Madrid construit des écoles dans ses nouvelles banlieues, réduisant ainsi les inégalités sociales en matière d’éducation et aidant la ville à devenir plus verte
Une ville c’est comme une famille : quand elle s’agrandit, il faut plus de place pour accueillir tout le monde. Et, tout comme une famille, elle a besoin d’un lieu où envoyer les enfants à l’école.
La capitale espagnole est l’une des villes d’Europe à la croissance la plus rapide. La population madrilène croît plus de deux fois plus vite que le reste de l’Espagne, ce qui en fait la région la plus densément peuplée du pays. Des quartiers entièrement nouveaux continuent de faire leur apparition à la périphérie de la ville.
Les enfants de ces nouveaux quartiers ont besoin d’écoles, de sorte que la Communauté de Madrid prévoit de construire des établissements scolaires et d’en réhabiliter d’autres afin de dispenser un enseignement public de qualité à environ 58 000 élèves.
« L’éducation est un pilier de notre société », déclare Rodrigo Robledo Tobar, directeur général de la politique financière et de la trésorerie de la région de Madrid. « Ce sera un investissement dans les générations futures, dans notre avenir. »
Plus d’écoles et plus d’enseignement dans les banlieues de Madrid
En Espagne, l’enseignement public est gratuit. Les taux de scolarisation sont élevés dans l’enseignement préprimaire, primaire et secondaire inférieur. Mais une fois au stade de l’enseignement secondaire supérieur, les facteurs démographiques entrent en jeu et déterminent si les élèves poursuivront leurs études ou non. Les élèves sont plus susceptibles d’arrêter leurs études s’ils sont issus de familles appartenant à des groupes socio-économiques défavorisés, qui vivent dans des quartiers plus pauvres où les temps de trajet pour aller à l’école sont allongés.
Les investissements dans les infrastructures éducatives contribueront à répondre à la nécessité actuelle d’augmenter le nombre d’établissements scolaires et aux besoins futurs de la région de Madrid en personnel qualifié, qui est l’épine dorsale de chaque économie.
« Les habitants de ces quartiers ont besoin d’avoir accès à des établissements scolaires à proximité de leur lieu de résidence », explique Rodrigo Robledo Tobar. « Ils ne devraient pas avoir à effectuer des trajets de 30 minutes ou une heure pour amener leurs enfants dans une école du centre-ville. »
Les banlieues grossissent sous l’effet de la croissance démographique. Mais les gens déménagent aussi parce que les appartements y sont plus abordables.
« Les nouvelles infrastructures se situeront pour la plupart dans les banlieues à la plus forte croissance », explique Silvia Guallar Artal, économiste au sein de la division Éducation et recherche publique de la Banque européenne d’investissement. « Ce sont les quartiers les plus récents, mais ils sont aussi moins riches. »
Accompagner la croissance démographique de Madrid en ouvrant des écoles dans les banlieues
La construction d’écoles est onéreuse. Il faudra que Madrid :
- ait des terrains constructibles,
- finance la planification et la construction,
- respecte la réglementation (en effet, le processus de réception des certifications nécessaires peut être long et coûteux),
- équipe les écoles en technologies pour fournir un environnement d’apprentissage moderne.
C’est pourquoi la Banque européenne d’investissement soutient ce projet madrilène au moyen d’un prêt de 250 millions d’euros, signé en 2023. « Grâce à ce prêt, nous pouvons proposer des services éducatifs aux familles qui vivent dans les banlieues », précise Rodrigo Robledo Tobar. « Elles n’ont plus besoin de s’installer dans le centre-ville, ce qui est coûteux, et cela réduira encore les inégalités au sein de la société. »
Les prêts de la banque de l’UE sont toujours des investissements bancables, mais ils sont également conçus pour contribuer à des projets revêtant une importance sociale. C’est pourquoi la BEI est une actrice du financement de l’enseignement dans toute l’Europe.
« Nous proposons un financement à long terme à un taux d’intérêt abordable », affirme Gladys Sevilla, chargée de prêts au secteur public ibérique à la Banque européenne d’investissement. « C’est ce qui fera la différence ici. »
Outre ce financement, la Banque fournira des conseils techniques à la Communauté de Madrid au cours de la phase initiale du projet.
Une ville plus verte grâce à l’enseignement
Le projet d’expansion des infrastructures scolaires à Madrid met aussi l’accent sur le climat, avec des améliorations de l’efficacité énergétique, de l’accessibilité, de la sécurité et du contrôle de la température.
« Si nous voulons offrir un environnement viable aux générations futures, nous devons veiller à ce que nos investissements favorisent l’action pour le climat et la durabilité environnementale », déclare Guallar Artal, économiste de l’éducation à la Banque européenne d’investissement. « C’est ce que fait ce projet. »