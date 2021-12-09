60 millions d’EUR de garantie de la BEI pour permettre à illimity de mettre à disposition de nouvelles liquidités pour les entreprises en finançant leurs fonds de roulement, grâce à des produits d’affacturage inversé à l’appui de plus de 1 milliard d’EUR de chiffre d’affaires

150 millions d’EUR de garantie du FEI pour aider illimity à mobiliser 215 millions d’EUR de nouveaux financements

Le Groupe BEI – composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI) – et illimity Bank S.p.A (« illimity ») ont signé deux accords visant à fournir de nouvelles liquidités aux petites et moyennes entreprises (PME) italiennes afin de les aider à relever le défi de la reprise post-COVID. L’objectif de ces accords est de mettre à disposition plus de 1,2 milliard d’EUR de financements au titre de deux garanties du Groupe BEI d’un montant total de 210 millions d’EUR.

Ce financement a été rendu possible par une contribution du Fonds de garantie européen, qui fait partie du train de mesures d’une valeur de 540 milliards d’EUR que l’Union européenne a mis en place pour faire face aux difficultés économiques et au ralentissement de la production causés par la pandémie de coronavirus.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « La BEI, aux côtés d’illimity, continue de soutenir le redressement économique des entreprises italiennes durement touchées par la crise économique causée par la pandémie. L’Association pour les marchés financiers en Europe (AFME) estime que les PME ont perdu entre 450 et 600 milliards d’EUR à cause de la pandémie. Par l’intermédiaire du Fonds de garantie européen (EGF), créé spécifiquement pour faire face aux conséquences de la crise, la BEI fournit aux entreprises (en particulier aux PME) les liquidités dont elles ont besoin pour assurer la continuité de leurs activités tout en payant les salaires de leur personnel et les factures de leurs fournisseurs. À ce jour, l’Italie est l’un des principaux bénéficiaires des fonds de l’EGF. »

Alain Godard, directeur général du FEI : « Les petites et moyennes entreprises sont le moteur de l’économie européenne, et notre priorité est de soutenir leur croissance et leur développement. Le Fonds de garantie européen s’avère être l’outil approprié pour atteindre cet objectif, en fournissant les liquidités nécessaires pour appuyer les besoins d’investissement des PME à moyen et long terme. »

Corrado Passera, PDG et fondateur d’illimity : « illimity a été créée pour renforcer et soutenir le potentiel des PME et nous nous réjouissons donc de l’accord signé avec la BEI, qui nous permettra d’aller encore plus loin dans l’aide aux entreprises, en particulier en ce qui concerne le financement de la chaîne d’approvisionnement. En cette période sans précédent, la finance a une grande responsabilité envers le monde des affaires et illimity entend apporter sa pierre à l’édifice en recourant à tous les outils dont elle dispose. »

Opération BEI-illimity

Avec une garantie de 60 millions d’EUR de la BEI finançant des fonds de roulement à l’appui de plus de 1 milliard d’EUR de chiffre d’affaires, l’opération BEI-illimity fournira de nouvelles liquidités aux entreprises en finançant des fonds de roulement au moyen de produits d’affacturage inversé, spécifiquement axés sur la chaîne d’approvisionnement. Les entreprises pourront recouvrer leurs créances commerciales à l’avance, grâce à l’intervention d’illimity.

Concrètement, illimity proposera aux fournisseurs des paiements anticipés correspondant à leurs besoins financiers, ce qui réduira le risque d’interruption de leurs chaînes d’approvisionnement tout en améliorant leurs fonds de roulement.

Grâce au Fonds de garantie européen, illimity sera en mesure d’investir davantage dans les instruments financiers à la disposition des chaînes d’approvisionnement italiennes, en augmentant à la fois le montant des prêts et le nombre d’entreprises bénéficiaires. La garantie du Groupe BEI couvrira jusqu’à 75 % de l’encours d’illimity sur les acheteurs pendant trois ans.

Opération FEI-illimity

Le Fonds européen d’investissement (FEI) fournira une garantie de 150 millions d’EUR à illimity, ce qui lui permettra de constituer un nouveau portefeuille de financements à l’appui des petites et moyennes entreprises d’un montant de 215 millions d’EUR. L’accès au crédit sera soutenu à des conditions favorables pour les PME italiennes exposées à la crise pandémique, préservant ainsi le niveau d’emploi.

La garantie du FEI au titre de l’EGF couvrira jusqu’à 70 % de l’encours d’illimity sur les PME bénéficiant de ces nouveaux prêts.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME). Entre 2019 et 2020, le Groupe BEI a fourni 23 milliards d’EUR de financements à l’appui de projets en Italie.

Le Fonds européen d’investissement (FEI) fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement. Sa mission première est d’aider les très petites, petites et moyennes entreprises européennes à accéder aux financements. Le FEI conçoit et déploie des instruments de capital-risque et de capital de croissance, de garantie ainsi que de microfinance destinés spécifiquement à ce segment du marché. Dans ce rôle, le FEI soutient la réalisation des objectifs de l’UE en faveur de l’innovation, de la recherche-développement, de l’esprit d’entreprise, de la croissance et de l’emploi.

Fonds de garantie européen

Le Fonds de garantie européen (EGF pour European Guarantee Fund) a été créé par le Groupe BEI (BEI et FEI) avec des contributions de l’Italie et d’autres États membres de l’UE afin de protéger les entreprises qui sont à la peine du fait de la crise causée par la pandémie de COVID-19. Avec près de 25 milliards d’EUR de garanties, l’EGF permet à la BEI et au FEI de fournir rapidement aux entreprises, principalement aux PME et aux ETI, des prêts, des garanties, des fonds propres et d’autres instruments financiers, de même que d’intervenir dans des opérations de titrisation. L’EGF fait partie du train de mesures de relance mis en place par l’Union européenne dans l’objectif de fournir un montant total de 540 milliards d’EUR pour appuyer les secteurs les plus durement touchés de l’économie de l’UE.

illimity Bank S.p.A.

illimity, groupe bancaire de haute technologie fondé et dirigé par Corrado Passera, a été créé dans le but de répondre à des besoins spécifiques du marché au moyen d’un modèle d’entreprise novateur et spécialisé. Plus précisément, illimity octroie des financements à des PME à fort potentiel, achète des prêts aux entreprises non performants et assure leur gestion par l’intermédiaire de sa plateforme neprix, et fournit des services directs de banque en ligne via illimitybank.com. illimity SGR, qui met en place et gère des fonds d’investissement alternatifs – le premier est dédié à des prêts dont le remboursement est jugé improbable –, est également membre du groupe. L’histoire du groupe illimity a débuté en janvier 2018 avec le lancement de la société d’acquisition à vocation spécifique SPAXS S.p.A., qui s’est soldé par une levée de fonds record de 600 millions d’EUR sur le marché. SPAXS a ensuite acquis Banca Interprovinciale S.p.A. La fusion entre les deux entités a donné naissance à illimity Bank S.p.A., qui est cotée à la Bourse italienne depuis le 5 mars 2019 (code : ILTY), d’abord sur le segment MTA et, depuis septembre 2020, sur le segment Star. Le groupe bancaire, dont le siège se trouve à Milan, compte déjà plus de 700 employés et a terminé les neuf premiers mois de 2021 avec un actif de plus de 4,6 milliards d’EUR.