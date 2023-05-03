Les universités roumaines n’effectuent qu’un dixième de la recherche-développement menée en moyenne par les établissements européens d’enseignement supérieur.

Cela s’explique en partie par leurs infrastructures éducatives, résidentielles et administratives actuelles, qui ne leur permettent pas d’améliorer leur compétitivité à l’échelle internationale. En outre, l’incertitude quant au rendement des investissements dans ce type d’activité rend beaucoup plus difficile l’obtention de financements.

Prenez l’université de médecine, pharmacie, science et technologie George Emil Palade de Târgu Mureş. Fondée en 1945, elle est spécialisée dans la recherche médicale en neurologie, cardiologie, oncologie et science des matériaux.

Si elle figure parmi les six meilleures facultés de médecine de Roumanie, elle s’est aussi rendu compte que pour pouvoir accueillir des étudiants locaux et internationaux toujours plus nombreux, elle devait élargir ses infrastructures.

L’école a donc cherché une solution avec l’aide de la Banque européenne d’investissement, ce qui a débouché sur une signature en août 2022.

La Banque a ainsi prêté 20 millions d’euros pour la rénovation et la modernisation des infrastructures éducatives et des laboratoires cliniques sur le campus. L’université a également bénéficié d’un soutien financier et technique de la Plateforme de conseil de la BEI.

« Il est important d’avoir un endroit moderne pour apprendre, où les étudiants, les enseignants et les chercheurs peuvent utiliser les dernières technologies dans leurs activités éducatives », explique le professeur Leonard Azamfirei, recteur de l’université. « Mais nous voulons en faire davantage en participant à des projets avec des filières locales importantes et en rendant l’éducation accessible à tous les étudiants. »