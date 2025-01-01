Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Un membre à part entière de la grande famille de l'UE

La BEI entretient des relations de travail étroites avec les autres institutions et organes de l’UE dans l’optique de contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union., à savoir :

  • favoriser l’intégration européenne et le développement équilibré de l’Union ;
  • appuyer les politiques européennes d’aide au développement et de coopération visant 140 pays du monde entier.

Une telle coopération permet à la Banque de coordonner ses opérations avec celles d’autres institutions, tout en préservant son indépendance et ses propres procédures décisionnelles établies dans les traités de l’UE.

Cela permet de maintenir l’efficacité des différents instruments de l’UE qui fournissent des prêts ou des aides non remboursables à l’appui d’important investissements en capitaux, tant dans l’Union européenne que dans le reste du monde.

La BEI entretient des relations de travail étroites principalement avec les institutions suivantes :

Autres institutions et organes :

L’Union européenne compte un certain nombre d’autres institutions et organes interinstitutionnels qui jouent des rôles spécialisés. 

En savoir plus  

Une Europe unie, 70 ans plus tard

Alors que nous célébrons le 70e anniversaire de la déclaration Schuman et de la naissance de l’Union européenne, la BEI et les autres institutions européennes sont résolues à travailler ensemble et à relever les défis et saisir les opportunités de demain.

En savoir plus  

Une histoire de l’Europe en 6 projets

Le Groupe BEI depuis le traité de Rome et dans l’avenir

En savoir plus  

Les 60 ans des traités de Rome

Le 25 mars 1957, deux traités signés à Rome ont marqué la naissance de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique.

En savoir plus  