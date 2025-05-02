Se passer des animaux

Roman Plewka réduit l’empreinte environnementale de la production alimentaire. FORMO

L’idée de Formo a germé il y a environ huit ans, lorsque Roman Plewka a rejoint une société de capital-risque axée sur l’agroalimentaire. Il s’est mis à vouloir concevoir quelque chose d’innovant.

« La nourriture m’apporte beaucoup de joie, mais à un moment donné, j’ai commencé à réfléchir à son incidence sur la société, le bien-être animal et la planète », explique-t-il. « Plus j’y pensais, plus je réalisais qu’il fallait dépasser la représentation opposant l’alimentation durable au plaisir. »

Formo propose deux produits principaux : Frischhain, un substitut de fromage à tartiner frais et crémeux, et Camembritzand, un substitut de fromage à pâte molle de type Brie. Les produits de l’entreprise sont non seulement nutritifs et savoureux mais aussi durables, avec à la clé des avantages pour la population et la planète.

« La technologie de Formo réduit l’empreinte environnementale des chaînes de valeur alimentaires et contribue à l’atténuation des changements climatiques », explique Diogo Machado Mendes, économiste à la Banque européenne d’investissement, qui a travaillé sur le projet.