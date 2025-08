Pays-Bas : la BEI, Rabobank et DLL s’associent pour mettre à disposition 1 milliard d’euros pour les PME européennes à l’appui de la durabilité et de l’agriculture

EIB

La Banque européenne d’investissement signe deux facilités de prêt de 250 millions d’euros avec Rabobank et sa filiale DLL, afin de soutenir l’accès au financement pour les entreprises européennes.

Les fonds octroyés à Rabobank iront à des PME et des ETI néerlandaises qui investissent dans la transition énergétique et renforcent leur durabilité organisationnelle.

Ceux accordés à DLL financeront des PME et des ETI centrées sur l’action en faveur du climat et le développement durable, et plus précisément sur l’économie circulaire et les transitions alimentaire et énergétique.

Rabobank, DLL et la Banque européenne d’investissement (BEI) s’associent pour améliorer l’accès au financement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) et soutenir en particulier le développement durable et les secteurs de la bioéconomie, notamment l’agriculture.

Rabobank empruntera 250 millions d’euros à la BEI et mettra un montant équivalent à disposition sur ses ressources propres. Ces 500 millions d’euros serviront à financer des projets de petite dimension mis en œuvre par des PME et des ETI néerlandaises et soutenir en particulier le développement durable et l’agriculture. Concrètement, au moins 40 % des ressources seront consacrées à des investissements en lien avec le climat, et au moins 40 % seront destinés aux secteurs de la bioéconomie, dont l’agriculture.

DLL a elle aussi obtenu un prêt de 250 millions d’euros, qu’elle complètera également par un montant équivalent sur ses ressources propres. Ces fonds serviront à améliorer l’accès au financement pour les PME et les ETI dans l’Union européenne. Ils seront déployés plus particulièrement en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Belgique, en Suède, en Pologne, en Irlande et aux Pays-Bas, en faveur d’entreprises locales investissant dans la durabilité.

Au total, 1 milliard d’euros de nouvelles ressources – constituées des prêts de la BEI et des fonds complémentaires apportés par Rabobank et DLL – seront à la disposition des PME et les ETI pour le financement de projets agricoles et liés au climat principalement.

Robert de Groot, vice-président de la BEI : « Il est important de comprendre que le financement climatique est un moteur essentiel de la croissance économique. Une vision globale s’impose, sachant que les changements climatiques ont des répercussions sur les comportements entrepreneuriaux et économiques. Nous possédons une longue expérience du financement de l’action en faveur du climat en collaboration avec Rabobank et DLL, et nous espérons que cette opération pourra convaincre d’autres bailleurs de fonds de renforcer leur soutien aux entreprises porteuses de projets plus durables. »

Carlo van Kemenade, directeur du département Retail NL et membre du comité de direction de Rabobank : « Nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat fructueux avec la BEI et de participer au nouveau lancement de prêts axés sur l’impact. La durabilité est un pilier important de la stratégie de Rabobank. Les clients sont également très positifs à l’égard de ce prêt axé sur l’impact. Le taux d’intérêt réduit est à la fois une reconnaissance de l’impact qu’ils ont dans leur rôle de leader en matière de durabilité et une incitation à poursuivre la trajectoire nous avons tracée ensemble. »

Lara Yocarini, PDG et présidente du conseil de direction de DLL : « Chez DLL, partenaire de transition pour un monde meilleur, nous sommes convaincus que la durabilité est essentielle à la réussite à long terme des entreprises. Le financement, assorti de conditions attrayantes obtenu de la Banque européenne d’investissement, renforcera notre capacité à proposer des solutions de crédit-bail sur mesure plus accessibles et abordables, ce qui permettra de réduire les obstacles auxquels font face nos partenaires et nos clients lorsqu’ils veulent investir dans des équipements et des technologies plus durables. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Au cours des dix dernières années, la BEI a mis à disposition plus de 27 milliards d’euros pour financer des projets aux Pays-Bas dans divers secteurs, dont la recherche-développement, les transports, l’eau potable, la santé et les PME.

La BEI, qui est la banque de l’Union européenne, est la seule banque ayant pour actionnaires les États membres de l’Union européenne, dont elle représente les intérêts. Les Pays-Bas détiennent 5,2 % de son capital. La Banque travaille en étroite collaboration avec les autres institutions européennes pour mettre en œuvre la politique de l’UE et elle est la plus grande emprunteuse et bailleuse de fonds multilatérale au monde. Elle apporte ses financements et son savoir-faire à l’appui de projets d’investissement durables qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Elle concentre plus de 90 % de son activité en Europe.

À propos de Rabobank

Rabobank est un prestataire international de services financiers qui opère suivant des principes coopératifs et offre des services de banque de détail, de banque de gros, de banque privée, de crédit-bail et d’immobilier. En tant que banque coopérative, Rabobank place au premier plan les intérêts de ses clients dans le cadre de ses activités. Rabobank a la volonté d’être l’une des principales banques coopératives axées sur le service aux clients aux Pays-Bas et l’une des principales banques au monde pour le secteur agroalimentaire. Rabobank employait 49 000 équivalents temps plein au 31 décembre 2024. Le groupe Rabobank est présent dans 37 pays.

À propos de DLL

DLL est une entreprise mondiale spécialisée dans le financement d’actifs dans le domaine des équipements et des technologies. Elle gère un portefeuille de plus de 47 milliards d’euros. Fondée en 1969, l’entreprise, dont le siège se trouve à Eindhoven, aux Pays-Bas, fournit des solutions financières pour les secteurs de l’agriculture, de la construction, de la transition énergétique, de l’alimentation, de la santé, de l’industrie, des technologies, des transports et des équipements de bureau dans plus de 25 pays. Elle travaille en partenariat avec des fabricants, des revendeurs et des distributeurs de biens d’équipement pour permettre aux entreprises d’accéder plus facilement aux équipements, aux technologies et aux logiciels et soutenir ainsi leur croissance.

DLL œuvre pour un avenir plus durable pour l’environnement et les communautés dans lesquelles elle opère. L’attention qu’elle porte à la clientèle et sa connaissance du secteur lui permettent de proposer des solutions financières sur la totalité du cycle de vie des actifs, y compris dans le domaine du financement commercial, de détail et d’équipement d’occasion. DLL est une filiale à 100 % de Rabobank Group.