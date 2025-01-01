European Union

Le président de la BEI est invité à participer aux réunions du Conseil Ecofin (Affaires économiques et financières) et la BEI assiste aux réunions d'organes préparatoires, tels que le CEF (Comité économique et financier). Elle met à leur disposition ses compétences économiques et son expérience dans le domaine du financement de projets d'investissement. En outre, le Conseil de l’Union européenne sollicite fréquemment la BEI pour mettre en œuvre de nouvelles initiatives nécessitant le recours à des instruments bancaires et financiers, comme les mandats pour intervenir à travers le monde.

En règle générale, les membres du Conseil Ecofin sont également membres du Conseil des gouverneurs de la Banque (c'est-à-dire les ministres des finances des États membres), ce qui constitue un gage de cohérence entre les politiques de financement de la Banque et la politique économique de l'Union.