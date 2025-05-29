En 2023, Ioannis Kasinopoulos et son ami Yiannis Zambas ont créé Electryone AI « avec une forte conviction et sans financement extérieur ». Cette conviction reposait sur leur logiciel qui utilise l’intelligence artificielle pour améliorer l’efficacité et la rentabilité des batteries stockant des énergies renouvelables. Ils étaient également convaincus de l’importance de la transition vers une économie propre et verte. Toutefois, sans financement externe, leur conviction ne pouvait pas les mener bien loin.

Les deux jeunes Chypriotes, qui avaient précédemment travaillé chez Meta, McKinsey et Palantir, se sont démenés pour trouver un financement de pré-amorçage et des investisseurs providentiels à partir de leurs réseaux à Londres et en Espagne, notamment Genesis Ventures, une société grecque de capital-risque appuyée par le Fonds européen d’investissement (FEI). C’est alors qu’ils ont eu la surprise d’obtenir un financement en capital-risque sur leur île natale, où le soutien aux start-up est pourtant limité. 33East Venture Capital, un fonds de capital-risque basé à Nicosie et soutenu par le Cyprus Equity Fund, a commencé à investir à partir de sa dotation de 26 millions d’euros cette année et a financé Electryone AI à hauteur de 400 000 euros en janvier.

« Nous avons été très heureux que des concitoyens participent à cette initiative », déclare Ioannis Kasinopoulos, qui est né à Nicosie. « Nous avions auparavant essayé de lever des capitaux à Chypre, mais en vain. Les entreprises du secteur de l’énergie n’étaient pas familières du logiciel ni du capital-risque. Elles n’étaient pas disposées à prendre autant de risques. »

Le nouveau fonds 33East pourrait changer la donne pour les jeunes pousses spécialisées dans les technologies et l’innovation à Chypre, en inversant la fuite des Chypriotes talentueux à l’étranger, en grande partie à Londres. Bien que Global Entrepreneurship Monitor classe Chypre au septième rang de l’Union européenne pour l’activité entrepreneuriale en phase de démarrage, les investissements en capital-risque sont rares sur l’île, selon un rapport du Centre pour l’entrepreneuriat de l’Université de Chypre.

« Il n’y a pas de voie toute tracée pour les start-up, si bien que certaines d’entre elles ont dû fermer ou quitter Chypre pour trouver des financements », explique Yiannis Eftychiou, l’un des deux cofondateurs de 33East. « Nombre de talents ont fui Chypre. Toutefois, l’île offre, selon nous, beaucoup de possibilités. »