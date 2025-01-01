Un membre à part entière de la grande famille de l'UE

La BEI entretient des relations de travail étroites avec les autres institutions et organes de l’UE dans l’optique de contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union., à savoir :
- favoriser l’intégration européenne et le développement équilibré de l’Union ;
- appuyer les politiques européennes d’aide au développement et de coopération visant 140 pays du monde entier.
Une telle coopération permet à la Banque de coordonner ses opérations avec celles d’autres institutions, tout en préservant son indépendance et ses propres procédures décisionnelles établies dans les traités de l’UE.
Cela permet de maintenir l’efficacité des différents instruments de l’UE qui fournissent des prêts ou des aides non remboursables à l’appui d’important investissements en capitaux, tant dans l’Union européenne que dans le reste du monde.
La BEI entretient des relations de travail étroites principalement avec les institutions suivantes :
- le Conseil de l'Union européenne (ou Conseil des ministres) ;
- la Cour de justice de l’Union européenne ;
- la Commission européenne ;
- le comité européen des régions ;
- le Conseil européen ;
- la Cour des comptes européenne ;
- le Comité économique et social européen ;
- le Médiateur européen ;
- le Parlement européen ;
- l'OLAF.
