L’Université de technologie de Chypre reçoit 125 millions d’euros de la BEI pour moderniser ses campus

La BEI contribuera à financer la construction de logements pour étudiants ainsi que la rénovation d’infrastructures universitaires, sportives et de recherche à l’Université de technologie de Chypre.

Les campus de Paphos et Limassol disposeront au total de 703 nouveaux logements pour étudiants.

Le prêt de la BEI couvrira 70 % du coût du projet.

L’opération bénéficiera des services de conseil de la BEI dans le but d’améliorer l’efficacité énergétique des infrastructures.

L’Université de technologie de Chypre (CUT) va recevoir 125 millions d’euros de prêts de la Banque européenne d’investissement (BEI) pour construire des logements abordables pour les étudiants et moderniser les installations des campus de Paphos et Limassol. Grâce aux fonds de la BEI, les logements prévus pour les étudiants seront durables et abordables et les installations consacrées à l’enseignement universitaire, à la recherche et aux activités sportives répondront aux normes les plus élevées en matière pédagogique et environnementale.

Les ressources de la BEI sont allouées au titre de deux accords de financement conclus avec l’Université de technologie de Chypre pour un montant total de 108 millions d’euros et d’un accord de financement conclu avec la municipalité de Paphos pour un montant de 17 millions d’euros. Une partie du financement, soit 89 millions d’euros, relève du programme InvestEU ; il s’agit de la première opération réalisée à Chypre dans le cadre de ce programme. Les fonds de la BEI couvriront 70 % du coût total du projet.

Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI : « Investir dans les infrastructures universitaires est essentiel pour que les universités chypriotes puissent attirer et former des personnes talentueuses et promouvoir la croissance économique, l’innovation des entreprises et le progrès social dans le pays. Le manque de logements durables et abordables est un problème majeur à Chypre comme dans l’ensemble de l’UE et l’une de nos priorités est de remédier à cette pénurie. Avec ce nouveau soutien financier en faveur de Chypre, nous confirmons nos engagements par des actions concrètes. »

Le projet comprendra la construction et la rénovation de plus de 81 000 mètres carrés d’infrastructures universitaires et administratives ainsi que la création de 703 logements supplémentaires pour les étudiants. À Limassol, les aménagements comprendront la construction d’une centrale solaire pour la production d’énergie d’origine renouvelable, ce qui rendra le campus plus autonome sur le plan énergétique. Les services de conseil de la BEI fournissent également une assistance technique dans le cadre de l’accord pour aider l’université à maximiser l’efficacité énergétique des infrastructures qui seront mises en place.

Makis Keravnos, ministre chypriote des finances : « Ce nouveau financement essentiel pour notre secteur de l’éducation est le fruit du partenariat solide et ininterrompu noué avec la BEI. Ce soutien, qui revêt une importance considérable, correspond à notre objectif d’accélérer les investissements en faveur des logements durables et abordables et de l’efficacité énergétique. »

Le projet concernant Paphos a un effet de signal pour l’ensemble de Chypre.

Phedon Phedonos, maire de Paphos : « En faisant construire, en exploitant et en gérant une résidence pour étudiants, la municipalité de Paphos donne l’exemple de la façon dont une collectivité locale chypriote répond à un besoin social manifeste. Un logement décent est une condition fondamentale pour que les étudiants se sentent bien, et soient fiers d’eux et productifs ; c’est là que les autorités locales doivent montrer qu’elles sont à l’écoute des besoins de la communauté. »

L’Université de technologie de Chypre partage cet avis.

Panayiotis Zaphiris, recteur de l’Université de technologie de Chypre : « Ce dont nous rêvions depuis de nombreuses années s’est réalisé.

La construction des logements pour étudiants nécessaires de même que d’autres grands projets financés au titre des accords de prêt signés jettent les bases d’un avenir meilleur pour notre université, et en particulier pour nos étudiants. »

Costas Galatariotis, président du conseil d’administration de l’Université de technologie de Chypre : « Ce jour marque de belle façon l’entame d’un nouveau chapitre pour l’Université de technologie de Chypre. Nous remercions chaleureusement la BEI et la République de Chypre, agissant par l’entremise de son ministère des finances et de son ministère de l’éducation, pour la confiance et le soutien qu’elles nous ont témoignés. L’impact de ce partenariat sera extrêmement important pour l’université et, en particulier, pour le progrès et le bien-être de notre communauté estudiantine. »

Petros Christodoulou, président du syndicat des étudiants de l’Université de technologie de Chypre, a souligné les effets positifs du projet de construction de logements pour étudiants.

« Ces dernières années, le coût élevé des logements est devenu un problème social de taille pour les étudiants des universités. Ces investissements aideront l’université à accueillir un nombre croissant d’étudiants et à continuer de se développer. »

Ces nouveaux prêts portent à plus de 300 millions d’euros le montant total des financements accordés par la BEI aux universités et aux instituts de recherche chypriotes au cours de la dernière décennie.

Les engagements antérieurs de la BEI remontent à 2014 et 2017 ; la Banque avait alors mis à disposition un total de 162 millions d’euros pour l’agrandissement et la modernisation des installations de l’Université de Chypre et pour la création de la faculté d’ingénierie. Ces deux enveloppes financières ont également contribué à améliorer l’efficacité énergétique et la protection contre les tremblements de terre.

En outre, la BEI a fourni 25 millions d’euros en 2017 pour des agrandissements, de nouveaux équipements et des activités de recherche à l’Institut chypriote de neurologie et de génétique.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, encouragent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements en faveur de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements ainsi qu’à appuyer 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il a pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.