© SedamIT Ante Jurišić

« C’est une réussite croate », explique-t-il. « De 50 employés, nous sommes aujourd’hui passés à 150. Nous collaborons avec plusieurs grandes entreprises publiques et privées, nos bureaux sont répartis dans quatre villes et nous avons trois jeunes pousses internes et une filiale. »

SedamIT figure parmi les sociétés qui ont bénéficié de l’accord de garantie entre Erste & Steiermärkische Bank d.d. et le Fonds européen d’investissement, signé en juillet 2017. Soutenu par l’initiative InnovFin de la Commission européenne et le Fonds européen pour les investissements stratégiques, le mécanisme de garantie a permis au groupe Erste d’accorder 230 millions d’euros de prêts et de crédits-bails à de petites et moyennes entreprises (PME) innovantes en Croatie.

« Les petites entreprises sont le moteur de la croissance économique », explique Sanja Gracin, responsable du financement des échanges commerciaux chez Erste&Steiermärkische Bank d.d. « Cet accord nous a permis d’appuyer des entreprises plus risquées et de leur proposer des financements à de meilleures conditions. »

Pour SedamIT, les nouveaux prêts se traduisaient par des ressources supplémentaires pour financer les prochaines grandes avancées technologiques et les talents en Croatie, couvrir les dépenses générales et gagner du terrain sur de nouveaux marchés innovants. La société a également remporté de nombreux prix internationaux prestigieux, obtenu plus de 300 certificats et soutenu la création de jeunes pousses florissantes, comme 7pay.

Appuyer les activités risquées sur fond de pandémie

La Croatie compte un grand nombre de PME. Elles étaient près de 180 000 en 2022. Employant environ 760 000 personnes, ces PME constituent l’une des principales sources d’emploi dans le pays.

Mais un grand nombre d’entre elles peinent à obtenir des financements, ce qui freine leurs possibilités de croissance et leur compétitivité. Cette situation réduit également les débouchés économiques pour la population locale, en particulier dans les régions accusant un retard.

« Le pays possède des esprits brillants, qu’il cultive grâce à un climat propice à l’innovation et de nombreux entrepreneurs à succès », explique Ante Jurišić. « Mais, parfois, si vous êtes une jeune pousse qui travaille dur pour concrétiser une bonne idée, vous avez besoin d’un soutien financier fiable. Et il est souvent difficile d’obtenir le capital de départ nécessaire. »

La pandémie de COVID-19 a aggravé ce problème. Même les petites entreprises en bonne santé ont eu du mal à payer les salaires et régler les factures, et ne songeaient certainement pas à investir pour l’avenir. Dans la plupart des cas, elles ont dû se tourner vers une banque pour garder la tête hors de l’eau.

Afin d’alléger la charge pesant sur les entreprises croates, le Fonds européen d’investissement a fourni une autre garantie à hauteur d’environ 350 millions d’euros à Erste&Steiermärkische Bank d.d., signée en 2021. La garantie a été accordée dans le cadre du Fonds de garantie paneuropéen (EGF), un mécanisme de garantie de 25 milliards d’euros mis en place par le Groupe Banque européenne d’investissement en 2020 pour accélérer la reprise des économies européennes après le COVID-19, préserver les emplois et fournir aux PME européennes les liquidités dont elles avaient tant besoin dans le contexte de la crise.

Bâtir l’avenir de la Croatie

L’économie et les PME croates bénéficient particulièrement de la coopération entre le Fonds européen d’investissement et le groupe Erste.

« En seulement deux ans, plus de 1 000 entreprises ont bénéficié du soutien de l’EGF en Croatie », explique Sanja Gracin, de chez Erste. « À ce jour, nous avons fourni un financement total de 560 millions d’euros avec le soutien des instruments de garantie de l’EGF et d’InnovFin. »