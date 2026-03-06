EIB

Désireux de faire progresser l’égalité de genre et l’autonomisation économique des femmes en Europe et dans le monde, le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI) a présenté son troisième plan d’action en la matière.

Dans la perspective de la Journée internationale des droits des femmes, et alors que l’égalité hommes-femmes progresse de manière inégale dans le monde, le Groupe BEI présente un nouveau plan qui renforce son engagement en faveur de l’égalité de genre.

« À l’heure où d’autres font machine arrière, nous sommes encore plus déterminés à maintenir le cap », a affirmé Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI. « Soutenir l’égalité de genre et l’autonomisation économique des femmes est une valeur européenne fondamentale. Cette démarche est juste et elle est judicieuse pour une croissance plus forte et des sociétés plus stables et plus prospères. »

Un plan axé sur l’impact réel pour les femmes et les collectivités

Le nouveau plan d’action en matière d’égalité de genre couvre la période 2026-2030 et vient renforcer le travail qu’accomplit le Groupe BEI dans trois grands domaines :

offrir davantage de perspectives économiques aux femmes, par un meilleur accès au financement, aux fonctions de direction, à l’emploi et à la formation ;

investir dans des infrastructures et des services inclusifs, y compris des solutions de santé, afin que les personnes de toutes les identités de genre puissent accéder aux possibilités et aux services dont elles ont besoin pour s’épanouir ;

assurer la sécurité, la dignité et l’égalité des droits dans toutes les opérations du Groupe BEI.

Afin de transformer ces priorités en résultats tangibles, le Groupe BEI entend :

proposer un soutien consultatif cinq fois plus important, pour aider les clients et les partenaires à intégrer les considérations de genre dans la conception et l’exécution de leurs projets ;

lancer de nouveaux outils numériques pour que le développement de projets tenant compte de la dimension de genre soit plus facile et plus accessible pour les clients ;

mobiliser davantage les marchés des capitaux en émettant des obligations pour le développement durable assorties d’objectifs d’égalité de genre, afin de renforcer le financement privé à l’appui d’une croissance inclusive.

Une solide expérience comme fondement

Le Groupe BEI a intégré l’égalité de genre et l’autonomisation économique des femmes dans son modèle économique. Au cours des cinq dernières années, le Groupe a considérablement intensifié ses investissements axés sur le genre : ses financements dans ce domaine ont en effet plus que doublé, pour atteindre plus de 30 milliards d’euros.

La BEI a notamment investi 2,5 milliards d’euros dans la santé des femmes, pour améliorer l’accès aux technologies et aux services de santé essentiels. Parmi les opérations de la BEI à l’appui de l’égalité de genre, 60 % ont également contribué à l’action en faveur du climat, un chiffre reflétant le lien qui existe entre égalité de genre et résilience climatique. S’agissant des investissements du Fonds européen d’investissement, 13 milliards d’euros sont allés à des fonds gérés par des femmes ou qui promeuvent l’accès des femmes à des fonctions de direction.

En Europe et ailleurs dans le monde, le Groupe BEI a renforcé l’écosystème du financement à l’appui de l’égalité de genre au moyen de plusieurs initiatives phares : le Gender Finance Lab de la plateforme de conseil InvestEU, l’initiative Empowering Equity menée par le Fonds européen d’investissement, le réseau Women Climate Leaders, le réseau Women in Transport, l’initiative SheInvest de BEI Monde, ou encore les initiatives Africa Women Rising et Women for Stronger Communities and Growth. Il a également intégré des objectifs d’égalité de genre dans ses obligations pour le développement durable.

Appel à l’action par un engagement renouvelé

Le nouveau plan d’action en matière d’égalité de genre du Groupe BEI renforce l’alignement du Groupe sur les priorités de l’Union européenne en matière d’égalité, d’inclusion et de développement durable, y compris dans le cadre d’InvestEU et de la stratégie « Global Gateway ». Il consolide également la coopération avec les États, les organisations de développement, les milieux philanthropiques et le secteur privé pour stimuler le changement systémique.

À l’approche de la Journée internationale des droits des femmes, le Groupe BEI appelle à une action collective pour faire en sorte que chaque femme et chaque fille ait la possibilité d’apprendre, de diriger, de travailler et d’innover.