminuant la quantité de déchets électroniques tout en permettant à un nombre croissant de clients de réduire leurs émissions.

Cet accord confirme le soutien de la BEI à l’économie circulaire et au pacte vert pour l’Europe.

Le financement est couvert par la garantie d’InvestEU, qui soutient les investissements dans l’innovation favorisant la transition écologique.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Swappie, le plus grand fournisseur d’iPhone reconditionnés d’Europe, ont signé un accord de prêt qui servira à financer la remise à neuf de haute qualité des iPhone, prolongeant ainsi la durée de vie de ces appareils et permettant aux consommateurs de réduire leur empreinte carbone à l’appui d’une économie circulaire.

La BEI va accorder un prêt de 17 millions d’euros sur cinq ans à la start-up finlandaise innovante pour soutenir ses investissements dans la recherche, le développement et la robotique, visant à rendre les réparations d’iPhone rapides et fiables. L’opération permettra également à Swappie d’améliorer ses capacités d’exploitation et de reconditionnement, tout en déployant davantage de produits et en renforçant son rayonnement international.

Cet accord s’appuie sur le programme InvestEU, qui vise à mobiliser plus de 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires sur la période 2021-2027. Les investissements soutenus à ce titre relèvent des priorités stratégiques de l’UE, telles que la transition écologique, la compétitivité, l’innovation et les infrastructures durables.

En remettant à neuf les iPhone selon les normes les plus strictes grâce à une technologie exclusive de pointe, Swappie contribue à la réduction de la quantité de déchets rejetés dans l’environnement et permet aux clients de dépenser moins pour des appareils de haute qualité. L’empreinte carbone d’un smartphone remis à neuf ne représente que 20 % de celle d’un appareil neuf, tandis que l’utilisation d’un téléphone mobile pendant une année supplémentaire réduit ses émissions de dioxyde de carbone d’un tiers sur sa durée de vie.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Swappie illustre bien comment nous pouvons réduire les déchets et prolonger la durée d’utilisation des appareils, tout en les rendant plus abordables. « La Banque se réjouit d’aider Swappie à donner aux clients la possibilité de faire des achats intelligents, de payer moins cher et de réduire leur empreinte carbone. L’entreprise permet aux consommateurs d’accéder plus facilement aux produits électroniques tout en ayant un impact positif sur la planète. Son concept, fondé sur la réduction des déchets électroniques, la réutilisation de toutes les pièces détachées fonctionnelles et le recyclage des déchets générés, est pleinement conforme à l’engagement de la BEI en faveur d’une économie circulaire et d’innovations durables. »

S’exprimant au sujet du partenariat entre la BEI et Swappie, Lauri Lipsanen, le directeur financier de la société, a déclaré : « Nous sommes extrêmement reconnaissants du soutien que nous apporte la Banque européenne d’investissement par le biais de ce prêt de 17 millions d’euros. Cela représente un moment charnière pour Swappie alors que nous poursuivons notre mission axée sur une consommation technologique durable. Ce financement soutiendra nos efforts en matière de recherche et de développement et nous permettra d’affiner davantage nos procédés de reconditionnement et de prolonger la durée de vie des iPhone, avec à la clé une réduction de la quantité de déchets électroniques et une diminution de l’empreinte carbone associée aux nouveaux appareils. Il s’agit d’une nouvelle étape passionnante dans notre engagement à rendre l’électronique reconditionnée de qualité accessible et abordable, pour une planète plus verte et un avenir plus durable. »

Informations générales

Swappie

Swappie, le plus grand fournisseur d’iPhone reconditionnés d’Europe, est la première destination en ligne pour le traitement de bout en bout de l’achat et de la vente d’iPhone remis à neuf. Sa mission est d’offrir aux utilisateurs un moyen de mettre à niveau leurs téléphones qui soit de haute qualité, abordable et respectueux de l’environnement. Swappie opère actuellement dans toute l’Europe, notamment en Finlande, en Suède, en Italie et en Allemagne. En 2022, la société a vu son chiffre d’affaires croître pour atteindre 208 millions d’euros et depuis sa première levée de fonds en janvier, Swappie est devenue l’une des entreprises les plus innovantes et à croissance rapide d’Europe. Elle a élargi son équipe à plus de 800 personnes et a levé à ce jour 171 millions de dollars (149 millions d’euros) auprès d’investisseurs.

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il a pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.

En 2023, le Groupe BEI a engagé près d’un milliard d’euros de financements pour de nouveaux projets en Finlande. Il a notamment soutenu les dépenses de recherche et développement de grandes entreprises, des investissements industriels, la construction de bâtiments économes en énergie et d’infrastructures éducatives ainsi que les petites entreprises. Les financements du Groupe BEI en Finlande ont représenté 0,35 % du produit intérieur brut du pays et appuyé des investissements de près de 4,4 milliards d’euros. Au total, le Groupe BEI a accordé près de 8 milliards d’euros de financements dans le pays au cours des cinq dernières années.

InvestEU

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant des volumes importants de fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à mobiliser des investissements privés au bénéfice des grandes priorités de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Le programme InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE actuellement disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme InvestEU sont le Fonds, la plateforme de conseil et le portail. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie du budget de l’UE de 26,2 milliards d’euros. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre, augmente leur capacité de prise de risques et est en mesure de mobiliser au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.