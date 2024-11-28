En 2021, Morten Sommer, chercheur en microbiologie à l’Université technique du Danemark, a commencé à se demander si l’on ne pouvait pas tirer parti des microbes pour produire des aliments plus sains et plus respectueux de l’environnement. Avec sa collègue Leonie Jahn, il a attiré l’attention de Rasmus Toft-Kehler, un entrepreneur réputé avec lequel il a créé plusieurs entreprises de biotechnologie, sur le potentiel des microbes.

Le trio connaissait bien les microbes et leurs possibilités, mais aucun d’entre eux ne savait comment créer des aliments savoureux. Ils ont donc contacté l’illustre chef et restaurateur, Claus Meyer, cofondateur de Noma, un restaurant auréolé de trois étoiles au guide Michelin et considéré comme l’un des meilleurs au monde.

« Voici le message qu’ils souhaitaient faire passer : “La nourriture est une chose merveilleuse, mais c’est aussi l’un des principaux problèmes qui pèsent sur la planète” », se souvient Randi Wahlsten, directrice générale de Matr Foods, la société qu’ils ont fondée. « Elle creuse les inégalités, dégrade la nature et provoque également une crise sanitaire. »

Randi Wahlsten a rejoint Matr Foods quelques mois après sa création en 2021. Après plus de dix ans dans l’industrie alimentaire, elle souhaitait se diriger vers une approche plus durable de la production de nourriture. Elle a immédiatement pensé à la gamme limitée de substituts de viande qui existait à l’époque sur le marché. « Je pensais que nous pourrions résoudre ce problème de durabilité en remplaçant la viande d’une meilleure manière que ce que proposaient les options peu attrayantes disponibles », dit-elle. « Ces options étaient transformées à l’extrême et peu excitantes sur le plan gastronomique. »