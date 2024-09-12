Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

Danemark : MATR, une jeune pousse danoise axée sur les technologies de l’agroalimentaire, obtient un prêt de 20 millions d’euros de la BEI pour intensifier la production de ses succédanés de viande « Clean Label »

12 septembre 2024
EIB
  • La BEI prête 20 millions d’euros à MATR Foods, un innovateur danois spécialisé dans les alternatives à la viande, à l’appui de ses activités de R‑D et de la construction de son premier site de production à grande échelle.
  • Les produits à base de plantes de MATR sont conformes aux objectifs de l’UE visant à créer des systèmes alimentaires plus sains et plus écologiques.
  • Le financement bénéficie du soutien de l’initiative InvestEU de la Commission européenne.

MATR Foods, innovateur danois spécialisé dans l’agroalimentaire, a signé un accord de prêt de 20 millions d’euros avec la Banque européenne d’investissement (BEI) qui lui permettra de financer l’intensification de sa production de succédanés de viande à base de plantes. Le financement de la BEI, qui bénéficie du soutien de l’initiative InvestEU de la Commission européenne, permettra à MATR de construire une usine unique en son genre pour la production d’une nouvelle génération de substituts de viande « Clean Label » d’origine végétale et de débloquer de nouveaux investissements dans la recherche et le développement de produits.

Ioannis Tsakiris, vice-président de la BEI : « Les succédanés de viande à base de plantes présentent non seulement un fort potentiel de croissance, mais aussi des avantages pour l’environnement et la santé. Lorsqu’il s’agit de financer la transition verte, l’innovation est un élément clé, au même titre que l’agriculture. MATR réunit ces deux domaines prioritaires et la Banque se réjouit de soutenir ses efforts. »

MATR met en œuvre une technologie innovante de fermentation à l’état solide qui utilise des cultures locales largement disponibles telles que les betteraves, les pommes de terre, les lupins et les pois pour la production d’aliments fongiques, une nouvelle génération d’alternatives naturelles à la viande qui sont basées sur la fermentation de champignons. Avec le soutien de la BEI, MATR s’engage dans une production à grande échelle de son produit phare et vise un rendement de plus de 3 000 tonnes par an.

Randi Wahlsten, présidente-directrice générale et cofondatrice de MATR : « Nos produits ont été très bien accueillis par les chefs, les restaurants et les consommateurs, ce qui confirme clairement l’intérêt que suscitent des alternatives à la viande plus propres, plus saines et plus juteuses. Nous nous réjouissons que la BEI, grâce à son soutien solide, nous aide à passer à l’échelle supérieure aussi rapidement que possible. »

Les produits MATR sont fabriqués à partir d’une liste restreinte d’ingrédients entièrement naturels que l’on trouve couramment dans la région nordique et qui sont plus pauvres en matières grasses que les succédanés de viande de la génération précédente. Comme ils sont très peu transformés, leur empreinte carbone représente environ 1,6 kilogramme de CO2 par kilogramme de produit[1], soit 94 % de moins que la viande de bœuf. Cela signifie que l’usine prévue contribuera à une réduction directe des incidences sur le climat des repas européens de plus de 100 000 tonnes de CO2 par an. Les objectifs de MATR sont en parfaite adéquation avec ceux de l’Union européenne en matière de bioéconomie et s’inscrivent dans le cadre du pacte vert pour l’Europe et de la stratégie « De la ferme à la table » visant à créer des systèmes alimentaires sains et respectueux de l’environnement.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, contribuent à la paix et à la sécurité et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. La note AAA qui est attribuée au Groupe lui permet d’emprunter sur les marchés mondiaux à des conditions favorables dont il fait bénéficier ses clients au sein de l’Union européenne et dans le reste du monde. Le Groupe applique les normes environnementales, sociales et de gouvernance les plus élevées et présente un ratio d’adéquation des fonds propres de catégorie 1 de 32 %.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une économie durable. Il permet de générer des investissements supplémentaires alignés sur les priorités stratégiques de l’UE, telles que le pacte vert pour l’Europe, la transition numérique et le soutien aux petites et moyennes entreprises. InvestEU réunit sous une même structure tous les instruments financiers de l’UE, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme sont le fonds, la plateforme de conseil et le portail InvestEU. Le fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’euros. Cette garantie augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

MATR Foods est une jeune pousse danoise axée sur les technologies de l’agroalimentaire qui associe la microbiologie et la gastronomie pour créer de nouvelles solutions destinées à relever certains des plus grands défis mondiaux, à savoir les crises liées au climat, à la biodiversité et à la santé. MATR a été fondée en 2021 et ses installations de production sont situées dans le quartier portuaire de Nordhavn à Copenhague. Les personnes à l’origine de MATR forment une équipe internationale de chercheurs, de chefs cuisiniers et d’entrepreneurs ayant de l’expérience dans l’industrie alimentaire. Les produits à base de champignons de MATR Foods sont actuellement disponibles dans des restaurants, des cantines et des détaillants dans tout le Danemark. Parmi les investisseurs actuels figurent Novo Holdings et le BioInnovation Institute.

[1]https://apps.carboncloud.com/climatehub/organizations/MATR

Denmark: Foodtech start-up MATR gets €20 million EIB loan to expand production of its clean label meat-alternatives
MATR Foods (IEU GT2)
Denmark: Foodtech start-up MATR gets €20 million EIB loan to expand production of its clean label meat-alternatives
©EIB
Télécharger original
Denmark: Foodtech start-up MATR gets €20 million EIB loan to expand production of its clean label meat-alternatives
MATR Foods (IEU GT2)
Denmark: Foodtech start-up MATR gets €20 million EIB loan to expand production of its clean label meat-alternatives
©EIB
Télécharger original
Denmark: Foodtech start-up MATR gets €20 million EIB loan to expand production of its clean label meat-alternatives
MATR Foods (IEU GT2)
Denmark: Foodtech start-up MATR gets €20 million EIB loan to expand production of its clean label meat-alternatives
©EIB
Télécharger original
Denmark: Foodtech start-up MATR gets €20 million EIB loan to expand production of its clean label meat-alternatives
MATR Foods (IEU GT2)
Denmark: Foodtech start-up MATR gets €20 million EIB loan to expand production of its clean label meat-alternatives
©EIB
Télécharger original
Denmark: Foodtech start-up MATR gets €20 million EIB loan to expand production of its clean label meat-alternatives
MATR Foods (IEU GT2)
Denmark: Foodtech start-up MATR gets €20 million EIB loan to expand production of its clean label meat-alternatives
©EIB
Télécharger original
Denmark: Foodtech start-up MATR gets €20 million EIB loan to expand production of its clean label meat-alternatives
MATR Foods (IEU GT2)
Denmark: Foodtech start-up MATR gets €20 million EIB loan to expand production of its clean label meat-alternatives
©EIB
Télécharger original
Denmark: Foodtech start-up MATR gets €20 million EIB loan to expand production of its clean label meat-alternatives
MATR Foods (IEU GT2)
Denmark: Foodtech start-up MATR gets €20 million EIB loan to expand production of its clean label meat-alternatives
©EIB
Télécharger original
European Commission logo
European Commission logo EN
European Commission logo
©European Commission
Télécharger original

Projet(s) connexe(s)

MATR FOODS (IEU GT2)

The project aims at financing the innovative Danish start-up MATR Foods ApS for its RDI activities and the construction and operation of a first-of-a-kind plant for the production of new, clean label plant-based meat alternatives.

Signé | 10/09/2024

Contact

Tim Smit

Press Office

Référence

2024-335-FR

Partager

Mots-clés correspondants

  • industrie alimentaire
  • InvestEU
  • alimentation et développement rural
Afficher davantage Afficher moins

Plus de communiqués de presse
14 décembre 2020

Bulgarie : la BEI et Boni Holding AD signent un prêt de 30 millions d’EUR au titre du Plan d’investissement pour l’Europe

The EIB and Boni Holding AD, a fast-growing agri-business company, have signed a €30 million loan agreement for the modernisation of existing and construction of new production facilities in Levski, Lovech, Pordim, Brestak and Targovishte.

Cybersécurité Foresterie Institutional Numérique et télécoms InvestEU Impact du FEIS Le Comité de direction Migrations Économie circulaire Bulgarie Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Agriculture et bioéconomie Développement - international Sécurité et défence Climat et environnement Énergie
12 mai 2025

La BEI accorde un financement de 20 millions d’euros à Heura Foods pour l’élaboration de produits alimentaires innovants et durables à base de plantes

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord de prêt de 20 millions d’euros avec la jeune pousse espagnole Heura Foods à l’appui de l’élaboration et de la commercialisation de produits alimentaires innovants, 100 % d’origine végétale, durables et sains. Heura, pionnière de la bioéconomie située à Barcelone, innove dans le secteur des aliments d’origine végétale. Elle s’efforce d’améliorer la composition des aliments en remplaçant les graisses saturées et le cholestérol par des ingrédients riches en fibres et en antioxydants, tout en garantissant une teneur élevée en protéines.

Industrie alimentaire InvestEU Alimentation et développement rural Le Comité de direction Nadia Calviño Durabilité Espagne Union européenne Agriculture et bioéconomie Climat et environnement
15 décembre 2025

Romania: Farmers to get financing support with €25 million EIB loan to Agricover Credit

Romanian farmers will be eligible for extra financing as a result of a €25 million loan that Agricover Credit IFN SA is receiving from the European Investment Bank (EIB). Agricover Credit will channel the funds towards micro agricultural businesses seeking to improve productivity and environmental sustainability.