« Pendant trois mois, j’ai fait la navette tous les jours entre Paphos et Limassol pour assister aux cours et poursuivre mes études », explique-t-il. « J’y étais contraint, car l’offre d’appartements était très réduite, et de nombreuses locations affichaient des prix inabordables pour nous, étudiants. »

Konstantinos Karseras souhaitait s’installer à Limassol pour y suivre des études en multimédia et en arts graphiques auprès de l’ Université de technologie de Chypre . Mais les confinements liés à la pandémie de COVID-19 l’ont forcé à mettre ses projets entre parenthèses. En 2022, lorsque l’université a rouvert ses portes, il s’est retrouvé face à une difficulté inattendue : trouver un logement à Limassol.

Konstantinos Karseras EIB

Après des mois de recherche, Konstantinos a finalement réussi à trouver un logement. Cependant, chaque année, des centaines d’étudiants qui s’inscrivent à l’université rencontrent le même problème. C’est pourquoi l’Université de technologie de Chypre a décidé de construire des logements étudiants abordables et de moderniser les installations de ses campus dans les villes de Paphos et Limassol. Le projet devrait mettre plus de 700 nouveaux logements à la disposition des étudiants et permettre d’agrandir les installations universitaires dédiées à l’enseignement, à la recherche et au sport.

« Grâce à cette initiative, nous serons en mesure d’héberger un tiers de nos étudiants de premier cycle, en mettant à leur disposition le plus grand nombre de logements de toutes les universités chypriotes », explique Panayiotis Zaphiris, recteur de l’université, qui collabore étroitement avec les étudiants sur ce projet.

La Banque européenne d’investissement a signé un prêt de 125 millions d’euros en 2024 pour aider l’université et la municipalité de Paphos à mener à bien leurs projets ambitieux, et à veiller à ce que les logements prévus pour les étudiants soient durables et répondent aux normes les plus strictes.

« Les étudiants sont ravis », déclare Konstantinos Karseras, qui représente désormais les étudiants au sein du conseil d’administration de l’université afin d’aider d’autres personnes confrontées aux mêmes difficultés. « Le fait que l’université fournisse à la fois le logement et l’enseignement est l’un des aspects les plus attrayants pour la poursuite d’études supérieures aujourd’hui. »