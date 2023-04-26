Les petites entreprises sont le moteur de l’économie croate, mais elles peinent souvent à obtenir des financements. Trois garanties européennes sont en train de changer la donne.
Ante Jurišić a toujours voulu être à l’origine de la prochaine grande découverte dans le monde des technologies de l’information et de la communication (TIC). En 2005, il a rejoint SedamIT, une petite entreprise fournissant des solutions et des services de TIC à Zagreb, en tant qu’ingénieur système junior. Aujourd’hui à la tête de l’entreprise, il souhaite la faire innover et devenir un pionnier de l’informatique en Croatie.
« C’est une réussite croate », explique-t-il. « De 50 employés, nous sommes aujourd’hui passés à 150. Nous collaborons avec plusieurs grandes entreprises publiques et privées, nos bureaux sont répartis dans quatre villes et nous avons trois jeunes pousses internes et une filiale. »
SedamIT figure parmi les sociétés qui ont bénéficié de l’accord de garantie entre Erste & Steiermärkische Bank d.d. et le Fonds européen d’investissement, signé en juillet 2017. Soutenu par l’initiative InnovFin de la Commission européenne et le Fonds européen pour les investissements stratégiques, le mécanisme de garantie a permis au groupe Erste d’accorder 230 millions d’euros de prêts et de crédits-bails à de petites et moyennes entreprises (PME) innovantes en Croatie.
« Les petites entreprises sont le moteur de la croissance économique », explique Sanja Gracin, responsable du financement des échanges commerciaux chez Erste&Steiermärkische Bank d.d. « Cet accord nous a permis d’appuyer des entreprises plus risquées et de leur proposer des financements à de meilleures conditions. »
Pour SedamIT, les nouveaux prêts se traduisaient par des ressources supplémentaires pour financer les prochaines grandes avancées technologiques et les talents en Croatie, couvrir les dépenses générales et gagner du terrain sur de nouveaux marchés innovants. La société a également remporté de nombreux prix internationaux prestigieux, obtenu plus de 300 certificats et soutenu la création de jeunes pousses florissantes, comme 7pay.
Appuyer les activités risquées sur fond de pandémie
La Croatie compte un grand nombre de PME. Elles étaient près de 180 000 en 2022. Employant environ 760 000 personnes, ces PME constituent l’une des principales sources d’emploi dans le pays.
Mais un grand nombre d’entre elles peinent à obtenir des financements, ce qui freine leurs possibilités de croissance et leur compétitivité. Cette situation réduit également les débouchés économiques pour la population locale, en particulier dans les régions accusant un retard.
« Le pays possède des esprits brillants, qu’il cultive grâce à un climat propice à l’innovation et de nombreux entrepreneurs à succès », explique Ante Jurišić. « Mais, parfois, si vous êtes une jeune pousse qui travaille dur pour concrétiser une bonne idée, vous avez besoin d’un soutien financier fiable. Et il est souvent difficile d’obtenir le capital de départ nécessaire. »
La pandémie de COVID-19 a aggravé ce problème. Même les petites entreprises en bonne santé ont eu du mal à payer les salaires et régler les factures, et ne songeaient certainement pas à investir pour l’avenir. Dans la plupart des cas, elles ont dû se tourner vers une banque pour garder la tête hors de l’eau.
Afin d’alléger la charge pesant sur les entreprises croates, le Fonds européen d’investissement a fourni une autre garantie à hauteur d’environ 350 millions d’euros à Erste&Steiermärkische Bank d.d., signée en 2021. La garantie a été accordée dans le cadre du Fonds de garantie paneuropéen (EGF), un mécanisme de garantie de 25 milliards d’euros mis en place par le Groupe Banque européenne d’investissement en 2020 pour accélérer la reprise des économies européennes après le COVID-19, préserver les emplois et fournir aux PME européennes les liquidités dont elles avaient tant besoin dans le contexte de la crise.
- Découvrir comment avec l’aide d’un prêt-programme européen, la Croatie a construit un pont, modernisé des lignes de chemin de fer et des réseaux d’eau, et doté l’université de Zagreb en lasers
Bâtir l’avenir de la Croatie
L’économie et les PME croates bénéficient particulièrement de la coopération entre le Fonds européen d’investissement et le groupe Erste.
« En seulement deux ans, plus de 1 000 entreprises ont bénéficié du soutien de l’EGF en Croatie », explique Sanja Gracin, de chez Erste. « À ce jour, nous avons fourni un financement total de 560 millions d’euros avec le soutien des instruments de garantie de l’EGF et d’InnovFin. »
Les PME florissantes créent également plus d’emplois et peuvent être des moteurs de la croissance économique et du développement social. Grâce aux instruments de garantie de l’EGF et d’InnovFin, Erste et le FEI ont aidé 1 200 PME à résister à la pandémie de COVID-19, contribuant ainsi de manière significative à la stabilité et à la croissance de l’économie croate.
- Découvrir comment plusieurs projets énergétiques visent à verdir la Croatie, à assurer la sécurité de l’approvisionnement énergétique et à améliorer le quotidien à Zagreb
Le prochain pôle technologique de l’Europe
La Croatie peut devenir un acteur des secteurs de la technologie et de l’innovation à l’échelle régionale et continentale. Doté d’une grande variété d’entreprises dans de nombreux secteurs technologiques et d’un grand nombre de professionnels spécialisés, le pays pourrait devenir l’un des principaux pôles technologiques d’Europe.
C’est pourquoi le Fonds européen d’investissement a signé un accord de garantie distinct de 50 millions d’euros en novembre 2022 avec Erste Bank Croatie afin de soutenir l’innovation et la transformation numérique des petites entreprises croates, ainsi que le développement des secteurs culturels et créatifs. Effectué dans le cadre du programme InvestEU, qui soutient l’investissement durable, l’innovation et la création d’emplois dans toute l’Europe, ce financement aidera également les PME croates à introduire des technologies plus respectueuses du climat et à améliorer l’accès au financement pour les entreprises du domaine de la recherche et de la technologie.
« Nous pouvons prouver que, même un petit pays comme la Croatie, peut ouvrir la voie aux percées technologiques en Europe et dans le monde », affirme Ante Jurišić.