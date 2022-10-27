Nous avons déjà évoqué le concept de l’adaptation quand nous parlions des villes. Souvenez-vous, l’adaptation désigne les mesures qui aident à faire face aux conséquences des changements climatiques. La protection contre les crues en est un exemple. Des initiatives de ce genre sont beaucoup trop rares. Alors, quelles sont les idées innovantes qui émergeront à l’avenir ?

Prenons du recul et analysons quelles conséquences aurait l’absence de projets d’adaptation. Les déplacements forcés de la population sont l’une de ces conséquences. Certains nomment ce phénomène « migration » mais, tout bien considéré, les gens devraient pouvoir migrer quand ils le souhaitent ; ils ne devraient jamais être forcés de quitter leur domicile, et il est donc préférable d’utiliser le terme de « déplacements forcés » dans ce contexte. Par exemple, s’il fait trop chaud pour faire pousser quoi que ce soit ou que les mauvaises récoltes se sont enchaînées sur plusieurs années, les populations locales sont forcées de mettre la clé sous la porte. Dans les pays en développement, cela peut signifier emménager dans des bidonvilles à la périphérie des grandes villes, ce qui entraîne d’autres problèmes.

Pour empêcher que les changements climatiques ne déracinent ainsi des populations, un concept est en cours d’élaboration. Il s’agit de l’assurance climat.

Des solutions d’adaptation pour lutter contre les mauvaises récoltes

L’idée est que les institutions de microfinance vendent des assurances aux petits agriculteurs, pour qu’ils soient couverts contre les mauvaises récoltes. Bien sûr, c’est un peu comme assurer une maison alors qu’elle est en train de brûler, puisque l’on sait que les changements climatiques affectent les récoltes. Des institutions comme la Banque européenne d’investissement cherchent donc à traiter ce problème, à mettre en place des incitations et des subventions à l’appui de ce type d’assurance.

Certains d’entre vous diront peut-être : « Écoutez, des technologies vont être mises au point pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Si elles sont efficaces, il y aura moins d’émissions et, bientôt, la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes diminuera. Donc, nous n’avons pas besoin de mesures d’adaptation. »

En fait, vu le volume considérable qu’occupent les gaz à effet de serre dans l’atmosphère, il faudra des mesures d’adaptation pendant quelque temps encore, à tout le moins.

Des solutions d’adaptation innovantes

Parmi les technologies innovantes dans ce domaine, on peut citer celles qui concernent les prévisions météorologiques et qui permettent d’anticiper les caprices de la météo et de se préparer aux événements extrêmes. Elles permettent d’analyser les données météorologiques – pas seulement de les collecter – beaucoup plus rapidement qu’auparavant. Nombre de ces informations sont transmises par de petits satellites, dont les coûts de construction et de lancement se démocratisent ; ils sont souvent exploités par de petites start-up, comme OroraTech, fondée par des étudiants de l’université technique de Munich. De telles initiatives ne se limitent pas à sauver des vies, elles aident les entreprises à anticiper et l’économie à continuer de fonctionner en cas de phénomènes météorologiques extrêmes.

Ces informations peuvent être diffusées sur de petits appareils numériques. Les agriculteurs peuvent analyser les prévisions saisonnières sur leur téléphone portable, et décider de retarder d’un mois la plantation de leurs semences, après une tempête annoncée. Ou de récolter immédiatement, avant la tempête.

Les technologies de l’eau permettront aux communautés d’affronter les sécheresses sévères. Le dessalement est l’une des solutions que l’on utilise déjà actuellement. Mais nous devrons envisager d’autres techniques parce qu’extraire le sel de l’eau de mer coûte cher et que l’élévation du niveau des océans entraînera la présence de sel dans les nappes phréatiques également. Les scientifiques et les investisseurs cherchent des méthodes naturelles pour purifier l’eau. Dans les années à venir, ces techniques seront commercialisées et utilisées dans les pays en développement.

N’oublions pas non plus les maladies. Vous êtes actuellement en train de traverser une pandémie. Eh bien, les maladies infectieuses se propagent à cause de l’élévation des températures. Des maladies tropicales apparaissent à des endroits où elles n’existaient pas auparavant. Conjuguée à la pandémie, cette évolution a imprimé un nouvel élan à la recherche sur les maladies tropicales et à la mise au point de médicaments pour les traiter.

