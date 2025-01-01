La Commission européenne désigne un des administrateurs de la Banque et formule un avis sur chaque projet présenté au Conseil d'administration. Elle fait également partie des principaux actionnaires du Fonds européen d'investissement, qui est une filiale de la BEI.
La Commission européenne et le Groupe BEI ont mis en place plusieurs programmes conjoints (Jaspers, Jeremie, Jessica, Jasmine, etc.), ainsi que des programmes menés en coopération avec d'autres institutions publiques de financement. Ces programmes sont généralement dotés d'une structure de gouvernance commune.
Suivez les activités de la BEI
ACTUALITES
- ECA President Lehne visits EIB to strengthen relations
- EC et BEI signent un MoU pour la coopération dans l'agriculture et le développement rural
- La Commission et la BEI soutiennent le lancement du satellite prototype Alphasat
- La Banque européenne d’investissement et la BERD vont assurer la gestion conjointe de projets soutenus par l’UE dans l’est de l’Europe et en Asie centrale