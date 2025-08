D’ici à quelques années, la Belgique pourrait détenir la première île énergétique artificielle au monde.

À 45 kilomètres au large des côtes belges, un projet ambitieux prend forme. Il élargira considérablement la capacité de l’Europe à produire de l’énergie propre à partir de l’éolien marin de la mer du Nord.

L’ampleur de ce projet, baptisé « île Princesse Elisabeth », est impressionnante et la construction de l’île sera une véritable prouesse technique. Des caissons géants en béton, d’une hauteur de 60 mètres et construits dans le port néerlandais de Vlissingen, ont été acheminés en mer et installés à 45 mètres de profondeur. Ces structures seront remplies de sable pour créer une île artificielle de six hectares, dotée d’un port et d’un héliport. Une fois pleinement opérationnelle au début des années 2030, l’île artificielle servira de plateforme marine pour deux, voire trois nouveaux parcs éoliens en mer.

L’impact de ce projet se fera sentir bien au-delà de la Belgique. Grâce à son emplacement stratégique en mer du Nord, l’île pourrait servir de plateforme pour de futures interconnexions électriques reliant la Belgique à d’autres pays européens comme le Royaume-Uni. De telles connexions internationales renforceraient la sécurité énergétique et accroîtraient la concurrence.

« L’île Princesse Elisabeth témoigne de notre engagement en faveur d’un avenir plus durable en Europe », a déclaré Robert de Groot, vice-président de la BEI. « Elle symbolise l’innovation, la détermination et une vision commune d’un avenir durable. »