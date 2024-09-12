Danemark : MATR, une jeune pousse danoise axée sur les technologies de l’agroalimentaire, obtient un prêt de 20 millions d’euros de la BEI pour intensifier la production de ses succédanés de viande « Clean Label »

EIB

La BEI prête 20 millions d’euros à MATR Foods, un innovateur danois spécialisé dans les alternatives à la viande, à l’appui de ses activités de R‑D et de la construction de son premier site de production à grande échelle.

Les produits à base de plantes de MATR sont conformes aux objectifs de l’UE visant à créer des systèmes alimentaires plus sains et plus écologiques.

Le financement bénéficie du soutien de l’initiative InvestEU de la Commission européenne.

MATR Foods, innovateur danois spécialisé dans l’agroalimentaire, a signé un accord de prêt de 20 millions d’euros avec la Banque européenne d’investissement (BEI) qui lui permettra de financer l’intensification de sa production de succédanés de viande à base de plantes. Le financement de la BEI, qui bénéficie du soutien de l’initiative InvestEU de la Commission européenne, permettra à MATR de construire une usine unique en son genre pour la production d’une nouvelle génération de substituts de viande « Clean Label » d’origine végétale et de débloquer de nouveaux investissements dans la recherche et le développement de produits.

Ioannis Tsakiris, vice-président de la BEI : « Les succédanés de viande à base de plantes présentent non seulement un fort potentiel de croissance, mais aussi des avantages pour l’environnement et la santé. Lorsqu’il s’agit de financer la transition verte, l’innovation est un élément clé, au même titre que l’agriculture. MATR réunit ces deux domaines prioritaires et la Banque se réjouit de soutenir ses efforts. »

MATR met en œuvre une technologie innovante de fermentation à l’état solide qui utilise des cultures locales largement disponibles telles que les betteraves, les pommes de terre, les lupins et les pois pour la production d’aliments fongiques, une nouvelle génération d’alternatives naturelles à la viande qui sont basées sur la fermentation de champignons. Avec le soutien de la BEI, MATR s’engage dans une production à grande échelle de son produit phare et vise un rendement de plus de 3 000 tonnes par an.

Randi Wahlsten, présidente-directrice générale et cofondatrice de MATR : « Nos produits ont été très bien accueillis par les chefs, les restaurants et les consommateurs, ce qui confirme clairement l’intérêt que suscitent des alternatives à la viande plus propres, plus saines et plus juteuses. Nous nous réjouissons que la BEI, grâce à son soutien solide, nous aide à passer à l’échelle supérieure aussi rapidement que possible. »

Les produits MATR sont fabriqués à partir d’une liste restreinte d’ingrédients entièrement naturels que l’on trouve couramment dans la région nordique et qui sont plus pauvres en matières grasses que les succédanés de viande de la génération précédente. Comme ils sont très peu transformés, leur empreinte carbone représente environ 1,6 kilogramme de CO 2 par kilogramme de produit[1], soit 94 % de moins que la viande de bœuf. Cela signifie que l’usine prévue contribuera à une réduction directe des incidences sur le climat des repas européens de plus de 100 000 tonnes de CO 2 par an. Les objectifs de MATR sont en parfaite adéquation avec ceux de l’Union européenne en matière de bioéconomie et s’inscrivent dans le cadre du pacte vert pour l’Europe et de la stratégie « De la ferme à la table » visant à créer des systèmes alimentaires sains et respectueux de l’environnement.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, contribuent à la paix et à la sécurité et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. La note AAA qui est attribuée au Groupe lui permet d’emprunter sur les marchés mondiaux à des conditions favorables dont il fait bénéficier ses clients au sein de l’Union européenne et dans le reste du monde. Le Groupe applique les normes environnementales, sociales et de gouvernance les plus élevées et présente un ratio d’adéquation des fonds propres de catégorie 1 de 32 %.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une économie durable. Il permet de générer des investissements supplémentaires alignés sur les priorités stratégiques de l’UE, telles que le pacte vert pour l’Europe, la transition numérique et le soutien aux petites et moyennes entreprises. InvestEU réunit sous une même structure tous les instruments financiers de l’UE, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme sont le fonds, la plateforme de conseil et le portail InvestEU. Le fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’euros. Cette garantie augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

MATR Foods est une jeune pousse danoise axée sur les technologies de l’agroalimentaire qui associe la microbiologie et la gastronomie pour créer de nouvelles solutions destinées à relever certains des plus grands défis mondiaux, à savoir les crises liées au climat, à la biodiversité et à la santé. MATR a été fondée en 2021 et ses installations de production sont situées dans le quartier portuaire de Nordhavn à Copenhague. Les personnes à l’origine de MATR forment une équipe internationale de chercheurs, de chefs cuisiniers et d’entrepreneurs ayant de l’expérience dans l’industrie alimentaire. Les produits à base de champignons de MATR Foods sont actuellement disponibles dans des restaurants, des cantines et des détaillants dans tout le Danemark. Parmi les investisseurs actuels figurent Novo Holdings et le BioInnovation Institute.

[1]https://apps.carboncloud.com/climatehub/organizations/MATR