Yael Duthilleul explique qu’il est crucial d’identifier – en même temps que la conception, la construction et le processus de déménagement – tous les outils et compétences dont les équipes enseignantes et les élèves ont besoin pour tirer pleinement parti des nouveaux espaces. « À elle seule, la conception n’affecte pas l’apprentissage, mais un enseignement de qualité, si », affirme Yael Duthilleul. « Les équipes enseignantes jouent un rôle essentiel pour préparer les élèves à la vie après l’école. » En résumé, la conception de l’école doit être adaptée à la façon dont le corps enseignant et les élèves vont l’investir.

Yael Duthilleul et Silvia Guallar ont travaillé avec la municipalité de Milan et l’Institut national pour la documentation, l’innovation et la recherche pédagogique (INDIRE) pour tester la faisabilité du Cadre pour une construction en faveur de l’éducation en Italie. Les écoles participant au projet pilote répondront à une série d’enquêtes avant et après l’emménagement dans leur nouveau bâtiment.

Ces enquêtes permettront de recueillir des informations sur les difficultés que les équipes enseignantes et le personnel d’encadrement rencontrent pour s’adapter au nouveau bâtiment, sur la manière dont ces problèmes peuvent être évités à l’avenir et sur l’expérience globale d’enseignement et d’apprentissage dans le nouvel espace.

« Il s’agit d’une démarche conceptuelle qui nous oblige à réviser certaines de nos pratiques », expose Cristiano Scevola, responsable des politiques publiques au service de l’éducation de la municipalité de Milan. « Nous suivons le comportement des communautés scolaires lorsqu’elles s’approprient les nouveaux espaces, les difficultés qu’elles rencontrent et les idées porteuses de transformation qui émergent de ce processus. »

Des représentants du projet pilote italien, avec leurs collègues finlandais, Guallar, Duthilleul et les responsables municipaux, ont partagé les principaux points à retenir lors de la conférence “Application du cadre pour une construction en faveur de l’éducation" qui s’est tenue à Järvenpää en Finlande, les 15 et 16 novembre 2023.