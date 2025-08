Espagne : la BEI accorde un financement de 50 millions d’euros à Iberdrola pour reconstruire et adapter aux changements climatiques le réseau électrique touché par le phénomène de la goutte froide à Valence

Iberdrola

L’opération de financement soutiendra les investissements du plan il lumina, le projet d’Iberdrola visant à reconstruire et à moderniser le réseau de distribution d’électricité endommagé par le phénomène de la goutte froide.

Le projet inclut la mise en œuvre de mesures de résilience et de passage au numérique qui profiteront à plus de 650 000 clients et renforceront la sécurité de l’approvisionnement en électricité.

Il s’agit d’un financement sur les ressources propres de la BEI ainsi que sur celles du Fonds pour la résilience régionale, lancé par le ministère de l’économie, du commerce et des entreprises.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé deux prêts de 25 millions d’euros chacun avec Iberdrola pour financer les travaux de reconstruction, de redéfinition, d’adaptation aux changements climatiques et de passage au numérique que l’entreprise réalise sur le réseau de distribution d’électricité endommagé par le phénomène de la goutte froide en octobre dernier à Valence.

Ces investissements s’inscrivent dans le plan il lumina lancé par Iberdrola pour bâtir le réseau de distribution d’électricité de l’avenir. Entre autres mesures, le projet prévoit la reconstruction des infrastructures endommagées, l’augmentation du niveau d’automatisation des installations, l’intégration de nouveaux transformateurs intelligents pour améliorer la qualité de l’approvisionnement, l’enfouissement de lignes électriques aériennes, ainsi que l’élévation et la compaction de postes de transformation.

Selon l’entreprise, ces mesures devraient bénéficier à plus de 650 000 clients, en renforçant la sécurité de l’approvisionnement énergétique, dans un contexte de phénomènes météorologiques extrêmes et d’intégration croissante de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables.

Le projet renforce le rôle de la BEI en tant que banque du climat, l’une des huit priorités stratégiques du Groupe BEI énoncées dans sa Feuille de route stratégique pour la période 2024-2027. L’opération s’inscrit également dans le plan d’action de la BEI à l’appui de REPowerEU, le programme destiné à accroître la sécurité et à accélérer la transition énergétique, tout en réduisant la dépendance de l’Union européenne à l’égard des importations de combustibles fossiles.

Le financement comprend 25 millions d’euros provenant des ressources propres de la BEI et 25 millions d’euros supplémentaires issus du Fonds pour la résilience régionale, créé pour faciliter l’accès aux prêts NextGenerationEU au titre du plan pour la reprise, la transformation et la résilience de l’Espagne. Le Fonds pour la résilience régionale entend encourager les investissements et développer des projets dans huit domaines prioritaires : logement social et abordable ; revitalisation urbaine ; tourisme et transports durables ; transition énergétique ; gestion de l’eau et des déchets ; secteur des soins ; recherche-développement et innovation ; compétitivité de l’industrie et des petites et moyennes entreprises. Le Fonds pour la résilience régionale est piloté par le ministère espagnol de l’économie, du commerce et des entreprises. Le Groupe BEI joue un rôle de partenaire stratégique dans sa gestion.

La BEI et son soutien aux réseaux électriques

Le soutien de la BEI à la sécurité énergétique et aux réseaux électriques est l’un de ses principaux axes d’action pour accélérer la transition écologique, contribuer à l’autonomie énergétique de l’UE et garantir l’accès de l’ensemble de la population européenne à une énergie plus durable et plus sûre. En 2024, le Groupe BEI a affecté 8,5 milliards d’euros au financement de projets de réseaux et de stockage d’électricité dans toutes ses zones d’intervention, soit deux fois plus que l’année précédente. Rien qu’en Espagne, il a accordé 1,54 milliard d’euros en faveur de projets de réseaux et de stockage en 2024, soit environ le double de 2023. Ce financement contribue à étendre, à moderniser et à passer au numérique les réseaux électriques, en les rendant plus résilients et en permettant une meilleure intégration des sources d’énergie renouvelables.

L’engagement de la BEI auprès des personnes touchées par le phénomène de la goutte froide

Après le phénomène de la goutte froide, la BEI s’est mobilisée rapidement en mettant à la disposition des communautés autonomes (Communauté valencienne et Castille-La Manche) une enveloppe de 1,4 milliard d’euros pour aider à financer les travaux de reconstruction et soutenir les besoins des petites et moyennes entreprises touchées. Le Groupe BEI a également apporté son soutien à des ONG actives dans la région, telles que Save the Children, SOS Villages d’enfants, Casa Caridad.

Plan il lumina, l’engagement d’Iberdrola à Valence

Ce financement s’inscrit dans la stratégie d’Iberdrola visant à mettre en place un réseau électrique plus robuste pour faire face aux phénomènes météorologiques extrêmes, tout en renforçant son engagement en faveur de la transition énergétique et de la finance verte. Avec il lumina, Iberdrola n’apporte pas seulement une réponse aux dommages subis, mais anticipe l’avenir en misant sur une infrastructure électrique plus sûre, plus efficace et davantage alignée sur les objectifs climatiques européens.

Le plan il lumina prévoit la rénovation de postes électriques, de centres de transformation et du réseau moyenne et basse tension, afin de repenser le réseau électrique endommagé par le phénomène de la goutte froide. L’entreprise a constitué une équipe de 35 personnes qui se consacrent exclusivement à la mise en œuvre du plan de construction du réseau électrique de l’avenir, qui coordonne le travail d’environ 1 000 opératrices et opérateurs, pour la plupart issus du tissu local.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme nous nous y sommes engagés dans notre Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

En Espagne, en 2024, le Groupe BEI a signé 12,3 milliards d’euros de nouveaux financements pour plus de 100 projets à fort impact, contribuant ainsi à la double transition écologique et numérique du pays, à la croissance économique, à la compétitivité et à l’amélioration des services à la population.

Les services de média pourront trouver ici des photos récentes en haute résolution de notre siège

À propos du Fonds pour la résilience régionale

Le Fonds pour la résilience régionale a été créé pour faciliter l’accès des communautés autonomes espagnoles aux prêts au titre de NextGenerationEU dans le contexte du plan espagnol pour la reprise, la transformation et la résilience. Il a pour objectif de mobiliser les investissements et de développer des projets dans huit domaines prioritaires : le logement social et abordable, la revitalisation urbaine, le tourisme et les transports durables, la transition énergétique, la gestion de l’eau et des déchets, le secteur des soins, la recherche-développement et l’innovation, ainsi que la compétitivité de l’industrie et des petites et moyennes entreprises.

Le Fonds pour la résilience régionale est piloté par le ministère espagnol de l’économie, du commerce et des entreprises. Les communautés et villes autonomes participent à ses comités d’investissement et le Groupe BEI joue un rôle de partenaire stratégique dans sa gestion.

La première phase du Fonds pour la résilience régionale comprend l’activation d’un dispositif de financement pouvant aller jusqu’à 3,4 milliards d’euros par les moyens suivants :

un mécanisme direct, destiné à cofinancer des opérations soutenues par la BEI dans des secteurs tels que les énergies renouvelables, les transports propres ou les infrastructures durables ;

un mécanisme intermédié, géré par des intermédiaires financiers agréés par la BEI, pour appuyer des projets d’aménagement urbain et de tourisme durable ;

deux instruments intermédiés par le Fonds européen d’investissement, qui faciliteront le financement des PME dans des domaines comme l’innovation, la durabilité et la compétitivité.

Iberdrola

Avec plus de 100 milliards d’euros de capitalisation, Iberdrola est le premier fournisseur d’électricité d’Europe et l’un des deux plus importants au monde. Le groupe dessert plus de 100 millions de personnes dans le monde, emploie plus de 44 000 collaboratrices et collaborateurs et détient plus de 160 milliards d’euros d’actifs. En 2024, Iberdrola a enregistré un chiffre d’affaires de près de 50 milliards d’euros, soit un bénéfice net de 5,6 milliards d’euros. L’entreprise apporte près de 10,3 milliards d’euros de contributions fiscales dans les pays où elle opère et soutient plus de 500 000 emplois chez ses fournisseurs grâce à des achats qui ont dépassé les 18 milliards d’euros en 2024.

Depuis 2001, Iberdrola a investi plus de 175 milliards d’euros dans les énergies renouvelables, les réseaux électriques et le stockage de l’énergie pour contribuer à la création d’un modèle énergétique fondé sur l’électrification. L’entreprise dispose de plus de 57 000 mégawatts (MW) de capacité dans le monde, dont plus de 45 000 MW issus de sources renouvelables.