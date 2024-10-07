Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

Les ministres des finances de l’UE réservent un bon accueil aux nouvelles initiatives proposées par le Groupe BEI afin d’approfondir les marchés européens des capitaux, d’acheminer l’épargne vers des investissements productifs et de stimuler la compétitivité

7 octobre 2024
©Liam McEvoy/ EIB
  • Les plans discutés avec les ministres européens des finances à Luxembourg élargiront les options de financement et les outils disponibles pour faire passer les entreprises innovantes et les licornes européennes à la vitesse supérieure.
  • Parmi les instruments qui seront déployés par le Groupe BEI figurent le fonds de fonds de l’initiative Champions technologiques européens, qui sera élargi, des investissements en fonds propres et en capital-risque pour les entreprises en expansion, ainsi qu’une nouvelle « plateforme de sortie » pour faciliter l’acquisition et la cotation en Bourse des jeunes pousses technologiques.

Les ministres des finances de l’Union européenne ont salué un plan d’action qui sera déployé par le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) afin d’appuyer le développement de l’Union des marchés des capitaux. Ce plan comprend des mesures visant à utiliser l’épargne privée pour l’acheminer vers des investissements productifs, afin de stimuler l’innovation, la compétitivité, l’autonomie stratégique et la croissance de la productivité en Europe.

Le plan d’action a été examiné lors de la réunion organisée entre Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI, et les ministres des finances de l’Eurogroupe qui s’est tenue aujourd’hui à Luxembourg. Il a été élaboré au terme de plusieurs mois d’échanges intenses avec les États membres et les partenaires des marchés financiers et a obtenu un large soutien des Conseils d’administration de la BEI et du Fonds européen d’investissement (FEI) la semaine dernière.

Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI : « Le Groupe BEI est en soi déjà un instrument de l’union des marchés des capitaux. Le plan d’action examiné avec les ministres aidera les entreprises européennes innovantes à développer leur activité et contribuera à acheminer l’épargne vers des investissements productifs, à stimuler l’innovation, à créer des emplois et à conduire l’Europe vers un modèle de croissance plus robuste, en veillant à ce que les entreprises européennes créées en Europe y demeurent. »

Il couvre trois domaines principaux :

  • Amélioration de l’intégration du marché des obligations vertes et des obligations numériques – Le Groupe BEI continuera de jouer un rôle de premier plan sur le marché européen des obligations vertes, via leur émission et l’intensification de leur acquisition.
  • Comblement du déficit de financement tout au long du cycle de l’entreprise et de l’innovation – Le Groupe BEI prévoit d’accroître son soutien aux marchés européens du capital-risque et du capital-investissement afin de contribuer à combler le déficit de financement et de retenir en Europe les entreprises en expansion les plus innovantes.
  • Mobilisation d’investissements à grande échelle pour répondre aux priorités stratégiques de l’UE – Par exemple, en travaillant avec la Commission sur une plateforme de financement du logement.

La réunion de ce jour s’est concentrée sur le deuxième domaine, avec des propositions visant à financer l’expansion des licornes européennes, notamment par l’élargissement de l’initiative Champions technologiques européens, qui a été couronnée de succès, l’augmentation des investissements en fonds propres et en prêts d’amorçage-investissement ainsi que la création d’un fonds spécifique, une « plateforme de sortie », pour le financement de l’acquisition de jeunes pousses technologiques par des entreprises européennes et leur cotation en Bourse.

Ces propositions seront examinées plus avant et finalisées par le Conseil d’administration de la BEI, en partenariat avec la Commission. La discussion de ce jour s’inscrit dans le droit fil du mandat que l’Eurogroupe a confié en mars au Groupe BEI pour qu’il soutienne l’intégration des marchés européens des capitaux au moyen de nouveaux instruments qui faciliteront davantage l’accès au financement pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises innovantes.

En avril 2024, les dirigeants de l’UE se sont engagés à faire avancer sans délai les travaux en vue de l’intégration des marchés européens des capitaux, tandis qu’une union de l’épargne et de l’investissement, y compris l’union bancaire et des marchés des capitaux, figure parmi les objectifs phares des orientations politiques d’Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, pour le nouveau cycle institutionnel. Soutenir le développement de marchés des capitaux transfrontaliers fonctionnant bien est l’une des priorités majeures du Groupe BEI qui figurent dans la Feuille de route stratégique pour la période 2024-2027, approuvée à l’unanimité par les ministres des finances de l’UE en juin dernier.

La fragmentation des marchés des capitaux a été identifiée comme un obstacle majeur à la compétitivité européenne dans les rapports phares d’Enrico Letta et de Mario Draghi. La Banque centrale européenne a souligné à plusieurs reprises qu’un marché unique des capitaux approfondi et intégré est essentiel à la stabilité financière et à la réalisation de certains des objectifs stratégiques phares de l’UE, qu’il s’agisse de financer les transitions écologique et numérique ou de permettre aux épargnants d’obtenir des rendements plus élevés.

Le Groupe BEI est particulièrement bien placé pour appuyer le développement d’une union européenne de l’épargne et des investissements, étant donné qu’il s’agit de la seule institution financière véritablement paneuropéenne, avec des opérations dans tous les États membres et toutes les régions de l’UE. Il dispose d’une expérience et d’un savoir-faire inégalés dans le lancement et la mise au point d’instruments et d’outils de financement innovants.

Le Groupe BEI vient de franchir le cap des 100 milliards d’euros d’obligations vertes émises, après avoir inauguré ce marché en 2007. Il est en outre le principal fournisseur de prêts d’amorçage-investissement en Europe. Il propose une gamme complète de produits et de services, allant de la dette et des fonds propres aux services de conseil, à des clients issus du secteur public ou à de grandes entreprises, des PME ou des jeunes pousses innovantes. Le Groupe BEI dispose d’une excellente note de crédit (AAA) et de solides références en matière environnementale, sociale et de gouvernance.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Le Groupe BEI est le principal fournisseur de prêts d’amorçage-investissement en Europe et le plus grand investisseur public dans des fonds européens de capital-risque. Il est également un bailleur de fonds de premier plan pour les investissements en faveur du climat, avec un montant cumulé d’émission d’obligations vertes supérieur à 100 milliards d’euros, et est en bonne voie pour soutenir 1 000 milliards d’euros d’investissements verts au cours de la décennie décisive allant de 2021 à 2030.

L’année dernière, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.

Eurogroup meeting
Eurogroup meeting
Eurogroup meeting
Photographe: Liam McEvoy
©EIB
Télécharger original
Eurogroup meeting
Eurogroup meeting
Eurogroup meeting
Photographe: Liam McEvoy
©EIB
Télécharger original
Eurogroup meeting
Eurogroup meeting
Eurogroup meeting
Photographe: Liam McEvoy
©EIB
Télécharger original

Contact

Nikos Chrysoloras

Monica Faro

Shirin Wheeler

Press Office

Référence

2024-362-FR

Partager

Mots-clés correspondants

  • climat
  • Investor relations
  • Numérique et télécoms
  • Le Comité de direction
  • obligations vertes
  • Nadia Calviño
Afficher davantage Afficher moins

Plus de communiqués de presse
11 avril 2025

Le Groupe BEI approuve de nouveaux financements en faveur de la sécurité de l’Europe, des transports, de l’énergie, de l’eau et des « deep tech », ainsi qu’un soutien aux entreprises ukrainiennes

Le Conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement (BEI) et celui du Fonds européen d’investissement (FEI) ont approuvé, lors de leurs réunions respectives cette semaine, de nouveaux financements pour soutenir la prospérité et la résilience économiques, stimuler l’innovation et l’autonomie stratégique de l’UE dans les nouvelles technologies et approfondir les partenariats à l’échelle mondiale.

Conseil d'administration Eau Institutional Solidarity with Ukraine Transports Climat Énergies renouvelables Gestion de l'eau et des eaux usées FEI Le Comité de direction Nadia Calviño Ukraine Voisinage oriental Pays de l’élargissement Sécurité et défence Climat et environnement Infrastructures sociales Cohésion sociale et territoriale Énergie
12 février 2019

Austria: Investment Plan - EIB provides total of EUR 80m to Zumtobel Group

The EIB is providing the Austrian lighting company Zumtobel Group with the second EUR 40m tranche of an EUR 80m financing programme to strengthen its research and development activities. The EIB loan is backed by a guarantee from the European Fund for Strategic Investments (EFSI). EFSI is an essential pillar of the Investment Plan for Europe – also known as the Juncker Plan – under which the EIB and the European Commission are working together as strategic partners and the EIB’s financing operations are boosting the competitiveness of the European economy.

Cybersecurity Digital and telecoms InvestEU EFSI impact Austria Germany France United Kingdom European Union Digitalisation and technological innovation Security and defence
14 août 2025

Czech Republic to advance high-speed train travel with EIB advisory support

The European Investment Bank (EIB) will advise the Czech Republic’s national railway infrastructure manager, Správa železnic, on preparation and procurement of three major railway infrastructure projects as public-private partnerships (PPPs). These projects are priority domestic rail investments part of wider international corridors linking Germany, the Czech Republic, Poland, Austria and Slovakia.