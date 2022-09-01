Les parcs éoliens prennent le large

Impact Soutenir la transition énergétique

La Banque européenne d’investissement prête 150 millions d’euros à la Région Occitanie pour réaménager les ports français de Sète et Port-la-Nouvelle, afin de mettre en place les infrastructures nécessaires à l’exploitation de nouveaux parcs éoliens flottants en Méditerranée. À Port-la-Nouvelle, la première phase de construction devrait être achevée en 2023.

La BEI soutient également les deux nouveaux parcs éoliens flottants pilotes, l’un géré par Les Éoliennes Flottantes du Golfe du Lion et l’autre par EolMed. La Banque a signé un prêt de 85 millions d’euros avec Eolmed en avril et un prêt de 75 millions d’euros avec Les Éoliennes Flottantes en mai. Ces deux prêts sont adossés à une garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques.