Comment opérer une transition vers les énergies vertes et soutenir le développement économique dans une région à fort taux de chômage ? Pour l’Occitanie, la solution passe par l’implantation de parcs éoliens flottants innovants en Méditerranée.

La Région investit 340 millions d’euros pour rénover les ports de Sète et de Port-La Nouvelle et les transformer en cœur névralgique pour la construction, la logistique et le soutien à deux parcs éoliens flottants en mer. Ces parcs éoliens devraient couvrir les besoins énergétiques

de 400 000 personnes. L’énergie propre générée par les parcs éoliens en mer servira à terme à produire de l’hydrogène vert, une nouvelle étape importante dans la lutte contre les changements climatiques.

Traditionnellement, Port-La Nouvelle gérait les expéditions de céréales et d’autres produits agricoles entre l’Europe et l’Afrique du Nord. La création de ce pôle d’appui aux parcs éoliens suppose un réaménagement important de l’infrastructure portuaire.

« Cela nécessite un procédé industriel et des infrastructures très différents de ce à quoi nous sommes habitués », explique Didier Codorniou, président du Parlement de la Mer pour la Région Occitanie. Tourner l’activité du port vers les énergies renouvelables offre l’occasion de « revitaliser l’économie de la région » et de créer des emplois, selon Didier Codorniou.

La Banque européenne d’investissement, dont les actionnaires sont les 27 États membres de l’UE, prête 150 millions d’euros à la Région Occitanie pour rénover les ports de Sète et de Port-La Nouvelle. La BEI soutient également les deux parcs éoliens flottants pilotes, en prêtant 85 millions d’euros à Eolmed et 75 millions d’euros à Les Éoliennes Flottantes. Ces deux prêts sont adossés à une garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques.

Ces opérations ne sont que quelques-uns des nombreux investissements soutenus en France par la Banque européenne d’investissement, le bras financier de l’Union européenne. L’année dernière, nous avons investi 11,82 milliards d’euros en France, soit 0,42 % du produit intérieur brut du pays.

L’Union européenne tient concrètement ses engagements. C’est pour cela que vous devriez voter aux élections du Parlement européen du 9 juin. Pour plus d’informations, consultez together.eu.