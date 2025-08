Allemagne : un prêt de la BEI pour équiper le métro de Hambourg de nouvelles rames

EIB

La Banque européenne d’investissement (BEI) octroie un prêt de 173 millions d’euros.

La BEI soutient la transition dans le domaine des transports à Hambourg en finançant des rames DT6.

L’opération permet à HOCHBAHN de réaliser des économies d’intérêts d’un montant à sept chiffres.

La société Hamburger Hochbahn AG (HOCHBAHN) a obtenu de la Banque européenne d’investissement (BEI) un prêt pour financer l’acquisition de 41 rames de métro DT6. Le contrat vient d’être signé par Nicola Beer, vice-présidente de la BEI, et Robert Henrich, président du directoire de HOCHBAHN, en présence du sénateur de Hambourg chargé des transports, Anjes Tjarks.

À l’occasion de la signature ce jour à Hambourg, la vice-présidente de la BEI a salué ce projet emblématique des investissements européens en faveur du transport urbain durable. Les automotrices doubles DT6 représentent la nouvelle génération de rames de métro qui sera mise en service à Hambourg à compter de 2028, en mode semi-automatisé (DT6-F) sur le réseau existant ou entièrement automatisé (DT6-A) sur la ligne U5. Le prêt servira à financer les 41 premiers véhicules DT6-F commandés l’année dernière. Le montant du prêt s’élève à 173 millions d’euros.

Les modalités de ce financement permettent à HOCHBAHN de réaliser d’importantes économies d’intérêts sur la durée du prêt, d’un montant à sept chiffres.

Robert Henrich, président du directoire de HOCHBAHN : « Le contrat de DT6 représente le plus gros investissement de l’histoire de HOCHBAHN. Nous sommes très heureux d’avoir pu négocier et signer très rapidement un accord de prêt avec la BEI comme partenaire pour la première commande. Et nous nous réjouissons bien entendu tout autant que notre projet réponde aux objectifs de politique publique de la BEI et bénéficie à ce titre d’un taux d’intérêt très favorable. »

Nicola Beer, vice-présidente de la BEI : « Des solutions de transport innovantes plus écologiques, plus rapides et plus commodes sont la clé de notre trajectoire vers la neutralité climatique. Hambourg fournit ici une démonstration exemplaire de la manière de la concrétiser. En investissant massivement dans une technologie de métro de pointe, Hamburger Hochbahn AG et la BEI promeuvent la mobilité urbaine durable. Les nouveaux équipements offrent davantage de confort, d’espace, de fréquence de passage et de sécurité au nombre croissant d’usagers du métro à Hambourg. »

Anjes Tjarks, sénateur de Hambourg chargé des transports et de la transition en matière de mobilité et président du conseil de surveillance de HOCHBAHN : « L’avenir peut commencer. Avec des transports urbains encore plus rapides, plus axés sur les données et plus confortables pour les voyageurs. Grâce aux nouvelles rames DT6, nous créons une offre de mobilité moderne et attrayante sur le réseau existant puis, à terme, sur la nouvelle ligne U5 qui sera entièrement automatisée avec des trains toutes les 90 secondes. La Banque européenne d’investissement fait figure de partenaire de premier plan et le prêt qu’elle accorde pour le financement de la première commande de 41 véhicules DT6 aide HOCHBAHN à concrétiser son important objectif consistant à augmenter de jusqu’à 50 % le nombre de rames de métro à Hambourg d’ici à 2050. »

Le contrat de DT6 comprend la livraison de jusqu’à 374 véhicules pour un montant de 2,8 milliards d’euros au maximum. Le marché a été attribué il y a près d’un an à Alstom. La première commande a été passée au même moment et porte sur la livraison de 41 rames DT6-F et de 7 rames DT6-A.