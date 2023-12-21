Loures entame un projet qui permettra d’accroître l’offre de logements abordables, d’élaborer des initiatives d’aide aux résidents à faible revenu et d’adapter les infrastructures face à la menace des changements climatiques.

« Ce projet, qui cherche à améliorer l’offre de logements et à promouvoir l’économie circulaire, l’efficacité énergétique et l’éducation, constitue une intervention technique d’une grande importance », explique Ricardo Leão. « Il réunit différents secteurs de la municipalité pour prendre des mesures indispensables contre les changements climatiques. »

En savoir plus sur Le renforcement de l’efficacité énergétique en Europe

Une croissance durable pour changer des vies

La Banque européenne d’investissement prêtera 100 millions d’EUR pour financer certains aménagements relevant du plan d’investissement stratégique pluriannuel de Loures pour la période 2022-2026. Cet investissement appuiera la construction et la rénovation de logements sociaux, la construction d’infrastructures d’enseignement et l’amélioration de la gestion des déchets. Tous les bâtiments, qu’ils soient neufs ou rénovés, seront durables et économes en énergie.

Enfin, ce projet contribuera à une croissance durable ainsi qu’à l’amélioration des conditions de vie et de l’environnement urbain local.

« Ce projet est une étude de cas de ce que nous pouvons faire pour appuyer les municipalités portugaises », explique Miguel Korrodi Ritto, chargé de prêts à la Banque européenne d’investissement qui travaille sur ce projet. « Il améliorera la vie des habitants de la ville de Loures, en répondant au besoin de logements plus nombreux et de meilleure qualité, ainsi qu’au besoin urgent d’action en matière de climat. »

Construction et rénovation de logements abordables

Pour Loures, le défi consistait à trouver une solution à une pénurie croissante de logements abordables.

« Le logement est un instrument de revitalisation urbaine, qui apporte de la dignité au quartier, à la paroisse et à la municipalité, contribuant à son attractivité et à sa durabilité », commente Ricardo Leão.

La ville de Loures rénovera des lotissements et d’autres installations municipales afin d’accroître le nombre de maisons et d’appartements. Elle investira également dans la construction de bâtiments et financera des programmes pour la jeunesse.

Ce projet permettra de construire 793 logements sociaux et d’en rénover 1 171 autres. L’objectif est d’améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables et de créer un environnement plus inclusif pour tous les habitants. Les personnes qui vivent dans les bidonvilles de Loures se verront ainsi offrir de meilleures conditions de vie, leur ouvrant de meilleures possibilités en matière d’éducation et d’emploi.

« En promouvant l’aménagement du territoire, nous réduisons les inégalités sociales et économiques et nous améliorons la qualité de vie de nos concitoyens, ce qui se traduit par une expérience plus digne et plus saine », poursuit Ricardo Leão. « Cela permettra de réduire au maximum les inégalités sociales. Cela favorisera l’égalité des droits et des chances. Et cela augmentera la résilience des personnes et des communautés les plus vulnérables, qui sont plus exposées aux risques climatiques et moins capables de s’y adapter. »

Repenser les espaces publics à des fins climatiques

Loures construira et repensera des bâtiments et espaces publics, ainsi que des systèmes de gestion des déchets afin de combler le fossé social dans les quartiers défavorisés et de s’adapter aux conséquences grandissantes des changements climatiques.