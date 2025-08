Italie : la BEI accorde 264 millions d’euros à Snam pour l’intégration du biométhane dans le réseau gazier italien

EIB

La BEI a approuvé un prêt d’un montant maximal de 264 millions d’euros en faveur de Snam pour la construction de nouvelles infrastructures d’intégration d’installations de production de biométhane dans le réseau italien de transport de gaz.

La signature de la première tranche, de 140 millions d’euros, a été annoncée ce jour.

Le projet prévoit la construction de 240 km de nouveaux gazoducs d’une capacité de transport de 12 000 GWh/an d’énergie renouvelable, dans le droit fil des objectifs du Plan national pour la reprise et la résilience (PRR) et du plan REPowerEU.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a approuvé un nouveau prêt d’un montant maximal de 264 millions d’euros en faveur de Snam, dans le but de faciliter l’intégration des installations de production de biométhane dans les infrastructures énergétiques italiennes et de promouvoir la transition vers un modèle énergétique plus durable et diversifié.

La première tranche, d’un montant de 140 millions d’euros, a été signée en présence de Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI, et d’Agostino Scornajenchi, PDG de Snam.

Ce financement permettra la construction de 240 kilomètres de gazoducs assurant la connexion entre les sites de production de biométhane d’origine renouvelable et le réseau national de distribution de gaz. Les nouvelles infrastructures pourront transporter jusqu’à 12 000 GWh d’énergie par an, soit l’équivalent de 1,13 milliard de mètres cubes de biométhane, ce qui contribuera à la réalisation de l’objectif fixé dans le Plan national pour la reprise et la résilience (PRR), qui prévoit une production de 5 milliards de mètres cubes par an d’ici à 2030.

Les investissements financés sont conformes à la taxonomie européenne et s’inscrivent dans le cadre des objectifs du plan européen REPowerEU, qui vise à renforcer la sécurité de l’approvisionnement énergétique du pays en diversifiant les sources et en augmentant la part des énergies renouvelables à faible intensité de carbone.

« Cette opération témoigne une nouvelle fois du rôle clé de la BEI dans le soutien à la sécurité énergétique et à la transition verte en Italie », a déclaré Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI. « Le prêt accordé à Snam contribuera à diminuer la dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles importés et à promouvoir l’autonomie stratégique du pays et de l’Europe, dans le droit fil des objectifs de REPowerEU et du PRR ».

« Le biométhane, tout comme le gaz naturel, est une ressource stratégique qui a sa place dans le processus d’intégration énergétique visant à garantir la sécurité d’approvisionnement actuelle et future et, dans le même temps, à exploiter la production locale en s’intégrant parfaitement au réseau existant. En contractant ce prêt, nous franchissons une nouvelle étape vers le renforcement d’un réseau d’infrastructures de transport de gaz flexibles et efficaces, capables de s’adapter à la diversification croissante des sources et de contribuer à la compétitivité du système », a commenté Agostino Scornajenchi, PDG de Snam.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs stratégiques de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. Au cours des cinq dernières années, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 58 milliards d’euros . Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas d’investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé.

Snam est l’un des principaux opérateurs européens dans le secteur des infrastructures gazières. Il est présent dans le domaine du transport avec le réseau le plus étendu du continent (plus de 40 000 km), en Italie et à l’étranger ; dans celui du stockage, avec un sixième de la capacité de stockage totale de l’Union européenne ; et de la regazéification, dont il est maintenant le troisième acteur européen, avec une capacité annuelle gérée (ou cogérée) de 28 milliards de mètres cubes. Par sa capitalisation boursière, Snam est l’une des principales sociétés italiennes cotées ; en outre, elle affiche une croissance constante dans le domaine de la finance durable. Dans ce contexte, Snam confirme son engagement à atteindre la neutralité carbone (100 %) à l’horizon 2040 et l’objectif « zéro net » pour toutes les émissions, y compris celles de ses entreprises associées et de ses fournisseurs, d’ici 2050.