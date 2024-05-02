Voici comment résoudre le problème de l’afflux de nouveaux résidents à la recherche de logements abordables et faire face aux changements climatiques. Loures, la sixième municipalité la plus peuplée du Portugal, connaît une crise immobilière face à l’afflux de résidents fuyant les prix élevés de Lisbonne. Pour y remédier, la ville crée 793 logements sociaux et en rénove 1 171. L’objectif est d’améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables et de créer un environnement plus inclusif pour tous les habitants. En outre, Loures construira et repensera des bâtiments et espaces publics, ainsi que des installations de gestion des déchets afin de combler le fossé social dans les quartiers défavorisés et de s’adapter aux conséquences grandissantes des changements climatiques.

« Nous réduirons les inégalités sociales et économiques et nous améliorerons la qualité de vie de nos concitoyens, ce qui se traduira par une expérience plus digne et plus saine », explique Ricardo Leão, président du conseil municipal de Loures. « Cela permettra de réduire au maximum les inégalités sociales. Cela favorisera l’égalité des droits et des chances. »

Le projet comprend également des mesures de remise en état après les inondations pour soutenir la municipalité en matière de reconstruction et pour limiter l’impact des futurs phénomènes climatiques extrêmes.

« Ce projet est axé sur l’amélioration du logement, la promotion de l’économie circulaire, l’efficacité énergétique et l’éducation », déclare Ricardo Leão. « Mais il comporte aussi des mesures indispensables pour lutter contre les changements climatiques. »

La Banque européenne d’investissement, dont les actionnaires sont les 27 États membres de l’UE, prête 100 millions d’euros pour financer le plan d’investissement de Loures sur la période 2022-2026. Ce n’est là qu’un des nombreux investissements soutenus au Portugal par le bras financier de l’Union européenne. L’année dernière, nous avons investi 2,11 milliards d’euros au Portugal, soit près de 1 % du produit intérieur brut du pays.

L’Union européenne tient concrètement ses engagements. C’est pour cela que vous devriez voter aux élections du Parlement européen du 9 juin. Pour plus d’informations, consultez together.eu.