Pour Rajmond Percze et Agroloop, ce nouveau prêt signifie plus de financements pour le développement technologique et l’expansion de la production.

« À compter de la fin de cette année, nous serons en mesure de produire 3 000 tonnes de tourteaux d’oléagineux, 600 tonnes d’huile et 6 000 tonnes d’engrais par an », affirme-t-il. « Mais nous voyons au-delà de la rentabilité : nous voulons faire partie intégrante de l’innovation technologique durable et encourager les talents en Hongrie. »

Appuyer les entreprises hongroises

En 2021, la Hongrie comptait 892 106 entreprises, dont 99,89 % relevaient de la catégorie des PME. Constituant l’épine dorsale de l’économie hongroise, elles représentent 75 % du total des emplois et génèrent 61 % de la valeur ajoutée.

Mais de nombreuses PME peinent à obtenir des financements. Cela freine leur croissance et leur compétitivité. Cette situation réduit également les débouchés économiques pour la population locale, en particulier dans les régions accusant un retard.

D’autres difficultés ont été amenées par l’attaque de la Russie contre l’Ukraine, qui a créé des ondes de choc économiques dans la région et a durement frappé l’économie hongroise. Les PME ont dû faire face à des coûts énergétiques plus élevés, à des pénuries de matières premières et de produits de base, à des frais de transport plus importants et à de graves perturbations de l’approvisionnement.