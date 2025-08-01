Lettonie : coup d’accélérateur pour l’énergie solaire grâce à un financement international de près de 85 millions d’euros en faveur de Sunly

EIB

La Lettonie va bénéficier d’une augmentation de sa production d’énergie propre grâce à un financement international de près de 85 millions d’euros accordé à Sunly, fournisseur d’électricité renouvelable. Entreprise basée en Estonie, Sunly utilisera les prêts de la Banque européenne d’investissement (BEI), de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et de la Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) pour construire quatre parcs solaires en Lettonie, d’une puissance totale de 329 mégawatts (MW), soit assez pour couvrir la consommation annuelle d’électricité de 180 000 ménages.

Ce projet constitue l’une des initiatives lettonnes les plus ambitieuses à ce jour dans le domaine des énergies renouvelables et accélérera la transition des pays baltes vers une énergie propre, tout en renforçant l’indépendance énergétique de la Lettonie. L’enveloppe financière comprend trois prêts dont les montants sont répartis comme suit : 35,2 millions d’euros de la BEI, 35,2 millions d’euros de la BERD et 14,4 millions d’euros de la SEB.

Il est prévu que les parcs solaires soient achevés au début de 2027. Ils seront situés près du village de Matīši, dans la municipalité de Valmiera (54 MW), dans la paroisse de Dagda, dans la municipalité de Krāslava (90 MW), près du village de Barkava, dans la municipalité de Madona (81 MW) et dans la paroisse de Zirņi, dans la municipalité de Saldus (104 MW).

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « L’impulsion audacieuse de la Lettonie en faveur des infrastructures solaires hybrides est exactement le type d’investissements tournés vers l’avenir dont l’Europe a besoin. Nous sommes fiers de soutenir la vision de Sunly, qui consiste non seulement à produire de l’énergie propre, mais aussi à bâtir des systèmes énergétiques résilients, flexibles et prêts pour l’avenir. Ce projet sert de modèle quant à la façon dont nous pouvons accélérer la transition verte tout en renforçant la sécurité énergétique régionale. »

Si ce financement soutient la composante solaire, l’ambition plus large est de développer tous les sites en tant que parcs hybrides, en intégrant par la suite l’énergie éolienne et des systèmes de stockage d’énergie par batterie, afin d’assurer une production d’électricité plus stable, d’améliorer l’efficacité du réseau et de renforcer la sécurité énergétique.

Grzegorz Zieliński, responsable de l’énergie pour l’Europe à la BERD : « Nous sommes heureux de renforcer notre partenariat avec Sunly et de soutenir le développement de nouvelles capacités en matière d’énergies renouvelables en Lettonie. Il s’agit d’une étape importante vers le renforcement de la sécurité énergétique des pays baltes et la réalisation de leurs objectifs climatiques. Nous avons hâte de mettre notre expertise au service de cette montée en puissance et d’appuyer la transition vers une énergie verte. »

La puissance solaire installée de la Lettonie a atteint environ 660 MW à fin 2024, soit plus de deux fois plus qu’en 2023 (305 MW) et six fois plus qu’en 2022 (100 MW). Selon les orientations de planification à long terme définies dans la stratégie énergétique de la Lettonie à l’horizon 2050, la capacité solaire devrait atteindre environ 1,2 GW d’ici à 2030, pour augmenter progressivement jusqu’à 2,0 GW au milieu du siècle, dans le scénario de référence. Les projets solaires à grande échelle de Sunly devraient jouer un rôle majeur dans la réalisation de ces objectifs.

Toms Nāburgs, directeur pays de Sunly pour la Lettonie : « Ce financement constitue une étape importante vers le renforcement de l’économie et de l’approvisionnement en énergie de la Lettonie. En développant de grands parcs solaires hybrides, nous augmentons non seulement la capacité de production d’énergie renouvelable du pays, mais nous renforçons aussi la sécurité énergétique et stimulons la croissance économique dans ces régions. Ces parcs apporteront des avantages à long terme aux collectivités locales en soutenant des initiatives et des projets socialement importants, ainsi qu’en contribuant à l’électrification plus large du pays et à son industrialisation ultérieure. »

Les parcs solaires sont financés sans droit de recours, sans dépendre de subventions publiques ni de contrats d’achat d’électricité à long terme, et sont conçus pour prospérer sur un marché de l’énergie concurrentiel. Sunly a construit plus de 300 MW de capacités de production d’énergie renouvelable en Estonie, en Lettonie et en Pologne au cours des cinq dernières années, et prévoit d’installer 700 MW supplémentaires au cours des deux prochaines années.

Ints Krasts, membre du conseil d’administration de SEB banka : « La SEB, avec sa division Pays baltes, est un partenaire financier de Sunly depuis 2019 et nous sommes très fiers d’accompagner le parcours ambitieux de l’entreprise en Lettonie avec ce portefeuille de parcs solaires hybrides à la pointe de la technologie. Les capacités solaires mises en service en 2027 garantiront la diversité des sources d’énergie et renforceront l’indépendance énergétique de la Lettonie. Il s’agit d’une coopération emblématique pour SEB banka, que nous soutenons à la fois en tant que bailleur de fonds et fournisseur de couverture. »

Le coût total du projet est estimé à 203,9 millions d’euros. Sunly apporte 119,1 millions d’euros. La part de la BEI et de la BERD dans ce nouveau financement en faveur de Sunly bénéficie d’une garantie dans le cadre du programme InvestEU et est destinée à promouvoir l’action pour le climat ainsi que la cohésion économique et sociale.

Informations générales

Groupe BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, la BEI appuie des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Les services de média pourront trouver ici des photos récentes en haute résolution du siège du Groupe BEI.

À propos du programme InvestEU

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à attirer des investissements privés au bénéfice des grandes priorités de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Le programme InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE actuellement disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme InvestEU sont le fonds, la plateforme de conseil et le portail. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie du budget de l’UE de 26,2 milliards d’euros. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre, augmente leur capacité de prise de risques et est en mesure de mobiliser au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

Sunly

Sunly est un producteur d’énergie de sources renouvelables qui se consacre à l’élaboration et à l’exploitation de tels projets dans les pays baltes et en Pologne, tout en investissant dans de jeunes pousses du secteur de l’électrification et en vendant de l’électricité 100 % renouvelable aux consommateurs estoniens. Au cœur de la mission de Sunly se trouve la production d’énergie de sources renouvelables, qui joue un rôle crucial dans la réalisation des objectifs régionaux en matière de climat, de sécurité énergétique et d’accessibilité financière.

BERD

La BERD est une banque multilatérale qui favorise le développement du secteur privé et promeut les initiatives entrepreneuriales dans 36 économies réparties sur trois continents. Son actionnariat se compose de 79 pays, ainsi que de l’Union européenne et de la Banque européenne d’investissement. Les investissements de la BERD visent à rendre les économies des régions où elle opère compétitives, bien gérées, écologiques, inclusives, résilientes et intégrées.

SEB

La Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) est un groupe de services financiers de premier plan en Europe du Nord, avec une portée internationale. Sa raison d’être est de façonner l’avenir de manière positive grâce à des conseils et des capitaux responsables, pour les générations actuelles et à venir. En accompagnant ses clients, elle entend jouer un rôle catalyseur de premier plan dans la transition vers un monde plus durable. En Suède et dans les pays baltes, la SEB propose des conseils financiers et un large éventail de services financiers. Au Danemark, en Finlande, en Norvège, en Allemagne et au Royaume-Uni, elle met fortement l’accent sur les activités de banque d’affaires et d’investissement en proposant un éventail complet de services aux entreprises et aux clients institutionnels. La nature internationale des activités de la SEB, dont l’effectif se monte à quelque 19 100 employés, se reflète dans sa présence dans plus de 20 pays dans le monde. Au 30 juin 2025, le total des actifs du groupe s’élevait à 4 110 milliards de couronnes suédoises et les actifs sous gestion à 2 744 milliards de couronnes suédoises. En savoir plus sur le groupe SEB sur sebgroup.com et sur SEB banka à l’adresse suivante : page d’accueil | SEB