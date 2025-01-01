European Union

La Commission européenne désigne un des administrateurs de la Banque et formule un avis sur chaque projet présenté au Conseil d'administration. Elle fait également partie des principaux actionnaires du Fonds européen d'investissement, qui est une filiale de la BEI.

La Commission européenne et le Groupe BEI ont mis en place plusieurs programmes conjoints (Jaspers, Jeremie, Jessica, Jasmine, etc.), ainsi que des programmes menés en coopération avec d'autres institutions publiques de financement. Ces programmes sont généralement dotés d'une structure de gouvernance commune.