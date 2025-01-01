Le Conseil européen trace les principales orientations de politique intérieure et extérieure de l'Union. Le cas échéant, la Banque est associée à la préparation des travaux du Conseil européen, qu'elle informe sur sa contribution à la réalisation des objectifs et politiques de l'UE. Ces dernières années, la BEI a également soutenu les efforts de reprise économique et financière déployés dans l'Union européenne, et elle a fait de la croissance et de l'emploi en Europe l'un de ses principaux objectifs.