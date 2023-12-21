© Smart Reporting

Prenons, par exemple, une radiographie du thorax. Près de 40 % des radiographies thoraciques sont pratiquées pour dépister le cancer du poumon. Dans ce cas, le radiologue peut simplement sélectionner le modèle élaboré pour ce type de dépistage. Le modèle de compte rendu comprend des champs prédéfinis où saisir les informations pertinentes, ainsi que des informations cliniques générales et le fruit des recherches les plus récentes disponibles sur le sujet. Le radiologue ne doit plus partir de zéro pour rédiger son compte rendu.

Et puisque le logiciel est intégralement commandé par la voix, les médecins n’ont plus besoin de cliquer une seule fois.

Le passage au numérique des soins de santé

Près d’une décennie plus tard, la société, rebaptisée Smart Reporting, a élargi sa clientèle au-delà des radiologues. Son effectif est de plus de 80 personnes, dont un nombre important de médecins, et son logiciel est utilisé par plus de 15 000 professionnels dans plus de 90 pays.

La Banque européenne d’investissement appuie l’expansion de Smart Reporting en lui accordant un prêt d’amorçage-investissement de 15 millions d’euros au titre du programme InvestEU, qui aide les entreprises européennes innovantes à mobiliser des investissements et soutient la stratégie de développement durable de l’Union européenne.

À la différence d’une participation au capital social, un prêt d’amorçage-investissement permet aux fondateurs d’une entreprise d’en rester propriétaires. « De nombreux gains d’efficacité sont encore possibles dans le secteur des soins de santé, et nous considérons que ce logiciel est un grand pas en avant pour la transformation numérique de la santé, dont nous avons tant besoin », expose Gergely Krajcsi, le chargé d’investissement de la banque de l’UE qui travaille sur le projet.

« Cette entreprise a le potentiel d’améliorer les soins de santé grâce à une approche axée sur les données qui rend les diagnostics plus faciles et plus précis ; voilà une autre raison pour laquelle nous la finançons », ajoute Cristina Niculescu, spécialiste des sciences de la vie à la Banque européenne d’investissement.

Le système élaboré par la société « pourrait se révéler très utile pour les médecins moins spécialisés travaillant dans les petits hôpitaux, qui seront en mesure de choisir un modèle pertinent afin d’évaluer le patient, ce qui leur permettra de prendre des décisions et de formuler des diagnostics plus éclairés », poursuit Gergely Krajcsi.

Une intelligence artificielle pour des médecins en chair et en os

Selon l’entreprise, son logiciel peut économiser jusqu’à 90 % du temps que les médecins passent à établir des comptes rendus, ainsi que 30 % de celui que les médecins traitants consacrent à l’interprétation de ces rapports. C’est littéralement une question de vie et de mort, après tout. La recherche a montré que l’introduction de comptes rendus standardisés, dans le monde médical, entraînait une réduction de 4,3 % de la mortalité des patients.