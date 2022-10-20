Réutiliser et réaffecter les produits, prolonger leur durée de vie utile et réduire ainsi nos exigences vis-à-vis de notre environnement sont les bases de ce que l’on appelle l’économie circulaire. Le numérique joue un rôle primordial dans la lutte contre les changements climatiques, car il soutient l’économie circulaire... Il l’aide à fonctionner.

Quelle aide peut-on attendre du numérique ? Il contribue à identifier et à tracer les composants utilisés dans un produit et nous permet de les réintroduire dans la chaîne d’approvisionnement pour obtenir un produit différent. Bientôt, presque tous les produits porteront une empreinte numérique. Ce sera comme un passeport qui consignera les composants et le procédé de fabrication du produit en question. Tous les vêtements en seront équipés. Les éléments des bâtiments aussi, de sorte que lorsque vous démonterez un immeuble, vous serez en mesure de dire exactement en quoi sont constitués, par exemple, les cadres de fenêtre, ce qui vous permettra de les réemployer plus efficacement.

Des projets numériques au service de l’économie circulaire

En 2021, la Banque européenne d’investissement, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne, a soutenu une entreprise suédoise nommée Renewcell. Cette société a mis au point un procédé permettant de produire du tissu neuf à partir de vieux vêtements, en fabriquant une pâte puis en la pressant pour former une nouvelle étoffe de coton. D’ici 2025, ces avancées seront très importantes, en raison de nouvelles réglementations exigeant que les vêtements soient recyclés, tout comme vous le faites déjà pour le papier et le plastique en 2022.

D’autres entreprises élaborent des technologies visant à transformer les vieux vêtements en matériaux de construction, par exemple.

Le numérique a également un rôle à jouer dans la lutte contre les changements climatiques, par le biais de l’intelligence artificielle. L’IA fait souvent assez peur. Mais avant de porter un jugement, écoutez plutôt ce que je vais vous raconter sur les innovations qu’elle permet.

L’un de mes anciens projets préférés – que la Banque européenne d’investissement a signé en 2019 – s’appuie sur l’intelligence artificielle pour réduire le gaspillage alimentaire. Il soutient une entreprise britannique et roumaine nommée Winnow. Dans les cuisines des restaurants, sa technologie aide les cuisiniers à comprendre quelle quantité de nourriture est jetée chaque jour, estime sa valeur et, par conséquent, incite à cesser de gaspiller les aliments. À votre époque, elle est déjà utilisée dans certains restaurants, sur les bateaux de croisière et dans les magasins IKEA. Bientôt, vous serez équipé de quelque chose de similaire chez vous.

L’internet des objets au service de l’économie circulaire

Votre logement sera également relié à l’internet des objets. C’est une réalité imminente, pour vous qui vivez en 2022. Il s’agit d’appareils et de dispositifs qui se connectent sur internet et échangent des données, en vous donnant accès à d’autres réseaux. Cela signifie qu’une application vous permettra de commander à distance vos appareils de chauffage, afin de les allumer juste à temps pour que votre domicile soit à une température agréable quand vous y rentrerez, plutôt que de chauffer une maison vide. Il existera des capteurs qui éteindront le chauffage si une fenêtre est ouverte.

Vos appareils seront raccordés aux réseaux énergétiques. Par exemple, les dispositifs de chauffage pourront recevoir des signaux leur indiquant de se recharger et d’emmagasiner de la chaleur pour plus tard ou de s’activer et de se désactiver en fonction de la charge qui pèse sur le réseau électrique. Cela permettra de gérer les pics de consommation et de recourir pleinement aux énergies renouvelables.

Si une maison est ainsi équipée, c’est bien. Mais si tous les logements sont raccordés à un grand réseau, l’ampleur des économies réalisées peut avoir un impact énorme sur les émissions.

