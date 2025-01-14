Allemagne : la BEI accorde 35 millions d’euros à Formo pour développer la production de substituts de fromage sans protéines animales

Formo, entreprise berlinoise de technologie alimentaire, met au point des procédés de fermentation pour la production de substituts de fromage.

Le financement de 35 millions d’euros de la BEI est couvert par une garantie au titre du programme InvestEU de l’Union européenne.

Ce prêt d’amorçage-investissement porte le financement total en faveur de Formo à plus de 135 millions d’euros.

La Banque européenne d’investissement (BEI) accorde un prêt de 35 millions d’euros à l’entreprise allemande de technologie alimentaire Formo. Ce prêt d’amorçage-investissement, qui s’apparente à des fonds propres, permettra à l’entreprise de poursuivre la mise au point et l’expansion de ses procédés de fermentation pour la production de substituts aux produits laitiers et aux préparations à base d’œufs.

Fondée en 2019 à Berlin, la jeune pousse s’appuie sur deux technologies connexes pour ses procédés. Premièrement, la microfermentation, qui utilise des micro-organismes d’origine naturelle, comme le champignon koji de Formo, pour produire des protéines à la saveur neutre, sans modification des micro-organismes eux-mêmes. Les protéines koji sont particulièrement adaptées pour la production de fromages sans protéines animales.

Grâce à son activité pionnière dans la fermentation de précision, Formo développe aussi des protéines de lait bio-identiques, en particulier des caséines présentant de bonnes propriétés de fonte. La fermentation traditionnelle est associée aux dernières biotechnologies de synthèse en vue d’une production industrielle efficace et durable de caséine. La procédure d’autorisation de mise sur le marché de ces produits de deuxième génération (fermentation de précision) est en cours aux États-Unis, et Formo s’emploie aussi à mener la procédure équivalente pour un nouvel aliment sur son marché européen d’origine.

Pour commencer, Formo a lancé sa gamme de produits de microfermentation : déclinée en trois saveurs, Frischhain est disponible depuis septembre 2024 dans les supermarchés METRO et REWE en Allemagne et en Autriche. D’autres substituts de fromages (de la feta grecque aux fromages blancs et aux bleus) ainsi qu’un substitut d’œufs pour les œufs brouillés et les produits de boulangerie font l’objet d’une mise à l’échelle.

Ces produits s’adressent d’abord aux consommateurs préoccupés par les effets de la production alimentaire conventionnelle sur l’environnement, le bien-être des animaux et la santé. L’étape suivante consiste à faire des produits de Formo le premier choix pour toutes et tous, quels que soient le régime alimentaire et la philosophie de nutrition.

Nicola Beer, vice-présidente de la BEI : « Le développement d’aliments à base de fermentation et leur production à l’échelle industrielle constituent une approche très innovante pour répondre à la demande croissante de substituts de lait et d’œufs riches en protéines non animales. La Banque européenne d’investissement s’associe à Formo pour soutenir des solutions innovantes en matière de consommation durable tout en appuyant la jeune pousse européenne en phase de croissance. »

Raffael Wohlgensinger, fondateur de Formo : « Ce concours témoigne de la confiance de la BEI en notre capacité d’innovation et d’évolution, ce dont nous sommes ravis. Nous voulons montrer que les entreprises européennes innovantes peuvent non seulement produire des idées brillantes, mais aussi déployer et commercialiser avec succès de nouvelles technologies. Nous savons également que les procédés de fermentation apporteront une contribution décisive à la résilience du système alimentaire européen. Cet accord de financement envoie un signal fort en Europe et vient conforter notre stratégie. »

Le prêt de la BEI bénéficie du soutien du programme InvestEU, qui devrait générer plus de 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires dans les nouvelles technologies d’ici à 2027. L’opération concorde avec l’objectif d’InvestEU à l’appui de la recherche-développement et de l’innovation.

L’accord de prêt fait suite à la levée de 61 millions de dollars en série B de Formo en septembre 2024 et porte le financement total en faveur de l’entreprise à plus de 135 millions d’euros. Formo dispose ainsi d’une assise financière solide pour atteindre ses objectifs de croissance ambitieux.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne (UE). Ses actionnaires sont les États membres de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, favorisent le développement durable et améliorent la cohésion sociale et territoriale. Ils stimulent l’innovation et soutiennent une transition rapide vers la neutralité climatique. En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Formo est une jeune pousse innovante spécialisée dans la fermentation qui redéfinit l’avenir du fromage. Fondée en 2019 par Raffael Wohlgensinger et implantée à Berlin et Francfort, Formo s’appuie sur des technologies de fermentation de pointe pour produire des substituts de fromage sans protéines animales qui allient plaisir et durabilité. Depuis septembre 2024, ses substituts de fromage à base de protéines koji non animales sont disponibles dans le commerce en Allemagne et en Autriche. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.eatformo.com.

Le programme InvestEU mobilise d’importantes ressources privées et publiques pour des financements à long terme dans l’UE, lesquels renforcent durablement l’économie. Il encourage également les investissements privés qui contribuent à la réalisation des objectifs de l’UE, tels que le pacte vert pour l’Europe et la transformation numérique. InvestEU rassemble tous les instruments de l’UE sous une même bannière, ce qui rend le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Le programme se compose de trois volets : le Fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU et le portail InvestEU. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par des partenaires financiers qui peuvent recourir à la garantie budgétaire de l’UE, d’un montant de 26,2 milliards d’EUR, pour l’octroi de leurs prêts. Cette garantie vise à augmenter la capacité de prise de risque des partenaires et à permettre ainsi de mobiliser au moins 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires.

Le prêt d’amorçage-investissement de la BEI est un instrument de quasi-fonds propres visant à soutenir les entreprises en phase de démarrage et de croissance. Il associe un prêt à long terme avec une composante de rémunération liée aux résultats de l’entreprise. Depuis 2015, la BEI a accordé 6 milliards d’euros de prêts d’amorçage-investissement, soutenu plus de 200 entreprises et mené à bien plus de 50 sorties. Avec le soutien d’InvestEU, la BEI entend appuyer de jeunes pousses et des entreprises en expansion européennes dans les domaines des technologies propres, des technologies de pointe et des sciences de la vie.

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, encouragent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements en faveur de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il a pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.