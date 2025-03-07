La sécurité dans tous les secteurs

Des logements pour la population européenne

Teresa Ribera, vice-présidente exécutive de la Commission européenne chargée d’une transition propre, juste et compétitive, a insisté sur le fait que l’Europe devait s’en tenir à ses valeurs fondamentales, même à un moment où le monde semble dans la tourmente. « Nos valeurs doivent guider nos politiques externes et internes », a-t-elle déclaré.

« Transposer nos valeurs signifie que les citoyennes et citoyens bénéficient d’une croissance durable et inclusive, qui est essentielle au maintien d’un environnement sain, à la sécurité de l’emploi, à la paix sociale et à la préservation de la résilience de notre société. »

La paix sociale et la résilience dont a parlé Teresa Ribera étaient au cœur d’une série de tables rondes sur le logement, où tous les participants ont admis que l’Europe traversait actuellement une crise. Nadia Calviño, présidente de la BEI, a annoncé un nouveau plan d’action qui prévoit 10 milliards d’euros d’investissements dans le secteur au cours des deux prochaines années.

Dan Jørgensen, commissaire européen à l’énergie et au logement, a décrit l’interdépendance des défis auxquels l’Europe est confrontée, avec les prix élevés de l’énergie, les changements climatiques et la menace posée par la Russie. « La compétitivité, la décarbonation, la lutte contre les changements climatiques et l’indépendance à l’égard des combustibles fossiles russes sont au cœur de tout ce que nous faisons en ce moment », a-t-il déclaré.

Dan Jørgensen a ajouté qu’en Europe les loyers ont augmenté d’un quart au cours des 15 dernières années et les prix de l’immobilier de moitié. Un Européen sur dix consacre 40 % ou plus de son revenu disponible au logement. « Mais derrière ces chiffres, il y a des gens, des jeunes contraints de repousser le moment de fonder une famille, des personnes vulnérables menacées par le sans-abrisme, des étudiants qui ne peuvent pas fréquenter l’université, des travailleurs qui ne peuvent pas accepter des offres d’emploi, des collectivités confrontées à l’exode rural, des villes incapables de conserver le personnel enseignant, infirmier ou policier, parce qu’il n’a pas les moyens de vivre là où il travaille », a-t-il déclaré. « Ces personnes et leur histoire sont la manifestation vivante de la crise du logement et de son impact sur l’Europe. »

La Commission européenne a mis en place un groupe de travail sur le logement chargé de présenter un plan sur le logement abordable au début de l’année prochaine. Le lancement par la Banque européenne d’investissement d’une plateforme d’investissement paneuropéenne en faveur du logement est au cœur des projets de la Commission, a-t-il ajouté.

D’autres s’attaquent déjà à la crise du logement.

Jaume Collboni, maire de Barcelone, a décrit de nouvelles réglementations visant à plafonner les loyers et, d’ici à 2028, à supprimer les permis de location d’appartements aux touristes.

En Croatie, Zrinka Raguž, secrétaire d’État au ministère du développement régional et des fonds de l’UE, a présenté le plan d’action du pays en faveur du logement abordable, qui prévoit la suppression de la taxe foncière pour les personnes âgées de moins de 45 ans, qui en outre ne paient que 50 % de la taxe sur la valeur ajoutée sur les biens immobiliers. Parmi d’autres mesures figurent la réquisition des biens vacants, l’augmentation du nombre de logements abordables, l’assouplissement des règles de planification et l’augmentation du nombre de résidences étudiantes. Le plan de la Croatie coûtera 2 milliards d’euros d’ici à 2030 et sera financé sur le budget national, par des prêts de l’UE et par les loyers des logements abordables.