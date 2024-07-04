Pitié pour le thon, ce poisson le plus consommé au monde. Son substitut est à la fois savoureux et une source de protéines relativement peu coûteuse. Près de 500 000 tonnes de thon en conserve ou emballé sont consommées chaque année, ce poisson entrant dans la composition de nombreux plats, de la salade niçoise au vitello tonnato en passant par les sandwichs.

Toutefois, l’immense popularité du thon n’est pas sans conséquences. La surpêche en est une : selon l’International Seafood Sustainability Foundation, 13 % des stocks de thon sont pêchés plus rapidement qu’ils ne peuvent être reconstitués. Les prises accessoires constituent un autre problème majeur : des espèces non ciblées, telles que les tortues, les dauphins ou d’autres poissons, sont capturées dans des palangres ou des filets destinés au thon, leurs carcasses étant rejetées dans l’océan. Des personnes sont également victimes de l’industrie thonière, car des violations des droits humains, y compris des faits d’esclavage, se produisent sur les bateaux de pêche qui opèrent en haute mer, loin des côtes.

Heureusement pour les amateurs de thon, la start-up berlinoise BettaF!sh a mis au point un produit à base de plantes, « TU-NAH », une alternative respectueuse des océans et exempte de tout problème lié à l’industrie thonière. Mieux encore, il est fabriqué à partir d’algues.

En 2023, la start-up allemande a été finaliste du concours de l’innovation sociale de l’Institut BEI, qui récompense des entreprises innovantes ayant un impact social, éthique ou environnemental positif.