Lorsqu’il lui a fallu moderniser ses lignes de production d’emboutissage de métaux, IPM Rubi, entreprise de taille intermédiaire (ETI) implantée à Vitoria-Gasteiz, s’est adressée à Banco Santander pour solliciter un financement. Grâce au prêt de 4 millions d’euros que lui a accordé la banque espagnole, IPM Rubi a pu moderniser ses usines en Galice et dans la région d’Álava. Elle a ainsi réduit de moitié sa consommation d’énergie et, partant, ses émissions, ce qui lui a valu un prix du développement durable en octobre 2024. La mise à niveau technique des installations a également permis à IPM Rubi, qui emploie 400 personnes, de s’adapter aux évolutions de l’industrie automobile et de conserver ses deux plus gros clients, Mercedes Benz et Stellantis, entreprise à la tête d’une constellation de marques automobiles, dont Fiat, Opel et Peugeot.

« Pour nous, cette modernisation, essentielle, était une question de survie. Sans ce projet, notre entreprise n’avait pas d’avenir », explique Ricardo Romo, directeur général d’IPM Rubi. « Et nous n’aurions rien pu faire sans le financement que nous avons obtenu. »

Les lignes de production qui ont été modernisées sont celles des véhicules de tourisme. Mais Ricardo Romo estime qu’il devra bientôt moderniser aussi ses lignes dédiées aux poids lourds : « Nous espérons obtenir de nouveaux financements auprès des banques, afin d’accompagner l’électrification de l’industrie automobile ».

C’est là que se confrontent le monde de l’industrie d’IPM Rubi, dont l’activité d’emboutissage des métaux a généré un chiffre d’affaires de 128 millions d’euros en 2023, et celui, mystérieux et abstrait, de la titrisation financière. Banco Santander regroupe des prêts comme celui accordé à IPM Rubi pour les transformer en titres qu’elle vend à des investisseurs. Elle utilise le produit de cette cession pour financer de nouveaux prêts, comme celui dont IPM Rubi espère bénéficier pour sa ligne de production pour les poids lourds. La titrisation représente un immense marché liquide aux États-Unis et en Asie. L’Europe quant à elle s’efforce de rattraper son retard, de sorte à accroître l’offre de financements destinés aux entreprises, comme IPM Rubi, qui sont vitales pour l’économie réelle. La Banque européenne d’investissement investit dans des titres adossés à des actifs émis par des banques européennes et conçoit des structures de titrisation innovantes qui, l’espère-t-elle, favoriseront l’élargissement du marché. Cette intervention s’inscrit dans le cadre de son soutien à l’« union des marchés des capitaux », le marché unique des capitaux à l’échelle du continent.