Chypre, nouveau pôle technologique

Les jeunes pousses technologiques chypriotes sont soutenues par un fonds de capital-risque local qui vise à inverser le mouvement de fuite des cerveaux et à rapatrier de jeunes talents.

Par 29 mai 2025
 

Écoutez

En savoir plus

En 2023, Ioannis Kasinopoulos et son ami Yiannis Zambas ont créé Electryone AI « avec une forte conviction et sans financement extérieur ». Cette conviction reposait sur leur logiciel qui utilise l’intelligence artificielle pour améliorer l’efficacité et la rentabilité des batteries stockant des énergies renouvelables. Ils étaient également convaincus de l’importance de la transition vers une économie propre et verte. Toutefois, sans financement externe, leur conviction ne pouvait pas les mener bien loin.

Les deux jeunes Chypriotes, qui avaient précédemment travaillé chez Meta, McKinsey et Palantir, se sont démenés pour trouver un financement de pré-amorçage et des investisseurs providentiels à partir de leurs réseaux à Londres et en Espagne, notamment Genesis Ventures, une société grecque de capital-risque appuyée par le Fonds européen d’investissement (FEI). C’est alors qu’ils ont eu la surprise d’obtenir un financement en capital-risque sur leur île natale, où le soutien aux start-up est pourtant limité. 33East Venture Capital, un fonds de capital-risque basé à Nicosie et soutenu par le Cyprus Equity Fund, a commencé à investir à partir de sa dotation de 26 millions d’euros cette année et a financé Electryone AI à hauteur de 400 000 euros en janvier.

« Nous avons été très heureux que des concitoyens participent à cette initiative », déclare Ioannis Kasinopoulos, qui est né à Nicosie. « Nous avions auparavant essayé de lever des capitaux à Chypre, mais en vain. Les entreprises du secteur de l’énergie n’étaient pas familières du logiciel ni du capital-risque. Elles n’étaient pas disposées à prendre autant de risques. »

Le nouveau fonds 33East pourrait changer la donne pour les jeunes pousses spécialisées dans les technologies et l’innovation à Chypre, en inversant la fuite des Chypriotes talentueux à l’étranger, en grande partie à Londres. Bien que Global Entrepreneurship Monitor classe Chypre au septième rang de l’Union européenne pour l’activité entrepreneuriale en phase de démarrage, les investissements en capital-risque sont rares sur l’île, selon un rapport du Centre pour l’entrepreneuriat de l’Université de Chypre.

« Il n’y a pas de voie toute tracée pour les start-up, si bien que certaines d’entre elles ont dû fermer ou quitter Chypre pour trouver des financements », explique Yiannis Eftychiou, l’un des deux cofondateurs de 33East. « Nombre de talents ont fui Chypre. Toutefois, l’île offre, selon nous, beaucoup de possibilités. »

Priorité aux jeunes pousses technologiques chypriotes

Le Cyprus Equity Fund est supervisé par le Fonds européen d’investissement et bénéficie de financements relevant de la Facilité pour la reprise et la résilience qui s’inscrit dans le plan de relance économique post-pandémie mis place par la Commission européenne à l’échelle de l’UE (en plus d’une dotation provenant du guichet chypriote d’un dispositif antérieur appelé Jeremie qui rassemble des ressources européennes conjointes pour les PME et les microentreprises). Il s’agit de la première participation du FEI – le plus grand bailleur de capital-risque de l’Union européenne – dans un fonds de capital-risque à Chypre. Depuis 2015, la filiale du Groupe Banque européenne d’investissement a soutenu 671 fonds de capital-risque en Europe.

« Le fait que 33East, le gestionnaire de fonds que nous avons sélectionné, ait bouclé sa première levée de ressources est déjà un succès en soi, étant donné que la collecte de fonds est devenue de plus en plus difficile en raison des défis géopolitiques et économiques », constate Areti Roditi, responsable de mandats au FEI, qui supervise l’investissement de 33East. « Désormais, il peut être en mesure d’attirer encore plus d’investissements privés. »

Areti Roditi précise que le Cyprus Equity Fund fait face à un calendrier exigeant. Il doit effectuer au moins 12 investissements au cours des 18 premiers mois pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre du Plan pour la reprise et la résilience de Chypre. 33East prend des participations comprises entre 100 000 euros et 1 million d’euros en donnant la priorité aux start-up en phase de pré-amorçage et de démarrage qui ont un lien avec Chypre.

Yiannis Eftychiou exprime sa confiance à l’égard de 33East, qui tire son nom de la longitude géographique de l’île méditerranéenne. « Nous allons faire en sorte que cela fonctionne », affirme-t-il. « Les attentes envers nous sont importantes. Mais Chypre a cette grande chance de pouvoir redéfinir son positionnement et d’attirer également de jeunes pousses. »

L’accent mis sur les technologies est au cœur de cette redéfinition de Chypre. Yiannis Eftychiou soutient qu’un petit pays comme Chypre ne peut espérer rivaliser avec de plus grandes nations sur le plan industriel, de sorte que l’innovation doit constituer le socle de sa réussite. À titre d’exemples, les deux premiers investissements du Cyprus Equity Fund ont bénéficié à des start-up qui utilisent l’intelligence artificielle. En plus d’offrir à ses clients une plateforme logicielle unique pour gérer l’ensemble de leurs actifs renouvelables, Electryone AI recourt à l’intelligence artificielle pour prévoir la consommation d’énergie des utilisateurs et automatiser la charge et la décharge des batteries.

« La compétitivité passe nécessairement par la technologie pour Chypre », conclut Yiannis Eftychiou.

Yiannis Eftychiou lors du lancement officiel de 33East à Nicosie, en mars.
33East
« Chypre a cette grande chance de pouvoir redéfinir son positionnement et d’attirer également de jeunes pousses. »
Yiannis Eftychiou

Cofondateur de 33East Venture Capital

« Les Chypriotes qui travaillent dans le secteur des technologies souhaitent vraiment rentrer au pays. »

Les bénéfices pour l’économie chypriote pourraient être importants.

D’une part, un environnement plus propice à l’entrepreneuriat est susceptible de faire revenir des Chypriotes comme Ioannis Kasinopoulos qui ont déménagé à Londres. Cela vaut également pour les investisseurs en capital-risque. « Il est très facile de trouver des gestionnaires de fonds chypriotes », déclare Alexandro Dimitrakopoulos, également responsable de mandats au Fonds européen d’investissement, qui travaille avec Chypre. « Mais il est difficile de les convaincre d’investir à Chypre. Les avantages pourraient être considérables pour l’écosystème du capital-risque chypriote. »

Ioannis Kasinopoulos reste à Londres pour le moment, car il doit encore consacrer une grande partie de son temps à la collecte de fonds et à l’expansion des activités de son entreprise. Toutefois, son équipe technique se trouve à Chypre, où les talents les plus brillants coûtent beaucoup moins cher qu’à Londres ou aux États-Unis. « Ce facteur sera fondamental et déterminant pour l’avenir du pays et de l’écosystème », avance-t-il. « Les talents chypriotes souhaitent vraiment rentrer au pays. Bon nombre de mes amis chypriotes à Londres cherchent un moyen de revenir et aimeraient travailler pour des entreprises comme la nôtre. »

Le rôle du fonds 33East dans cette dynamique potentielle à Chypre ne sera pas uniquement financier. Les dirigeants de l’entreprise souhaitent rencontrer les jeunes pousses avant même qu’elles n’aient besoin de fonds, et assurément à un stade précoce. Pendant deux ans, Ioannis Kasinopoulos s’est régulièrement entretenu avec Demetrios Zoppos, cofondateur de 33East, considéré comme l’un des entrepreneurs les plus brillants de Chypre. Il a bénéficié des conseils et des idées de ce dernier bien avant que 33East n’investisse. « Demetrios Zoppos est un modèle pour les entrepreneurs chypriotes », déclare Ioannis Kasinopoulos.

Investisseurs expérimentés ayant soutenu plusieurs jeunes pousses à succès à Chypre et ailleurs, Demetrios Zoppos et Yiannis Eftychiou ont travaillé avec Electryone AI pendant les fêtes de fin d’année en vue de conclure l’opération fin janvier. « Il ne s’agit pas seulement d’obtenir de l’argent », estime Ioannis Kasinopoulos. « C’est trouver un vrai partenaire qui constitue le véritable défi et une énorme valeur ajoutée. »

Les cofondateurs d’Electryone AI, Ioannis Kasinopoulos et Yiannis Zambas.
Electryone AI

À propos de l’auteur/l’autrice

Matt Rees
Matt Rees

I'm creative lead at the European Investment Bank. I write about the Bank's projects, its people, and the industries and issues where we make a difference.

