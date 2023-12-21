Alors qu’à Lisbonne le marché immobilier est massivement déserté, les investissements de Loures dans l’aménagement urbain promeuvent le logement social et l’adaptation aux changements climatiques
Sous l’effet de la hausse des loyers et des taux d’intérêt, Lisbonne perd ses habitants au profit de banlieues moins onéreuses. Cette situation exerce une pression sur les agglomérations environnantes. Celles-ci doivent s’adapter pour offrir des services comparables à ceux de la capitale.
Située au nord de Lisbonne, Loures est, avec 201 590 habitants, la sixième ville la plus peuplée du Portugal. C’est aussi la destination préférée des personnes qui désertent Lisbonne.
« La crise immobilière est l’un des problèmes auxquels la société portugaise est actuellement confrontée, et plus particulièrement dans les zones urbaines », affirme Ricardo Leão, président du conseil municipal de Loures. « Elle est directement liée à la pauvreté et à la détérioration des conditions de vie dans les zones les plus défavorisées. »
Mais Loures a des problèmes qui lui sont propres. Près de 850 ménages vivent dans une grande précarité. Plus de 120 personnes sont sans abri ou vivent dans des refuges pour les victimes de violence domestique. La ville cherche à résoudre ces problèmes tout en favorisant un environnement plus attrayant pour les nouveaux venus en provenance de Lisbonne.
Loures entame un projet qui permettra d’accroître l’offre de logements abordables, d’élaborer des initiatives d’aide aux résidents à faible revenu et d’adapter les infrastructures face à la menace des changements climatiques.
« Ce projet, qui cherche à améliorer l’offre de logements et à promouvoir l’économie circulaire, l’efficacité énergétique et l’éducation, constitue une intervention technique d’une grande importance », explique Ricardo Leão. « Il réunit différents secteurs de la municipalité pour prendre des mesures indispensables contre les changements climatiques. »
Une croissance durable pour changer des vies
La Banque européenne d’investissement prêtera 100 millions d’EUR pour financer certains aménagements relevant du plan d’investissement stratégique pluriannuel de Loures pour la période 2022-2026. Cet investissement appuiera la construction et la rénovation de logements sociaux, la construction d’infrastructures d’enseignement et l’amélioration de la gestion des déchets. Tous les bâtiments, qu’ils soient neufs ou rénovés, seront durables et économes en énergie.
Enfin, ce projet contribuera à une croissance durable ainsi qu’à l’amélioration des conditions de vie et de l’environnement urbain local.
« Ce projet est une étude de cas de ce que nous pouvons faire pour appuyer les municipalités portugaises », explique Miguel Korrodi Ritto, chargé de prêts à la Banque européenne d’investissement qui travaille sur ce projet. « Il améliorera la vie des habitants de la ville de Loures, en répondant au besoin de logements plus nombreux et de meilleure qualité, ainsi qu’au besoin urgent d’action en matière de climat. »
Construction et rénovation de logements abordables
Pour Loures, le défi consistait à trouver une solution à une pénurie croissante de logements abordables.
« Le logement est un instrument de revitalisation urbaine, qui apporte de la dignité au quartier, à la paroisse et à la municipalité, contribuant à son attractivité et à sa durabilité », commente Ricardo Leão.
La ville de Loures rénovera des lotissements et d’autres installations municipales afin d’accroître le nombre de maisons et d’appartements. Elle investira également dans la construction de bâtiments et financera des programmes pour la jeunesse.
Ce projet permettra de construire 793 logements sociaux et d’en rénover 1 171 autres. L’objectif est d’améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables et de créer un environnement plus inclusif pour tous les habitants. Les personnes qui vivent dans les bidonvilles de Loures se verront ainsi offrir de meilleures conditions de vie, leur ouvrant de meilleures possibilités en matière d’éducation et d’emploi.
« En promouvant l’aménagement du territoire, nous réduisons les inégalités sociales et économiques et nous améliorons la qualité de vie de nos concitoyens, ce qui se traduit par une expérience plus digne et plus saine », poursuit Ricardo Leão. « Cela permettra de réduire au maximum les inégalités sociales. Cela favorisera l’égalité des droits et des chances. Et cela augmentera la résilience des personnes et des communautés les plus vulnérables, qui sont plus exposées aux risques climatiques et moins capables de s’y adapter. »
Repenser les espaces publics à des fins climatiques
Loures construira et repensera des bâtiments et espaces publics, ainsi que des systèmes de gestion des déchets afin de combler le fossé social dans les quartiers défavorisés et de s’adapter aux conséquences grandissantes des changements climatiques.
La ville investit dans l’amélioration de la qualité de l’air grâce à des capteurs placés autour des zones urbaines. Outre l’aménagement de pistes cyclables et de zones piétonnes, Loures incite les individus à utiliser les transports en commun plutôt que de prendre la voiture. La ville achètera également des véhicules électriques pour les services publics, marquant ainsi un nouveau pas en direction de transports urbains durables.
« La structure verte de la ville est un élément clé de la stratégie d’adaptation, lorsqu’il s’agit de promouvoir la santé et la qualité de vie, en particulier pendant les vagues de chaleur, dont la fréquence augmente », explique Ricardo Leão.
La problématique des crues gagne également en importance à Loures, qui a subi de graves inondations en décembre 2022.
« En plus des mesures d’adaptation aux changements climatiques, le projet comprend également des mesures de redressement après les inondations pour appuyer la municipalité dans ses efforts de reconstruction », explique Fabrizio Seminara, spécialiste principal de l’aménagement urbain à la Banque européenne d’investissement. « La modernisation des infrastructures publiques, comme le réseau municipal d’assainissement, renforcera la résilience de la ville face aux changements climatiques et la préparera mieux aux phénomènes météorologiques extrêmes à venir. »
En 2021, le conseil municipal de Loures a adopté son plan d’action pour l’adaptation aux changements climatiques, et la BEI soutient pleinement sa mise en œuvre.
Encourager l’éducation et la gestion des eaux usées à l’échelle locale
Mais ce projet ne porte pas uniquement sur le logement. Il permettra également :
- de construire des écoles et d’agrandir celles en place afin d’améliorer la qualité de l’éducation et la participation civique ;
- de traiter et de réutiliser l’eau des piscines municipales ;
- de réutiliser l’eau provenant des stations d’épuration de Frielas et de Beirolas à des fins d’irrigation et de nettoyage des rues.
