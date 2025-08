Les banques d’entreprises italiennes se mettent à la banque en ligne

Alors que les banques de détail italiennes sont passées au numérique il y a quelque temps déjà, les banques d’entreprises commencent seulement maintenant à adopter cette technologie.

Lancée en février 2022, la plateforme bancaire en ligne de b-ilty propose tout un éventail de services destinés aux petites entreprises :

Ouverture de compte

Demandes de prêt simplifiées

Procédures simplifiées de signature des clients

Gestion efficace des comptes de trésorerie

Accès aux facilités de fonds de roulement essentielles

Comptabilité et établissement de rapports fluides

Les entreprises ont une vue d’ensemble de tous leurs actifs et peuvent accéder à leurs indicateurs financiers en quelques secondes.

« Les petites entreprises peuvent se concentrer sur des tâches essentielles à leur activité, plutôt que sur des procédures bancaires chronophages et sur papier », explique Roberto Stasi de la Banque européenne d’investissement.

Présence de la banque en ligne b-ility dans le sud de l’Italie

Les conditions avantageuses du prêt accordé par la Banque européenne d’investissement à b-ilty sont répercutées sur les petites entreprises :

30 % des ressources bénéficieront aux petites entreprises des régions relevant de l’objectif de cohésion de l’UE (notamment Molise, Campanie, Pouilles, Basilicate, Calabre, Sicile, Sardaigne, Abruzzes, Ombrie et Marches),

20 % des fonds seront consacrés aux investissements des petites entreprises qui produisent de l’énergie verte, réduisent les émissions de gaz à effet de serre et améliorent l’efficacité énergétique.

« Pour nous, c’est un moyen formidable d’aider une banque régionale européenne à se développer et d’encourager un financement plus vert pour des projets de plus petite dimension », explique Tatiana Bosteels, économiste à la Banque européenne d’investissement qui travaille sur cet accord. « Nous aimerions entamer une relation à long terme avec b-ilty pour financer à l’avenir des projets, plus nombreux et de plus grande envergure, relevant de l’action pour le climat. »

Une banque en ligne avec un impact humain

Selon le document The European Small Business Finance Outlook 2022, les petites entreprises représentaient 99,8 % de l’ensemble des entreprises non financières et 64,4 % du total des emplois en 2021.

Il est vital d’exploiter l’énorme potentiel des petites entreprises. Ainsi, illimity ne leur prête pas seulement de l’argent, mais elle participe activement à leur stratégie de croissance. Quant à lui, b-ilty se concentre sur les besoins d’un secteur, fort d’un million de petites entreprises, qui, par le passé, a été mal desservi en Italie.

b-ilty peut apporter un soutien à diverses entreprises dans toute l’Italie, sans que cela ne génère autant de frais généraux que ceux propres aux succursales physiques. La plateforme peut rapidement analyser des dizaines d’indicateurs et apporter des réponses claires aux petites entreprises en matière de crédit.

« En quelques jours, une entreprise saura si elle a le droit d’obtenir un prêt ou non, et pourquoi », explique Amiran Tzindzade. Dans un délai de trois ou quatre semaines, une entreprise pourra utiliser le compte bancaire qu’elle a ouvert en 30 minutes, au lieu des 30 jours qu’il faut avec une banque d’entreprises classique.

« Nous aimons que les choses soient faites vite et bien », explique Corrado Passera.