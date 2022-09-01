Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
PORTS OCCITANS

Les parcs éoliens prennent le large

Un port du sud de la France se lance dans un vaste projet d'agrandissement afin d'installer deux parcs éoliens flottants en Méditerranée

Statut
Première signature
Signé
12/04/2021
Montant
EUR 130 000 000
Pays
France
Secteur(s)
Transports
Signature(s)

Montant
130 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 130 000 000 €
Transports : 130 000 000 €
Date(s) de signature
12/04/2021 : 130 000 000 €
Fiche technique
PORTS OCCITANS
Fiche récapitulative
PORTS OCCITANS
24/02/2021 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - PORTS OCCITANS - Etude d'impact Vol. 1 - Port La Nouvelle
24/02/2021 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - PORTS OCCITANS - Etude d'Impact - Port de Sète
24/02/2021 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - PORTS OCCITANS - Résumé non technique - Port de Sète
24/02/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PORTS OCCITANS
24/02/2021 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - PORTS OCCITANS - Etude d'impact Vol. 3 - Port La Nouvelle
24/02/2021 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - PORTS OCCITANS - Etude d'impact Vol. 2 - Port La Nouvelle
L'UE, concrètement : l'éolien flottant en France

Date de publication
29 septembre 2020
Statut
Référence
Signé | 12/04/2021
20190354
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PORTS OCCITANS
REGION OCCITANIE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 343 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Extension et aménagement des sites portuaires de Port-la-Nouvelle et de Sète-Frontignan.

Le projet contribuera aux objectifs stratégiques de la Région Occitanie pour le développement des Ports de Port-la-Nouvelle et de Sète-Frontignan, y compris en matière de transition énergétique. À Port-La Nouvelle, le projet financera la construction d'infrastructures supplémentaires pour augmenter la capacité et l'efficacité des opérations portuaires et pour soutenir le développement des activités d'énergies renouvelables (parcs éoliens offshore flottants et hydrogène vert). Sur le port de Sète, le projet augmentera la capacité et l'efficacité du terminal des ferries et renforcera également l'interopérabilité entre les modes de transport routier et ferroviaire et les activités portuaires. Le projet comprendra également une nouvelle drague hybride (à hydrogène et diesel) pour préserver les profondeurs d'eau dans les ports régionaux.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Conformité à la directive 2001/42 / CE relative à l'évaluation environnementale stratégique (EES), à la directive EIE 2011/92 / CE modifiée par 2014/52 / UE, à la directive Habitats 92/43 / CEE, à la directive Oiseaux 2009/147 / CE, la directive-cadre 2000/60 / CE sur l'eau (telle que modifiée), ainsi que les exigences en matière d'évaluation de la biodiversité, les questions d'adaptation et d'atténuation au changement climatique, les mesures d'atténuation / compensation et les plans de surveillance environnementale et sociale, seront évalués en détail lors de l'évaluation chaque composante du projet.

La Banque demandera au Promoteur de s'assurer que les contrats pour la mise en œuvre du projet ont été et seront passés conformément à la législation applicable en matière de passation des marchés de l'UE, à la directive 2014/25 / UE, ainsi qu'à la directive 92/13 / CEE, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'UE, avec la publication des avis de marché au Journal officiel de l'UE, en tant que de besoin.

Commentaires

None

24/02/2021 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - PORTS OCCITANS - Etude d’impact Vol. 1 - Port La Nouvelle
24/02/2021 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - PORTS OCCITANS - Etude d'Impact - Port de Sète
24/02/2021 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - PORTS OCCITANS - Résumé non technique - Port de Sète
24/02/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PORTS OCCITANS
24/02/2021 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - PORTS OCCITANS - Etude d’impact Vol. 3 - Port La Nouvelle
24/02/2021 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - PORTS OCCITANS - Etude d’impact Vol. 2 - Port La Nouvelle
Fiche récapitulative
PORTS OCCITANS
Fiche technique
PORTS OCCITANS

Avant d'être approuvés par le Conseil d'administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l'objet d'une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Évaluation des incidences environnementales et sociales - PORTS OCCITANS - Etude d'impact Vol. 1 - Port La Nouvelle
Date de publication
24 Feb 2021
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
134487933
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190354
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
Évaluation des incidences environnementales et sociales - PORTS OCCITANS - Etude d'Impact - Port de Sète
Date de publication
24 Feb 2021
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
95862620
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190354
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
Évaluation des incidences environnementales et sociales - PORTS OCCITANS - Résumé non technique - Port de Sète
Date de publication
24 Feb 2021
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
95867028
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190354
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PORTS OCCITANS
Date de publication
24 Feb 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
134919602
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190354
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
Évaluation des incidences environnementales et sociales - PORTS OCCITANS - Etude d’impact Vol. 3 - Port La Nouvelle
Date de publication
24 Feb 2021
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
134487156
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190354
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
Évaluation des incidences environnementales et sociales - PORTS OCCITANS - Etude d’impact Vol. 2 - Port La Nouvelle
Date de publication
24 Feb 2021
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
134486498
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190354
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
24/02/2021 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - PORTS OCCITANS - Etude d’impact Vol. 1 - Port La Nouvelle
24/02/2021 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - PORTS OCCITANS - Etude d'Impact - Port de Sète
24/02/2021 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - PORTS OCCITANS - Résumé non technique - Port de Sète
24/02/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PORTS OCCITANS
24/02/2021 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - PORTS OCCITANS - Etude d’impact Vol. 3 - Port La Nouvelle
24/02/2021 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - PORTS OCCITANS - Etude d’impact Vol. 2 - Port La Nouvelle
Fiche récapitulative
PORTS OCCITANS
Fiche technique
PORTS OCCITANS
L'UE, concrètement : l'éolien flottant en France

L'UE, concrètement : l'éolien flottant en France
Fiche technique
PORTS OCCITANS
Fiche récapitulative
PORTS OCCITANS
24/02/2021 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - PORTS OCCITANS - Etude d’impact Vol. 1 - Port La Nouvelle
24/02/2021 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - PORTS OCCITANS - Etude d'Impact - Port de Sète
24/02/2021 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - PORTS OCCITANS - Résumé non technique - Port de Sète
24/02/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PORTS OCCITANS
24/02/2021 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - PORTS OCCITANS - Etude d’impact Vol. 3 - Port La Nouvelle
24/02/2021 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - PORTS OCCITANS - Etude d’impact Vol. 2 - Port La Nouvelle

Pourquoi et comment

Création d'infrastructures destinées à des parcs éoliens flottants en Méditerranée

Pourquoi

  • L'éolien flottant aidera l'Europe à passer à l'énergie verte.
  • Les deux parcs éoliens produiront suffisamment d'énergie pour 400 000 personnes, mais ils ont besoin d'infrastructures importantes pour permettre leur exploitation.
  • La Région Occitanie veut relancer son économie et compléter ses filières traditionnelles que sont l'agriculture, le tourisme et l'aérospatiale.

Comment

  • Agrandir Port-la-Nouvelle pour créer l'espace nécessaire pour assembler et entretenir les immenses éoliennes, qui seront ensuite hissées sur des flotteurs et transportées en mer
  • Approfondir le bassin du port et construire des terminaux supplémentaires qui seront utilisés pour stocker des équipements d'éoliennes en provenance d'autres régions d'Europe
  • Créer un pôle d'énergies renouvelables basé sur l'énergie propre produite par les éoliennes et développer des activités liées à l'hydrogène dans la région

Secteurs et pays

France France Climat et environnement Développement - international Énergie

Impact

Soutenir la transition énergétique

La Banque européenne d'investissement prête 150 millions d'euros à la Région Occitanie pour réaménager les ports français de Sète et Port-la-Nouvelle, afin de mettre en place les infrastructures nécessaires à l'exploitation de nouveaux parcs éoliens flottants en Méditerranée. À Port-la-Nouvelle, la première phase de construction devrait être achevée en 2023.

La BEI soutient également les deux nouveaux parcs éoliens flottants pilotes, l'un géré par Les Éoliennes Flottantes du Golfe du Lion et l'autre par EolMed.  La Banque a signé un prêt de 85 millions d'euros avec Eolmed en avril et un prêt de 75 millions d'euros avec Les Éoliennes Flottantes en mai. Ces deux prêts sont adossés à une garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques.

Cette opération nécessite la mise en œuvre d'un procédé industriel et des infrastructures qui sont très différents de ce que nous faisons habituellement.
Didier Cordorniou

chargé des affaires maritimes pour la Région Occitanie

Récit

Comment créer un pôle d'énergies renouvelables

La Région a la volonté ferme de faire de Port-la-Nouvelle le port de la transition énergétique, non seulement pour la France, mais aussi pour la Méditerranée en général.
Julien Ciglar

Chef de projet Énerg

La transformation de Port-la-Nouvelle s’inscrit dans la stratégie ambitieuse en matière d’énergies renouvelables définie par la Région Occitanie. La Région espère bénéficier de l’aménagement de deux parcs éoliens flottants prévus en Méditerranée, qui devraient produire suffisamment d’énergie pour 400 000 personnes.

L’Occitanie affiche l’un des taux de chômage les plus élevés en France. Elle considère les énergies renouvelables comme une occasion de redynamiser ses activités économiques traditionnelles que sont l’agriculture, le tourisme et, plus loin à l’intérieur des terres, l’aérospatiale.

Les plans prévoient la mutation de Port-la-Nouvelle en un cœur névralgique méditerranéen pour la construction, la logistique et la maintenance des parcs éoliens flottants. Ce pôle produira également à terme de l’hydrogène vert à partir de l’énergie propre générée par les parcs éoliens.

Principle Power
La nouvelle infrastructure soutient les efforts visant à développer des activités portuaires plus vertes et à décarboner la production d’énergie. Elle représente une étape supplémentaire vers la réalisation de notre objectif de neutralité carbone au niveau européen.
Shirley Moussavou

Chargée de prêts à la Banque européenne d’investissement

Comment installer une énorme éolienne en mer

Les éoliennes sont d’immenses monstres d’acier qui pèsent des centaines de tonnes. Sur terre, elles dominent le paysage. Mais imaginez-vous en train d’essayer d’en assembler une dans un port maritime traditionnel, de hisser cette éolienne de 100 mètres de long dotée de pales de 90 mètres sur une plateforme flottante, puis de remorquer doucement le tout vers un parc éolien au beau milieu de la mer.

L’emplacement de Port-la-Nouvelle lui confère un avantage particulier. Ce port se situe à un peu moins de 20 kilomètres des parcs gérés par Les Éoliennes Flottantes et Eolmed. La distance relativement courte entre le port et les parcs éoliens réduit les risques liés au transport maritime de ces énormes structures.

La manœuvre d’éoliennes nécessite cependant un réaménagement important de l’infrastructure portuaire. La rénovation concernant Port-la-Nouvelle comprend les étapes suivantes :

  • la construction d’une plateforme de 250 mètres, suffisamment solide pour supporter les lourdes grues nécessaires pour l’assemblage des flotteurs et le positionnement des éoliennes ;
  • l’extension des digues entourant le port, ce qui permettra d’élargir et d’approfondir le bassin. L’espace supplémentaire ménagé dans le bassin sera utilisé pour empiler les flotteurs sur lesquels reposeront les éoliennes ;
  • la construction de terminaux supplémentaires dotés de quais de 300 mètres de long. Ces terminaux seront utilisés pour l’assemblage des éoliennes et comme installations de stockage.

Cap sur l’hydrogène vert

La région se tourne également vers l’hydrogène vert. En 2019, elle a adopté un plan Hydrogène vert de 150 millions d’euros, qui prévoit de mettre en place des infrastructures pour produire, stocker et distribuer l’hydrogène et d’utiliser l’énergie pour alimenter les transports locaux, comme les autobus et les trains.

Un projet connexe, Corridor H2, développera un réseau de stations de distribution d’hydrogène en Occitanie, le long de l’axe reliant la Méditerranée à la mer du Nord. La BEI prête 40 millions d’euros à l’appui du projet Corridor H2.
La Région pourrait montrer à d’autres collectivités de France comment développer ce type d’activités.
José Rino

Ingénieur principal à la division Transports aériens, maritimes et innovants de la Banque européenne d’investissement

Sur le même sujet

1 septembre 2022

Solutions pour les infrastructures : remorquer des éoliennes en mer

Rénovation de Port-La Nouvelle à hauteur de 340 millions d’euros pour installer deux parcs éoliens et faire de l’Occitanie un pôle des énergies renouvelables
Infrastructures Transports France Union européenne Infrastructures sociales Cohésion sociale et territoriale
12 décembre 2022

Décupler l’énergie éolienne

La société Vestas investit massivement dans la R-D pour améliorer les performances et exploiter l’énergie éolienne dans des environnements plus extrêmes
Infrastructures Climat Décarbonation Danemark Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Climat et environnement
4 novembre 2021

Énergie éolienne : miracle au large des côtes tempétueuses du Portugal

Au large du Portugal, trois éoliennes de la hauteur d’une tour de 60 étages bravent les vents et les vagues pour alimenter 60 000 usagers en électricité
Éolien marin Climat Énergies renouvelables Portugal Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Climat et environnement Énergie
16 novembre 2022

C’est dans l’écologie que se trouve la réponse.

L’agression russe en Ukraine a plongé l’Europe dans une crise énergétique. L’Europe doit réagir et renforcer d’urgence sa résilience et sa sobriété énergétiques.
Efficacité énergétique Norvège Suède Islande Finlande Danemark Union européenne Pays de l’AELE Climat et environnement Énergie
Fiche technique
PORTS OCCITANS
Fiche récapitulative
PORTS OCCITANS
24/02/2021 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - PORTS OCCITANS - Etude d’impact Vol. 1 - Port La Nouvelle
24/02/2021 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - PORTS OCCITANS - Etude d'Impact - Port de Sète
24/02/2021 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - PORTS OCCITANS - Résumé non technique - Port de Sète
24/02/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PORTS OCCITANS
24/02/2021 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - PORTS OCCITANS - Etude d’impact Vol. 3 - Port La Nouvelle
24/02/2021 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - PORTS OCCITANS - Etude d’impact Vol. 2 - Port La Nouvelle
L’UE, concrètement : l’éolien flottant en France

18 décembre 2025

Ilunion boosts environmental performance with EIB Advisory support

Spanish company saves on energy and water with EU advice, increasing its profits and the social impact of employing disabled people

Employment Water Institutional Wastewater Climate Advisory services Energy savings EIB policies Water, wastewater management Climate action Sustainability Spain European Union Climate and environment Social infrastructure Energy
4 décembre 2025

Changements climatiques : les entreprises de l’UE en mode adaptation

Une nouvelle enquête menée par le Groupe BEI montre que les entreprises de l’UE poursuivent leurs investissements verts, face à l’augmentation des effets physiques et financiers des changements climatiques.

Environnement Changements climatiques Climat Économies d’énergie Énergies renouvelables Économie Efficacité énergétique Action en faveur du climat Émissions Union européenne Climat et environnement Énergie
1 décembre 2025

France : la BEI et Crédit Agricole CIB s’engagent à hauteur d’un milliard d’euros dans l’éolien d’ici 2027

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Crédit Agricole CIB ont signé un accord stratégique en faveur de l’énergie éolienne européenne, illustrant leur fort engagement mutuel pour soutenir la transition vers une énergie verte.

Climat Énergies renouvelables France Union européenne Climat et environnement Énergie

