Les garanties de l’UE aident des entreprises hongroises comme Agroloop à se développer, en encourageant l’innovation, l’emploi et la transition numérique
Rajmond Percze a toujours voulu fonder une entreprise qui serait un modèle de durabilité. Mais il n’avait jamais imaginé qu’elle serait en lien avec les insectes. Lors d’une conférence aux Pays-Bas, il a observé avec quelle efficacité les insectes transforment la biomasse en ingrédients précieux pour l’alimentation animale et il a saisi cette occasion pour révolutionner les pratiques agricoles en Hongrie.
« Je suis un geek en matière de technologie », déclare-t-il. Sa curiosité a rapidement donné naissance à une entreprise qu’il a fondée avec István Sándor Nagy et Marcell Lipták. Créée en 2020, Agroloop utilise les larves de la mouche soldat noire pour transformer des aliments organiques en ressources précieuses pour l’écosystème agricole. Agroloop transforme la biomasse en aliments protéiques, en huile et en engrais de grande qualité. Ce procédé a un impact écologique nettement inférieur à celui de la production normale d’alimentation animale, car il a besoin de 30 fois moins de terres et 40 fois moins d’eau et il émet 40 fois moins de carbone.
« Grâce à leur teneur en protéines, les ingrédients de nos aliments peuvent améliorer la santé animale et réduire les taux de mortalité, en particulier dans l’élevage », explique Rajmond Percze. « L’engrais est biologique et peut être mis en terre, ce qui stimule le microbiome et inverse sa dégradation. »
Soutien de l’Union européenne
Agroloop est l’une des entreprises qui bénéficient d’un accord de garantie globale de 370 millions d’euros signé en 2023 entre le groupe UniCredit et le Fonds européen d’investissement. Avec le soutien du programme InvestEU de la Commission européenne, ce mécanisme de garantie a permis au groupe UniCredit d’accroître les prêts aux petites et moyennes entreprises (PME) en Bulgarie, en Croatie, en Hongrie, en Roumanie, en Slovaquie, en Slovénie et en Tchéquie.
« Cet accord nous permet de soutenir davantage d’entreprises innovantes et vertes, en leur proposant une tarification concurrentielle et en leur demandant moins de garanties », déclare Anita Laurinyecz, directrice chez UniCredit Bank Hungary. « Nous sommes en mesure de toucher davantage de marchés et d’entreprises. »
Pour Rajmond Percze et Agroloop, ce nouveau prêt signifie plus de financements pour le développement technologique et l’expansion de la production.
« À compter de la fin de cette année, nous serons en mesure de produire 3 000 tonnes de tourteaux d’oléagineux, 600 tonnes d’huile et 6 000 tonnes d’engrais par an », affirme-t-il. « Mais nous voyons au-delà de la rentabilité : nous voulons faire partie intégrante de l’innovation technologique durable et encourager les talents en Hongrie. »
- En savoir plus sur trois garanties européennes qui propulsent l’économie croate
Appuyer les entreprises hongroises
En 2021, la Hongrie comptait 892 106 entreprises, dont 99,89 % relevaient de la catégorie des PME. Constituant l’épine dorsale de l’économie hongroise, elles représentent 75 % du total des emplois et génèrent 61 % de la valeur ajoutée.
Mais de nombreuses PME peinent à obtenir des financements. Cela freine leur croissance et leur compétitivité. Cette situation réduit également les débouchés économiques pour la population locale, en particulier dans les régions accusant un retard.
D’autres difficultés ont été amenées par l’attaque de la Russie contre l’Ukraine, qui a créé des ondes de choc économiques dans la région et a durement frappé l’économie hongroise. Les PME ont dû faire face à des coûts énergétiques plus élevés, à des pénuries de matières premières et de produits de base, à des frais de transport plus importants et à de graves perturbations de l’approvisionnement.
L’accord de garantie conclu entre le Fonds européen d’investissement et le groupe UniCredit vise à remédier à ces difficultés. Il permet à UniCredit de proposer des financements par emprunt (dont des prêts et des crédits-bails) à des conditions favorables à environ 2 500 PME et entreprises de taille intermédiaire (ETI) en Europe centrale. Il devrait ainsi permettre de mobiliser environ 1 milliard d’euros d’investissement dans l’économie réelle.
« Cet accord appuiera la transition de l’Europe vers une économie plus verte et plus compétitive sur le plan numérique, et les garanties renforceront l’accès au financement pour les étudiants, les universités, les microentreprises et les entreprises sociales », a déclaré Kamil Pruchnik, gestionnaire des financements structurés pour les produits InvestEU au Fonds européen d’investissement. « La mise en œuvre de cette opération complexe bénéficie d’une relation de longue date entre le Fonds européen d’investissement et le groupe UniCredit, dont UniCredit Bank Hungary. »
- En savoir plus sur la première banque italienne entièrement en ligne et son financement en faveur des petites entreprises dans le Mezzogiorno
Bâtir l’avenir de la Hongrie
L’entreprise Garzon Bútor Zrt. est spécialisée dans la conception de bureaux et d’espaces publics en Hongrie. Fondée en 1939, elle « a accumulé plus de 75 ans d’expérience dans la conception industrielle et l’architecture d’intérieur, ainsi que dans les projets de bureaux, d’hôtels, d’établissements de santé, de musées et dans le travail professionnel du bois et des métaux », explique Ivonn Nagy, sa directrice générale.
Cette entreprise figure parmi les bénéficiaires d’une garantie InnovFin, dans le cadre d’une initiative de 160 millions d’euros lancée en 2016 par le Fonds européen d’investissement et UniCredit Hungary. Ce programme visait à encourager le financement de PME et d’ETI innovantes dans huit pays d’Europe centrale et orientale. Cet accord bénéficie du soutien d’Horizon 2020, le programme de recherche et d’innovation phare de l’UE, et du Fonds européen pour les investissements stratégiques.
Ce financement a été essentiel à l’expansion des activités de l’entreprise.
« Nous avons récemment mené à bien plus de 250 projets par an et travaillé avec plus de 100 fournisseurs et de nombreux sous-traitants », précise Ivonn Nagy.