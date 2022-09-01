Les parcs éoliens prennent le large

Cette opération nécessite la mise en œuvre d’un procédé industriel et des infrastructures qui sont très différents de ce que nous faisons habituellement.
Signature(s)
Fiche récapitulative
- Transports - Transports et entreposage
Extension et aménagement des sites portuaires de Port-la-Nouvelle et de Sète-Frontignan.
Le projet contribuera aux objectifs stratégiques de la Région Occitanie pour le développement des Ports de Port-la-Nouvelle et de Sète-Frontignan, y compris en matière de transition énergétique. À Port-La Nouvelle, le projet financera la construction d'infrastructures supplémentaires pour augmenter la capacité et l'efficacité des opérations portuaires et pour soutenir le développement des activités d'énergies renouvelables (parcs éoliens offshore flottants et hydrogène vert). Sur le port de Sète, le projet augmentera la capacité et l'efficacité du terminal des ferries et renforcera également l'interopérabilité entre les modes de transport routier et ferroviaire et les activités portuaires. Le projet comprendra également une nouvelle drague hybride (à hydrogène et diesel) pour préserver les profondeurs d'eau dans les ports régionaux.
Conformité à la directive 2001/42 / CE relative à l'évaluation environnementale stratégique (EES), à la directive EIE 2011/92 / CE modifiée par 2014/52 / UE, à la directive Habitats 92/43 / CEE, à la directive Oiseaux 2009/147 / CE, la directive-cadre 2000/60 / CE sur l'eau (telle que modifiée), ainsi que les exigences en matière d'évaluation de la biodiversité, les questions d'adaptation et d'atténuation au changement climatique, les mesures d'atténuation / compensation et les plans de surveillance environnementale et sociale, seront évalués en détail lors de l'évaluation chaque composante du projet.
La Banque demandera au Promoteur de s'assurer que les contrats pour la mise en œuvre du projet ont été et seront passés conformément à la législation applicable en matière de passation des marchés de l'UE, à la directive 2014/25 / UE, ainsi qu'à la directive 92/13 / CEE, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'UE, avec la publication des avis de marché au Journal officiel de l'UE, en tant que de besoin.
None
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Au cœur du projet
Pourquoi et comment
Création d’infrastructures destinées à des parcs éoliens flottants en Méditerranée
Pourquoi
- L’éolien flottant aidera l’Europe à passer à l’énergie verte.
- Les deux parcs éoliens produiront suffisamment d’énergie pour 400 000 personnes, mais ils ont besoin d’infrastructures importantes pour permettre leur exploitation.
- La Région Occitanie veut relancer son économie et compléter ses filières traditionnelles que sont l’agriculture, le tourisme et l’aérospatiale.
Comment
- Agrandir Port-la-Nouvelle pour créer l’espace nécessaire pour assembler et entretenir les immenses éoliennes, qui seront ensuite hissées sur des flotteurs et transportées en mer
- Approfondir le bassin du port et construire des terminaux supplémentaires qui seront utilisés pour stocker des équipements d’éoliennes en provenance d’autres régions d’Europe
- Créer un pôle d’énergies renouvelables basé sur l’énergie propre produite par les éoliennes et développer des activités liées à l’hydrogène dans la région
Regarder la vidéo
2:56
La nouvelle infrastructure soutient les efforts visant à développer des activités portuaires plus vertes et à décarboner la production d’énergie. Elle représente une étape supplémentaire vers la réalisation de notre objectif de neutralité carbone au niveau européen.
Sur le même sujet
Solutions pour les infrastructures : remorquer des éoliennes en mer
Décupler l’énergie éolienne
Énergie éolienne : miracle au large des côtes tempétueuses du Portugal
C’est dans l’écologie que se trouve la réponse.
Projets et articles associés
Ilunion boosts environmental performance with EIB Advisory support
Spanish company saves on energy and water with EU advice, increasing its profits and the social impact of employing disabled people
Changements climatiques : les entreprises de l’UE en mode adaptation
Une nouvelle enquête menée par le Groupe BEI montre que les entreprises de l’UE poursuivent leurs investissements verts, face à l’augmentation des effets physiques et financiers des changements climatiques.
France : la BEI et Crédit Agricole CIB s’engagent à hauteur d’un milliard d’euros dans l’éolien d’ici 2027
La Banque européenne d’investissement (BEI) et Crédit Agricole CIB ont signé un accord stratégique en faveur de l’énergie éolienne européenne, illustrant leur fort engagement mutuel pour soutenir la transition vers une énergie verte.
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.