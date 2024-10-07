Les ministres des finances de l’UE réservent un bon accueil aux nouvelles initiatives proposées par le Groupe BEI afin d’approfondir les marchés européens des capitaux, d’acheminer l’épargne vers des investissements productifs et de stimuler la compétitivité

©Liam McEvoy/ EIB

Les plans discutés avec les ministres européens des finances à Luxembourg élargiront les options de financement et les outils disponibles pour faire passer les entreprises innovantes et les licornes européennes à la vitesse supérieure.

Parmi les instruments qui seront déployés par le Groupe BEI figurent le fonds de fonds de l’initiative Champions technologiques européens, qui sera élargi, des investissements en fonds propres et en capital-risque pour les entreprises en expansion, ainsi qu’une nouvelle « plateforme de sortie » pour faciliter l’acquisition et la cotation en Bourse des jeunes pousses technologiques.

Les ministres des finances de l’Union européenne ont salué un plan d’action qui sera déployé par le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) afin d’appuyer le développement de l’Union des marchés des capitaux. Ce plan comprend des mesures visant à utiliser l’épargne privée pour l’acheminer vers des investissements productifs, afin de stimuler l’innovation, la compétitivité, l’autonomie stratégique et la croissance de la productivité en Europe.

Le plan d’action a été examiné lors de la réunion organisée entre Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI, et les ministres des finances de l’Eurogroupe qui s’est tenue aujourd’hui à Luxembourg. Il a été élaboré au terme de plusieurs mois d’échanges intenses avec les États membres et les partenaires des marchés financiers et a obtenu un large soutien des Conseils d’administration de la BEI et du Fonds européen d’investissement (FEI) la semaine dernière.

Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI : « Le Groupe BEI est en soi déjà un instrument de l’union des marchés des capitaux. Le plan d’action examiné avec les ministres aidera les entreprises européennes innovantes à développer leur activité et contribuera à acheminer l’épargne vers des investissements productifs, à stimuler l’innovation, à créer des emplois et à conduire l’Europe vers un modèle de croissance plus robuste, en veillant à ce que les entreprises européennes créées en Europe y demeurent. »

Il couvre trois domaines principaux :

Amélioration de l’intégration du marché des obligations vertes et des obligations numériques – Le Groupe BEI continuera de jouer un rôle de premier plan sur le marché européen des obligations vertes, via leur émission et l’intensification de leur acquisition.

Le Groupe BEI prévoit d'accroître son soutien aux marchés européens du capital-risque et du capital-investissement afin de contribuer à combler le déficit de financement et de retenir en Europe les entreprises en expansion les plus innovantes.

Mobilisation d'investissements à grande échelle pour répondre aux priorités stratégiques de l'UE – Par exemple, en travaillant avec la Commission sur une plateforme de financement du logement.

La réunion de ce jour s’est concentrée sur le deuxième domaine, avec des propositions visant à financer l’expansion des licornes européennes, notamment par l’élargissement de l’initiative Champions technologiques européens, qui a été couronnée de succès, l’augmentation des investissements en fonds propres et en prêts d’amorçage-investissement ainsi que la création d’un fonds spécifique, une « plateforme de sortie », pour le financement de l’acquisition de jeunes pousses technologiques par des entreprises européennes et leur cotation en Bourse.

Ces propositions seront examinées plus avant et finalisées par le Conseil d’administration de la BEI, en partenariat avec la Commission. La discussion de ce jour s’inscrit dans le droit fil du mandat que l’Eurogroupe a confié en mars au Groupe BEI pour qu’il soutienne l’intégration des marchés européens des capitaux au moyen de nouveaux instruments qui faciliteront davantage l’accès au financement pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises innovantes.

En avril 2024, les dirigeants de l’UE se sont engagés à faire avancer sans délai les travaux en vue de l’intégration des marchés européens des capitaux, tandis qu’une union de l’épargne et de l’investissement, y compris l’union bancaire et des marchés des capitaux, figure parmi les objectifs phares des orientations politiques d’Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, pour le nouveau cycle institutionnel. Soutenir le développement de marchés des capitaux transfrontaliers fonctionnant bien est l’une des priorités majeures du Groupe BEI qui figurent dans la Feuille de route stratégique pour la période 2024-2027, approuvée à l’unanimité par les ministres des finances de l’UE en juin dernier.

La fragmentation des marchés des capitaux a été identifiée comme un obstacle majeur à la compétitivité européenne dans les rapports phares d’Enrico Letta et de Mario Draghi. La Banque centrale européenne a souligné à plusieurs reprises qu’un marché unique des capitaux approfondi et intégré est essentiel à la stabilité financière et à la réalisation de certains des objectifs stratégiques phares de l’UE, qu’il s’agisse de financer les transitions écologique et numérique ou de permettre aux épargnants d’obtenir des rendements plus élevés.

Le Groupe BEI est particulièrement bien placé pour appuyer le développement d’une union européenne de l’épargne et des investissements, étant donné qu’il s’agit de la seule institution financière véritablement paneuropéenne, avec des opérations dans tous les États membres et toutes les régions de l’UE. Il dispose d’une expérience et d’un savoir-faire inégalés dans le lancement et la mise au point d’instruments et d’outils de financement innovants.

Le Groupe BEI vient de franchir le cap des 100 milliards d’euros d’obligations vertes émises, après avoir inauguré ce marché en 2007. Il est en outre le principal fournisseur de prêts d’amorçage-investissement en Europe. Il propose une gamme complète de produits et de services, allant de la dette et des fonds propres aux services de conseil, à des clients issus du secteur public ou à de grandes entreprises, des PME ou des jeunes pousses innovantes. Le Groupe BEI dispose d’une excellente note de crédit (AAA) et de solides références en matière environnementale, sociale et de gouvernance.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Le Groupe BEI est le principal fournisseur de prêts d’amorçage-investissement en Europe et le plus grand investisseur public dans des fonds européens de capital-risque. Il est également un bailleur de fonds de premier plan pour les investissements en faveur du climat, avec un montant cumulé d’émission d’obligations vertes supérieur à 100 milliards d’euros, et est en bonne voie pour soutenir 1 000 milliards d’euros d’investissements verts au cours de la décennie décisive allant de 2021 à 2030.

L’année dernière, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.