Konstantinos Karseras souhaitait s’installer à Limassol pour y suivre des études en multimédia et en arts graphiques auprès de l’Université de technologie de Chypre. Mais les confinements liés à la pandémie de COVID-19 l’ont forcé à mettre ses projets entre parenthèses. En 2022, lorsque l’université a rouvert ses portes, il s’est retrouvé face à une difficulté inattendue : trouver un logement à Limassol.
« Pendant trois mois, j’ai fait la navette tous les jours entre Paphos et Limassol pour assister aux cours et poursuivre mes études », explique-t-il. « J’y étais contraint, car l’offre d’appartements était très réduite, et de nombreuses locations affichaient des prix inabordables pour nous, étudiants. »
Après des mois de recherche, Konstantinos a finalement réussi à trouver un logement. Cependant, chaque année, des centaines d’étudiants qui s’inscrivent à l’université rencontrent le même problème. C’est pourquoi l’Université de technologie de Chypre a décidé de construire des logements étudiants abordables et de moderniser les installations de ses campus dans les villes de Paphos et Limassol. Le projet devrait mettre plus de 700 nouveaux logements à la disposition des étudiants et permettre d’agrandir les installations universitaires dédiées à l’enseignement, à la recherche et au sport.
« Grâce à cette initiative, nous serons en mesure d’héberger un tiers de nos étudiants de premier cycle, en mettant à leur disposition le plus grand nombre de logements de toutes les universités chypriotes », explique Panayiotis Zaphiris, recteur de l’université, qui collabore étroitement avec les étudiants sur ce projet.
La Banque européenne d’investissement a signé un prêt de 125 millions d’euros en 2024 pour aider l’université et la municipalité de Paphos à mener à bien leurs projets ambitieux, et à veiller à ce que les logements prévus pour les étudiants soient durables et répondent aux normes les plus strictes.
« Les étudiants sont ravis », déclare Konstantinos Karseras, qui représente désormais les étudiants au sein du conseil d’administration de l’université afin d’aider d’autres personnes confrontées aux mêmes difficultés. « Le fait que l’université fournisse à la fois le logement et l’enseignement est l’un des aspects les plus attrayants pour la poursuite d’études supérieures aujourd’hui. »
- Découvrez une université portugaise qui offre aux futurs entrepreneurs de nouvelles perspectives académiques.
Crise du logement à Limassol
Le paysage côtier de Limassol rend cette destination particulièrement attrayante pour les entreprises internationales et les touristes. Mais le revers de la médaille c’est que cet attrait a également entraîné une augmentation de la demande de logements et la hausse des prix des locations qui s’en est suivie. Souvent dépourvus de revenu stable, les étudiants sont parmi les premiers à ressentir la pression de cette hausse des coûts.
« Le logement est le principal problème auquel mes camarades étudiants doivent faire face », déclare Petros Christodoulou, à la tête de l’union des étudiants de l’Université de technologie de Chypre. « La location d’un studio ou d’un deux-pièces à Limassol avoisine les 700 euros hors charges. Cela dissuade les étudiants de s’inscrire dans notre université. »
La situation s’est aggravée après la pandémie de COVID-19, un grand nombre d’étudiants venus de tout le pays souhaitant se réinstaller à Limassol. Cette hausse de la demande a entraîné une flambée des prix. « En raison de la pandémie, nous avions quitté nos appartements et, à notre retour, ils n’étaient plus disponibles, car occupés par des familles et des travailleurs », ajoute Konstantinos Karseras.
Face à cette situation, les étudiants et l’université ont dû se débrouiller pour trouver des solutions, comme louer un appartement auprès de particuliers, octroyer un petit soutien financier mensuel aux étudiants dans le besoin ou mettre en place des réseaux pour la colocation. Mais il a fallu se rendre à l’évidence : une solution plus pérenne s’imposait.
Avec le soutien de la Banque européenne d’investissement, l’Université prévoit de construire à Limassol de nouvelles résidences universitaires qui mettront 503 nouvelles chambres à disposition. Le projet rendra l’enseignement plus accessible, en particulier pour les groupes vulnérables, et pourrait contribuer à faire baisser les prix des loyers en freinant la demande de logements étudiants.
« L’université prévoit de construire le centre d’excellence Eratosthenes, d’ajouter de nouvelles installations sportives, de rénover des bâtiments dans le centre de Limassol, de rebâtir des bâtiments administratifs et dédiés aux études d’art, et de construire deux nouveaux bâtiments pour le département du multimédia et des arts graphiques et la faculté des sciences géotechniques et de gestion de l’environnement », déclare Anthony Friedman, ingénieur principal spécialisé à la Banque européenne d’investissement qui a travaillé sur l’opération.
Les nouvelles installations seront modernes et économes en énergie. L’université collabore avec la collectivité locale à la construction d’un parc photovoltaïque, qui couvrira une partie des besoins énergétiques de l’université.
« L’un des principaux objectifs de notre université est d’offrir aux étudiants un enseignement de haut niveau assorti de conditions de vie durables », affirme Costas Galatariotis, président du conseil d’administration de l’université.
- Découvrez comment des enseignants finlandais s’appuient sur une conception avant-gardiste de l’école pour relever les défis en matière d’apprentissage.
Une nouvelle page s’ouvre pour Paphos
En 2021, l’Université de technologie de Chypre a décidé d’ouvrir une nouvelle faculté de tourisme, de gestion, d’hôtellerie et d’entrepreneuriat à Paphos, une ville plus petite que Limassol située au sud-ouest de l’île. Avec plus de 500 étudiants qui ont prévu d’y suivre leurs études, la ville de Paphos et l’université ont cherché des moyens pour éviter les problèmes de logement que Limassol connaissait.
« Les prix élevés des loyers empêchent les étudiants de poursuivre des études supérieures, et cela même en l’absence de frais de scolarité. C’est un obstacle majeur, qui risque d’accentuer la fuite des cerveaux de notre ville », déclare Phedonas Phedonos, maire de Paphos. « Nous avons donc décidé de construire des logements universitaires afin de répondre à la grave crise du logement qui sévit dans de nombreuses villes d’Europe. »
La municipalité a achevé le projet en septembre 2024, au terme de seulement 13 mois, ce qui constitue une véritable prouesse. À moins de 500 mètres de l’université, 203 chambres modernes, durables et entièrement équipées attendent les étudiants, leur offrant tout ce dont ils ont besoin « pour déployer leurs ailes », ajoute Phedonas Phedonos.
En améliorant ses infrastructures éducatives, Paphos entend avoir un effet d’entraînement positif sur l’économie et la population locales.
« Cela envoie le signal que quelque chose d’important est à l’œuvre à Paphos, et que cette dynamique est appelée à s’accélérer dans les années à venir », a déclaré Phedonas Phedonos. « Nous mettons en place un pôle universitaire international, ce qui nécessite des logements adéquats pour nos étudiants. »
- Découvrez comment une école primaire de Milan utilise des financements innovants pour faire évoluer l’enseignement et améliorer l’apprentissage.
Un problème croissant
L’accès au logement est devenu de plus en plus problématique dans l’Union européenne en raison de l’évolution démographique, de l’urbanisation, de la pandémie de COVID-19, du conflit en Ukraine et de la flambée des coûts de l’énergie et de la vie. Ces facteurs font que, pour de nombreuses familles, en particulier celles à revenu faible ou intermédiaire, et pour les jeunes, se loger est devenu difficile.
C’est également le cas pour Chypre, et le prêt de 125 millions d’euros de la Banque européenne d’investissement – 108 millions d’euros affectés à l’université de Limassol et 17 millions d’euros à la municipalité de Paphos – vise à remédier à cette situation. Une partie du financement provient du programme InvestEU, une initiative européenne qui soutient les infrastructures sociales, les investissements durables, l’innovation et la création d’emplois en Europe. Avec le soutien financier de la plateforme de conseil InvestEU, les services de conseil de la BEI aident également l’université à optimiser l’efficacité énergétique des nouvelles infrastructures.
« L’amélioration des infrastructures universitaires aidera les universités chypriotes à attirer et à former les talents, contribuant ainsi à stimuler la croissance économique, l’innovation des entreprises et le progrès social dans le pays », affirme Sofia Kalogirou, chargée de prêts à la Banque européenne d’investissement qui travaille sur des projets dans cette région.
En 2024, le Fonds européen d’investissement a investi plus de 50 millions d’euros pour soutenir la mise à disposition de logements pour étudiants en Europe centrale et orientale. En parallèle, la Banque européenne d’investissement a financé d’autres grands projets de logements étudiants, ce qui souligne l’importance croissante du problème.
Parmi ces projets, figurent :
- la construction et la rénovation d’installations administratives, d’enseignement et de recherche, ainsi que de nouveaux logements étudiants pour l’Université de Camerino en Italie ;
- la modernisation de l’université de médecine et de pharmacie Grigore T. Popa à Iași, en Roumanie, ainsi que la construction de nouveaux logements pour étudiants et de nouvelles installations de recherche ;
- la rénovation, l’agrandissement et la construction d’installations éducatives en Catalogne ;
- la construction et la rénovation de collèges dans le département du Rhône, en France.
- Découvrez comment Madrid construit des écoles dans ses nouvelles banlieues, réduisant ainsi les inégalités sociales en matière d’éducation
TEPAK STUDENT RESIDENCES (CYPRUS)
The project concerns the financing of the construction of student residences as well as the construction and/or renovation of academic and research facilities for the Cyprus University of Technology.