La BEI accorde jusqu’à 100 millions d’EUR à illimity, qui s’engage à son tour à investir 100 millions d’EUR supplémentaires à l’appui des PME par l’intermédiaire de b-ilty, la banque numérique du groupe illimity.

30 % des ressources seront allouées à des PME dans des régions relevant de la politique de cohésion (notamment Molise, Campanie, Pouilles, Basilicate, Calabre, Sicile, Sardaigne, Abruzzes, Ombrie et Marches).

20 % des fonds seront consacrés aux investissements mis en œuvre par des PME en vue de soutenir la transition climatique, à savoir dans la production d’énergie verte, la réduction des émissions de CO 2 et l’amélioration de l’efficacité énergétique.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et illimity Bank S.p.A. (illimity) ont conclu un accord d’un montant de 200 millions d’EUR visant à répondre aux besoins des PME en matière de fonds de roulement et de liquidités, et mettant également l’accent sur le soutien aux investissements durables et aux entreprises opérant dans les régions de cohésion.

L’accord, qui contribue à consolider davantage l’excellente coopération entre les deux banques, conduira à une mobilisation de 100 millions d’EUR par chacune d’entre elles en 2023, garantissant l’accès des PME au crédit à des conditions favorables.

illimity mettra à la disposition des petites et moyennes entreprises des financements pour un montant total de 100 millions d’EUR par l’intermédiaire de b-ilty, la banque numérique du groupe illimity spécialisée dans les services financiers et le crédit aux entreprises dont le chiffre d’affaires se situe entre 2 et 15 millions d’EUR. Grâce à sa plateforme entièrement numérique et à sa structure flexible, b-ilty n’est pas soumise à des contraintes géographiques et est donc en mesure de fournir un soutien adapté aux différentes réalités du territoire italien.

Concrètement, l’accord prévoit l’affectation de plus de 30 % des fonds à des financements appuyant des entreprises qui exercent leurs activités dans les régions couvertes par la politique de cohésion (Molise, Campanie, Pouilles, Basilicate, Calabre, Sicile, Sardaigne, Abruzzes, Ombrie et Marches), conformément à l’objectif transversal en matière de développement économique, social et territorial de l’Union européenne.

Par ailleurs, au moins 20 % des nouvelles ressources devront en outre appuyer les investissements des entreprises italiennes dans la transition énergétique. Une attention particulière sera accordée au soutien de projets conformes aux objectifs prioritaires de l’Union européenne en matière de durabilité environnementale visant le développement d’énergies de source renouvelable (énergie solaire photovoltaïque), l’efficacité énergétique et la mobilité durable (véhicules électriques et infrastructures de recharge) ; les projets portant sur la gestion durable de l’eau et des déchets seront également admissibles.

Il s’agit du deuxième accord signé entre le Groupe BEI et illimity, après une première opération finalisée en 2021 qui a permis de financer les besoins en matière de liquidités des PME italiennes à l’appui de plus de 1 milliard d’EUR de chiffre d’affaires.

« Cette opération en collaboration avec illimity vise à promouvoir deux objectifs transversaux de la BEI, à savoir le climat et la cohésion sociale, en fournissant de nouveaux financements à des conditions favorables aux petites et moyennes entreprises qui souhaitent investir dans un avenir plus durable et inclusif », a déclaré Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI.

Corrado Passera, PDG et fondateur d’illimity, a déclaré à son tour : « illimity est né de notre ambition de renforcer et de soutenir le tissu entrepreneurial italien. Aux côtés des entrepreneurs, notre engagement est confirmé par cet accord qui permet de fournir de nouvelles liquidités aux petites et moyennes entreprises, dans la conjoncture extrêmement complexe que nous connaissons actuellement. Cette nouvelle collaboration avec la BEI vient renforcer davantage notre appui aux entreprises prometteuses qui souhaitent stimuler leur croissance, et contribuer ainsi à des mutations positives sur leurs territoires du point de vue économique, social et environnemental. »

Banque européenne d’investissement (BEI)

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). De 2019 à 2022, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 45 milliards d’EUR.

illimity Bank S.p.A.

illimity, groupe bancaire de haute technologie fondé et dirigé par Corrado Passera, a été créé dans le but de répondre à des besoins spécifiques du marché au moyen d’un modèle d’entreprise novateur et spécialisé. Plus précisément, illimity octroie des financements à des PME à fort potentiel, rachète des prêts non productifs à des entreprises et assure leur gestion par l’intermédiaire de sa plateforme ARECneprix, et fournit des services directs de banque en ligne via illimitybank.com. illimity SGR, qui met en place et gère des fonds d’investissement alternatifs – le premier est dédié à des prêts dont le remboursement est jugé improbable –, est également membre du groupe. L’histoire du groupe illimity a débuté en janvier 2018 avec le lancement de la société d’acquisition à vocation spécifique SPAXS S.p.A., qui s’est soldé par une levée de fonds record de 600 millions d’EUR sur le marché des capitaux. SPAXS a ensuite acquis Banca Interprovinciale S.p.A. La fusion entre les deux entités a donné naissance à illimity Bank S.p.A., qui est cotée à la Bourse italienne depuis le 5 mars 2019 (code : ILTY), d’abord sur le segment MTA et, depuis septembre 2020, sur le segment STAR. Sis à Milan, le groupe bancaire compte déjà plus de 850 employés et a clôturé son bilan au 31 décembre 2022 avec des actifs proches de 6,3 milliards d’EUR.