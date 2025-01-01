European Union

Les relations entre le Comité européen des régions (CdR), l’assemblée des représentants régionaux et locaux de l’UE, et la Banque européenne d’investissement se sont intensifiées ces dernières années. Des représentants de la BEI participent aux activités du CdR tout au long de l’année, en particulier à celles relatives à l’investissement, aux infrastructures et au développement régional et urbain.

La coopération étroite établie entre le CdR et la BEI permet aux collectivités régionales et locales européennes de faire appel plus aisément au savoir-faire de la BEI pour répondre aux besoins d’investissement, ce qui, à terme, se solde par la mise en œuvre de projets de grande qualité soutenus par l’UE qui bénéficient tant aux citoyens qu’aux entreprises.