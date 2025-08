Pays-Bas : soutien européen à la sécurité alimentaire mondiale - la BEI prête 20 millions d’euros à l’entreprise néerlandaise de biotechnologie Solynta pour ses variétés de pomme de terre hautement résistantes aux maladies

©Liam McEvoy/ EIB

La BEI accorde un financement de 20 millions d’euros à l’entreprise néerlandaise de biotechnologie Solynta pour la mise au point de semences de pomme de terre très résistantes aux maladies et aux changements climatiques.

Le prêt de la BEI, qui bénéficie de l’appui du programme InvestEU de la Commission européenne, favorisera l’utilisation de semences véritables de pomme de terre plutôt que de tubercules traditionnels de culture.

La technologie de Solynta offre la perspective de garantir des récoltes de pommes de terre réussies et d’améliorer l’approvisionnement alimentaire dans le monde entier.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord de prêt d’amorçage-investissement de 20 millions d’euros avec l’entreprise néerlandaise de biotechnologie Solynta, afin d’accélérer le développement de variétés de pomme de terre plus résistantes aux maladies et aux changements climatiques. Solynta utilisera les fonds de la BEI pour ses recherches sur l’utilisation de semences véritables de pomme de terre au lieu de tubercules traditionnels de culture.

Contrairement aux tubercules, plus gros et plus lourds, les semences véritables de pomme de terre ne s’abîment pas pendant le transport ou le stockage à long terme en attendant la prochaine saison de culture, ce qui contribue à accroître le pourcentage de réussite des récoltes et à renforcer la sécurité alimentaire mondiale. Le financement de la BEI en faveur de Solynta prend la forme d’un prêt d’amorçage-investissement et bénéficie de l’appui du programme InvestEU de la Commission européenne.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « L’action pour le climat et l’adaptation aux changements climatiques sont au cœur de nos financements, tout comme l’expansion fructueuse des entreprises européennes innovantes afin qu’elles se développent et prospèrent. En ce sens, l’opération avec Solynta est bénéfique pour toutes les parties. Les pommes de terre constituent un aliment de base dans le monde entier ; il est donc essentiel de garantir leur culture dans des climats de plus en plus difficiles et d’augmenter la probabilité de récoltes abondantes. »

L’utilisation de semences véritables de pomme de terre comme alternative aux tubercules de culture représente un potentiel d’amélioration du rendement de cette production. Grâce à une technologie de sélection hybride éprouvée, Solynta est en mesure de créer des variétés de pomme de terre plus robustes qui nécessitent beaucoup moins d’intrants phytosanitaires. La méthode de sélection de Solynta, qui exclut les organismes génétiquement modifiés (OGM), peut adapter les caractéristiques de la pomme de terre relativement rapidement à différents besoins, notamment sa résistance à des maladies telles que le mildiou – une maladie fongique destructrice – et son adaptation aux changements climatiques. Par conséquent, les variétés de pomme de terre sélectionnées par l’entreprise contribuent à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, tels que l’éradication de la pauvreté et de la faim ainsi que la promotion d’une consommation et d’une production responsables.

Peter Poortinga, président-directeur général de Solynta : « Grâce à cette contribution importante de la BEI, nous sommes bien placés pour répondre à la demande croissante de nouvelles variétés de pomme de terre robustes. Les producteurs de pomme de terre du monde entier doivent avoir accès à des semis de départ exempts de maladies et très résistants aux maladies telles que le mildiou. Nous introduisons sur le marché de nouvelles variétés de pomme de terre, diffusées grâce à des semences véritables plutôt que des tubercules traditionnels, qui nécessitent moins de produits chimiques pour la protection des cultures et contribuent à améliorer la sécurité alimentaire mondiale, en particulier pour les communautés locales. »

Klasja van de Ridder, cheffe de la représentation de la Commission européenne aux Pays-Bas : « La sécurité alimentaire est un élément clé de la nouvelle vision pour l’agriculture et l’alimentation de la Commission européenne. Les pertes de rendement dues aux changements climatiques constituent une menace pour l’UE et le reste du monde. Le développement de semences de pomme de terre plus résilientes renforcera la sécurité alimentaire mondiale. La Commission soutient cette initiative dans le cadre d’InvestEU, car elle répond à la priorité de l’UE concernant la compétitivité à long terme et la durabilité du secteur agricole. Elle se félicite de la coopération avec Solynta et la BEI. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Les Pays-Bas détiennent 5,2 % de son capital. La BEI met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE et des priorités nationales. Elle concentre plus de 90 % de son activité en Europe. Au cours des dix dernières années, la BEI a mis à disposition plus de 27 milliards d’euros pour financer des projets aux Pays-Bas dans divers secteurs, dont la recherche-développement, la mobilité durable, l’eau potable, la santé et les PME. En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), filiale de la BEI, a accordé plus de 3 milliards d’euros pour des projets néerlandais.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à mobiliser des investissements privés à l’appui des priorités stratégiques de l’UE, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme InvestEU sont le fonds, la plateforme de conseil et le portail. Le Fonds InvestEU est déployé par l’intermédiaire de partenaires de mise en œuvre qui investissent dans des projets en recourant à la garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’euros. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre, augmente leur capacité de prise de risques et est en mesure de mobiliser au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

Solynta est une entreprise semencière pionnière dans la mise au point de semences véritables de pomme de terre. L’entreprise a pour raison d’être l’amélioration de la sécurité et de la durabilité alimentaires grâce à des technologies de sélection innovantes. En tant que fournisseur de semences propres et de haute qualité permettant aux agriculteurs du monde entier d’obtenir à la fois des rendements plus élevés et une plus grande résilience, Solynta se positionne à l’avant-garde d’une nouvelle révolution agricole.