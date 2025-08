Le Premier ministre irlandais, en visite à la BEI, salue l’octroi d’un financement de 300 millions d’euros pour des investissements dans le secteur de l’eau en Irlande

EIB

La Banque européenne d’investissement (BEI) a accueilli ce jour le Premier ministre irlandais (Taoiseach), Micheál Martin, dans les locaux de son siège à Luxembourg. Cette visite marque un jalon important dans le partenariat en place entre l’Irlande et le Groupe BEI.

« La Banque européenne d’investissement est un partenaire clé pour les investissements porteurs de transformations en Irlande, et le nouvel investissement pour l’eau aidera Uisce Éireann, la compagnie nationale des eaux, à moderniser les infrastructures hydriques vitales du pays pour assurer un avenir durable à nos communautés », a déclaré le Premier ministre irlandais. « Cette opération s’inscrit dans le droit fil de l’annonce que nous avons faite il y a quelques jours, en lien avec notre nouveau plan national de développement, de l’affectation de 12 milliards d’euros spécifiquement à des investissements dans des infrastructures critiques liées à l’eau aux fins de la réalisation de nos objectifs stratégiques nationaux. Ce financement permettra de renforcer la résilience hydrique, de protéger l’environnement et d’affronter les défis des changements climatiques et, partant, d’améliorer la qualité de vie de notre population et de concrétiser des objectifs sociétaux plus larges. Notre partenariat solide avec la BEI est essentiel pour contribuer à la réalisation de nos objectifs nationaux de développement dans des secteurs clés tels que l’eau, le logement et l’énergie. »

« La Banque européenne d’investissement se félicite du renforcement de son partenariat de longue date avec l’Irlande au moyen de son financement le plus important jamais accordé à l’appui de projets ayant trait à l’eau dans le pays », a déclaré Nadia Calviño, présidente de la BEI. « En tant que banque européenne du climat, nous donnons la priorité aux investissements dans les services liés à l’eau, qui améliorent la qualité de vie. Ce prêt de 300 millions d’euros, qui relève de notre programme spécifique pour la résilience dans le domaine de l’eau, soutiendra également la réussite de la transition écologique de l’Irlande. »

Poursuite de l’engagement du Groupe BEI en Irlande

Au cours de leur rencontre, Nadia Calviño et Micheál Martin ont parlé du vaste engagement du Groupe BEI en Irlande. Ces dernières années, le Groupe BEI a consacré environ 1 milliard d’euros par an à des investissements publics et privés.

Le soutien continu de la BEI à un large éventail d’investissements prioritaires, notamment dans le logement, les transports, l’éducation, la santé, l’innovation et l’énergie, ainsi que le rôle clé que joue le Fonds européen d’investissement en contribuant à l’innovation et aux investissements en capital-risque en Irlande ont également été abordés dans les discussions.

Les deux dirigeants ont réaffirmé l’engagement de la BEI à fournir une expertise et des financements à long terme pour les futurs investissements prioritaires essentiels à la croissance durable de l’Irlande et à l’autonomie stratégique de l’Europe.

Un meilleur accès à l’eau en Irlande

Au cours de la rencontre, un nouveau financement de 300 millions d’euros de la BEI a été officiellement signé, pour appuyer des investissements dans les infrastructures critiques d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées mis en œuvre par Uisce Éireann dans toute l’Irlande, en coopération avec l’agence nationale de gestion du Trésor.

Ce montant représente le plus important concours que la BEI – plus grand bailleur de fonds multilatéral au monde pour les investissements liés à l’eau – ait accordé à ce jour à l’appui d’infrastructures hydriques en Irlande.

« Des investissements de grande ampleur dans le réseau d’eau irlandais sont essentiels pour garantir l’accès des ménages et des entreprises à une eau propre, saine et conforme aux normes environnementales dans l’ensemble du pays. Nous nous félicitons de cette source de financement qui fera partie des ressources nécessaires à la mise en œuvre du programme global d’investissement d’Uisce Éireann, comme le prévoit notre plan de financement stratégique. Le soutien de la BEI renforcera l’impact des investissements d’Uisce Éireann au cours des prochaines années et accélérera le développement des infrastructures critiques de services liés à l’eau en Irlande, en protégeant la santé publique et en soutenant le développement social et économique », a affirmé Chris McCarthy, directeur financier d’Uisce Éireann.

Ce programme d’investissement pluriannuel, qui représente une contribution essentielle de l’Irlande au nouveau programme phare de la BEI dans le domaine de l’eau, renforcera considérablement les capacités du pays en matière d’approvisionnement en eau et d’assainissement. Les investissements visent à :

améliorer la résilience et la sécurité hydriques par la rénovation et l’extension du réseau d’adduction d’eau et le renforcement de la résilience face aux défis tels que les sécheresses, avec à la clé une sécurité hydrique accrue qui profitera aux communautés sur tout le territoire national ;

par la rénovation et l’extension du réseau d’adduction d’eau et le renforcement de la résilience face aux défis tels que les sécheresses, avec à la clé une sécurité hydrique accrue qui profitera aux communautés sur tout le territoire national ; valoriser l’environnement par l’agrandissement et la rénovation des stations d’épuration et des réseaux d’égouts, ce qui permettra d’améliorer considérablement la qualité des eaux souterraines et de surface, de protéger l’environnement marin et d’améliorer les normes en matière d’eau potable ;

par l’agrandissement et la rénovation des stations d’épuration et des réseaux d’égouts, ce qui permettra d’améliorer considérablement la qualité des eaux souterraines et de surface, de protéger l’environnement marin et d’améliorer les normes en matière d’eau potable ; réagir face à l’impact des changements climatiques en déployant des mesures d’adaptation et d’atténuation, et notamment des investissements dans des installations d’évacuation des eaux pluviales et de traitement des eaux usées qui résistent à l’épreuve du temps pour faire face à des précipitations extrêmes plus fréquentes, et des mesures visant à réduire les pertes d'eau et les infiltrations dans les égouts, ce qui contribuera à réduire les besoins énergétiques et les émissions de carbone. Le projet est en adéquation avec les principes de l’accord de Paris.

Un nouveau chef pour le bureau du Groupe BEI en Irlande

Le Premier ministre irlandais a saisi l’occasion pour remercier Kevin McKeon pour son travail à la tête du bureau du Groupe BEI à Dublin et a souhaité la bienvenue à Diarmaid Kehoe, son successeur.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme nous nous y sommes engagés dans notre Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Promouvant l’intégration du marché et mobilisant des investissements, le Groupe BEI a soutenu un montant record de plus de 100 milliards d’euros de nouveaux investissements pour la sécurité énergétique de l’Europe en 2024 et a mobilisé 110 milliards d’euros de capital de croissance pour les jeunes pousses, les entreprises en expansion et les innovateurs européens. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE.

