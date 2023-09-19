Une ville c’est comme une famille : quand elle s’agrandit, il faut plus de place pour accueillir tout le monde. Et, tout comme une famille, elle a besoin d’un lieu où envoyer les enfants à l’école.

La capitale espagnole est l’une des villes d’Europe à la croissance la plus rapide. La population madrilène croît plus de deux fois plus vite que le reste de l’Espagne, ce qui en fait la région la plus densément peuplée du pays. Des quartiers entièrement nouveaux continuent de faire leur apparition à la périphérie de la ville.

Les enfants de ces nouveaux quartiers ont besoin d’écoles, de sorte que la Communauté de Madrid prévoit de construire des établissements scolaires et d’en réhabiliter d’autres afin de dispenser un enseignement public de qualité à environ 58 000 élèves.