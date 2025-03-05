Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Luxembourg
05
-
07
mar 2025

Forum 2025 du Groupe BEI

Investir dans une Europe plus durable et plus sûre

Lieu: Luxembourg , lu

Le Forum de cette année a mis en lumière les priorités d’investissement de l’Europe et présenté les meilleures pratiques et les stratégies efficaces pour répondre aux besoins d’investissement. Forts du savoir-faire du Groupe BEI, nous avons étudié des moyens de mobiliser les fonds nécessaires pour soutenir les objectifs de l’Europe, renforcer le marché unique et éviter la fragmentation de l’économie.

Le Forum comportait également d’autres temps forts :

Pour la première fois, les Journées BEI Monde étaient inscrites au programme du Forum, dans le cadre d’un volet spécifique consacré aux défis qui se posent dans le monde. Dans l’esprit de la Feuille de route stratégique du Groupe BEI, les sessions avaient principalement pour thème les investissements à fort impact en dehors de l’UE, bénéficiant de l’effet de levier des mandats et des garanties de l’UE à l’appui des politiques européennes dans le monde entier. Parmi les sujets clés figuraient l’Ukraine, la sécurité énergétique, la santé et les matières premières critiques.

Faits marquants du Forum
La sécurité dans tous les secteurs

Pour les spécialistes présents au Forum BEI, c’est en restant fidèle à ses valeurs que l’Europe pourra le mieux contrer les menaces géopolitiques, même lorsqu’elle accroît ses investissements dans la sécurité, la défense et une série d’autres secteurs.

À propos du Forum

Le Forum du Groupe BEI réunit des parties prenantes de premier plan des sphères politique, entrepreneuriale et financière en vue d’échanger des points de vue sur les priorités d’investissement qui soutiennent les stratégies européennes, notamment la décarbonation de l’industrie, l’intelligence artificielle, l’union des marchés des capitaux, la sécurité, le logement et l’élargissement de l’UE.

  Ordre du jour et intervenants
  Avis aux médias
  Enregistrements : Jour 1 - Jour 2 – Sessions du matin - Jour 2 – Sessions de l’après-midi - Jour 3

Sessions quotidiennes

Retrouvez ci-dessous tous les enregistrements de nos tables rondes et principales interventions :

5 mars
  • 11 h 15 - 12 h 30 (HEC) - Table ronde – Décarboner l’industrie européenne
    La table ronde portait sur la manière dont l’Europe pourrait favoriser un marché européen plus intégré pour l’énergie et le développement industriel. Les participants se sont penchés sur des solutions pour l’intégration du marché de l’énergie, l’importance de réglementations et de normes cohérentes et la manière dont l’affectation des ressources pourrait aider les régions et les collectivités à tirer parti de la transition écologique et à en atténuer les coûts.
      Visionner l’enregistrement
  • 13 h 45 - 14 h 55 (HEC) - Table ronde – L’Europe numérique : un cadre propice à l’innovation
    Les participants ont examiné les moyens de financer et de construire l’architecture nécessaire pour assurer la place de l’Europe à l’avant-garde de la prochaine génération d’innovation.
     Visionner l’enregistrement
  • 14 h 55 - 16 h 05 (HEC) - able ronde – Préserver la stabilité mondiale ainsi que la prospérité et la sécurité de l’Europe
    Les participants ont examiné comment l’Europe pourrait renforcer sa position géopolitique pour préserver la stabilité, soutenir la résilience économique et sociale et assurer la sécurité et l’autonomie à long terme dans un monde en mutation rapide.
      Visionner l’enregistrement
  • 16 h 50 - 18 h 00 (HEC) - Table ronde – Mobiliser des capitaux privés
    Les participants ont examiné comment des initiatives stratégiques et des instruments financiers ciblés pourraient mobiliser des capitaux privés et favoriser une plus grande intégration du marché de l’UE.
      Visionner l’enregistrement
  • 18 h 00 - 19 h 00 (HEC) - Table ronde – Sonner la cloche : le rôle des marchés des capitaux dans l’investissement en faveur de l’égalité de genre
    De grands acteurs des marchés des capitaux se sont réunis pour débattre de la manière dont ces marchés pourraient mobiliser des investissements intégrant la dimension de genre, dans le contexte de l’évolution de la législation de l’UE sur la finance durable, pour faire en sorte que les flux financiers contribuent à des progrès significatifs.
      Visionner l’enregistrement
6 mars
  • 09 h 25 - 09 h 30 (HEC) - Discours liminaire d’Antonio Costa
    Discours liminaire d’Antonio Costa, président du Conseil européen
     Visionner l’enregistrement
  • 09 h 30 - 10 h 40 (HEC) - Table ronde - Technologies pionnières dans les domaines de l’alimentation, de la biotechnologie et des sciences de la vie
    L’Europe est de longue date un acteur majeur dans les domaines de la biotechnologie, de l’alimentation et des sciences de la vie. Pour être compétitive, l’UE doit intensifier l’innovation et améliorer les capacités de production à l’intérieur de ses frontières, tout en renforçant son écosystème financier afin d’assumer et de conserver un rôle de cheffe de file à long terme dans ces industries critiques.
     Visionner l’enregistrement
  • 10 h 40 - 10 h 50 (HEC) - Discours de Teresa Ribera
    Discours de Teresa Ribera, vice-présidente exécutive de la Commission européenne pour une transition propre, juste et compétitive
     Visionner l’enregistrement
  • 11 h 00 - 11 h 45 (HEC) - Table ronde - Vers une plateforme paneuropéenne d’investissement pour un logement abordable et durable
    Répondre aux besoins de l’Europe en matière de logements plus abordables et plus économes en énergie passe par des efforts coordonnés associant financements, politiques, mesures réglementaires et soutien consultatif. Cette table ronde a abordé la manière dont une nouvelle plateforme paneuropéenne d’investissement contribuerait à concrétiser ces objectifs et à apporter rapidement des solutions à fort impact grâce à la mobilisation des ressources et à une collaboration plus efficace.
     Visionner l’enregistrement
  • 11 h 45 - 12 h 30 (HEC) - Table ronde - Des solutions à fort impact pour accroître les investissements
    Illustrée par des exemples concrets, cette session portait sur la manière dont la plateforme paneuropéenne d’investissement pourrait contribuer à accélérer le développement des solutions venant du terrain, avec le soutien de l’UE et des États membres.
     Visionner l’enregistrement
  • 13 h 45 - 14 h 05 (HEC) - Ouverture officielle des Journées BEI Monde
    Les Journées BEI Monde mettent l’accent sur l’impact de l’UE dans le monde. Cette première édition a été inaugurée par Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI, et Tedros Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé
     Visionner l’enregistrement
      Lire le discours de la présidente Calviño
  • 14 h 05 - 14 h 15 (HEC) - Allocution spéciale de Ioulia Svyrydenko
    Allocution spéciale de Ioulia Svyrydenko, première vice-Première ministre et ministre de l’économie de l’Ukraine
     Visionner l’enregistrement
  • 14 h 15 - 15 h 40 (HEC) - Table ronde - Tirer parti des possibilités offertes par l’élargissement de l’UE
    La perspective d’un nouvel élargissement de l’UE présente des possibilités de renforcer la sécurité, la stabilité et la souveraineté de l’Europe. Le processus d’adhésion vise à concilier les attentes, les droits et les obligations des pays candidats et de l’UE. Les participants ont examiné comment mener à bien l’élargissement de l’UE.
     Visionner l’enregistrement
  • 16 h 00 - 16 h 25 (HEC) - Discussion informelle avec Valdis Dombrovskis
    Discussion informelle avec Valdis Dombrovskis, commissaire européen à l’économie et à la productivité, et Shirin Wheeler, conseillère principale en communication à la Banque européenne d’investissement
     Visionner l’enregistrement
  • 16 h 25 - 17 h30 (HEC) - Table ronde ‑ Partenariat pour la reconstruction de l’Ukraine
    Les besoins de financement sont immenses, en particulier dans des secteurs critiques tels que l’énergie. L’Ukraine, qui s’engage sur la voie de l’adhésion à l’UE, a absolument besoin d’investissements ciblés et bien coordonnés pour reconstruire les infrastructures et restaurer la résilience.
     Visionner l’enregistrement
  • 17 h 30 - 18 h 30 (HEC) - Événement spécial pour la Journée internationale des droits des femmes – Mettre à l’échelle des solutions en faveur de l’inclusion et de la croissance économique
    La diversité et l’inclusion jouent un rôle essentiel dans la croissance économique durable et le progrès social. Cette discussion de haut niveau a réuni des responsables politiques et financiers pour étudier comment nous pourrions accélérer les progrès en matière de diversité et d’inclusion, et en particulier réduire les disparités de genre.
     Visionner l’enregistrement
7 mars
  • 09 h 00 - 10 h 10 (HEC) - Table ronde - Renforcer la sécurité énergétique en dehors de l’Union européenne
    Cette table ronde a passé en revue des stratégies visant à renforcer les réseaux énergétiques, à améliorer la coopération transfrontalière et à ouvrir de nouvelles possibilités de partenariats dans le secteur. En outre, la mise en place de cadres stratégiques et le progrès technologique pourraient favoriser un avenir énergétique plus sûr et interconnecté pour l’Europe et ses voisins.
     Visionner l’enregistrement
  • 10 h 10 - 11 h 20 (HEC) - Table ronde - Partenariats mondiaux dans le domaine de la santé
    Cette session a porté sur la manière dont BEI Monde et des partenaires internationaux pourraient renforcer l’impact des alliances stratégiques et des initiatives à grande échelle pour relever les grands défis en matière de santé, tout en améliorant la résilience et la préparation à l’échelle mondiale.
     Visionner l’enregistrement
  • 11 h 20 - 12 h 30 (HEC) - Table ronde - Construire des chaînes de valeur solides pour les matières premières critiques
    L’accès aux matières premières critiques est une priorité mondiale et un moteur essentiel de l’industrialisation durable et de la croissance économique tant pour l’UE que pour ses partenaires. La résilience des chaînes de valeur liées à ces ressources essentielles nécessite de solides investissements stratégiques.
     Visionner l’enregistrement
  • 12 h 30 - 12 h 45 (HEC) - Allocution de clôture
    Mikołaj Dowgielewicz, secrétaire général adjoint de la Banque européenne d’investissement, a prononcé l’allocution de clôture du Forum 2025 du Groupe BEI.
     Visionner l’enregistrement

 

Lisez les points clés des sessions et consultez notre programme officiel.

Découvrez notre liste de vidéos du Forum du Groupe BEI  

Points clés du Forum

Messages clés de nos principaux conférenciers

Partenariat pour l’Ukraine

La présidente Calviño, la commissaire Kos et la première vice-Première ministre Svyrydenko

Jeromin Zettelmeyer

Directeur de Bruegel

Ekaterina Zaharieva

Commissaire européenne chargée des start-up, de la recherche et de l’innovation

Julie Becker

Directrice générale de la Bourse de Luxembourg

Marjut Falkstedt

Directrice générale du Fonds européen d’investissement

Teresa Ribera

Vice-présidente exécutive pour une transition propre, juste et compétitive, Commission européenne

Irene Tinagli

Présidente de la commission spéciale sur la crise du logement dans l’UE (HOUS), députée au Parlement européen

Jan Klawitter

Responsable des relations gouvernementales et internationales, AngloAmerican

Odile Renaud-Basso

Présidente de la BERD

Tarja Jaakkola

Secrétaire générale adjointe de l’OTAN

Teresa Czerwińska

Vice-présidente de la Banque européenne d’investissement

Ann Mettler

Vice-présidente, Breakthrough Energy

Luca de Meo

PDG, Groupe Renault

Stefano Pontecorvo

Président de Leonardo

Tedros Ghebreyesus

Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé

Björn Gillsäter

Directeur général, Global Donor Relations chez Gavi - L’Alliance du vaccin

Nadia Fettah Alaoui

Ministre de l’économie et des finances du Maroc

Ryan Richardson

Directeur de la stratégie chez BioNTech

À la une

Principales annonces

Rapport 2024-2025 de la BEI sur l’investissement : innovation, intégration et simplification en Europe
La présidente Calviño ouvre le Forum du Groupe BEI : l’Europe est ainsi
5 mars 2025
Un nouveau programme de l’UE pour le secteur bancaire soutient les entrepreneuses dans toute l’Europe
5 mars 2025
Allemagne : Ineratec obtient un appui financier de 70 millions d’euros pour la plus grande usine européenne de production de carburants de synthèse à Francfort
5 mars 2025
Promouvoir l’égalité de genre et l’autonomisation économique des femmes
La Commission européenne et le Groupe BEI signent une garantie de 2 milliards d’euros au titre de la facilité pour l’Ukraine en vue d’appuyer la reconstruction et la résilience du pays
6 mars 2025
La Commission européenne et le Groupe BEI posent les fondations d’une nouvelle plateforme paneuropéenne d’investissement pour des logements abordables et durables
La présidente Calviño donne le coup d’envoi des Journées BEI Monde : une prospérité fondée sur des partenariats
6 mars 2025
Liban: BEI Monde et l’OMS mettent à disposition 10 millions d’euros pour renforcer la santé publique
6 mars 2025
Toutes les annonces  

Des financements et des conseils en matière de logement en Europe

Des logements plus nombreux et de meilleure qualité

L’Union européenne, par l’intermédiaire du Groupe BEI et de la Commission européenne, s’engage à soutenir le secteur du logement en Europe en mettant à disposition les financements et le savoir-faire nécessaires pour construire un plus grand nombre de logements innovants, économes en énergie et abordables.

Découvrir nos solutions  
Getty Images

Dossier de presse

Vous couvrez l’activité du Forum du Groupe BEI ? Vous trouverez dans cette section des supports utiles pour votre programme, reportage ou clip.

Suivez le Forum du Groupe BEI sur X : #EIBForum

Séquences vidéo

Compilation de séquences en vue aérienne des locaux du siège du Groupe BEI, sans commentaire.

Vidéos des bâtiments de la BEI  

Séquences vidéo du Forum

Compilation de séquences vidéo du Forum du Groupe BEI, sans commentaire.

Séquences vidéo du Forum  

Logo du Groupe BEI

Notre logo illustre notre rôle en tant que banque de l’UE. Téléchargez le logo et consultez notre guide d’utilisation.

En savoir plus  

Photothèque du siège

Les services de média pourront trouver ici des photos récentes en haute résolution de notre siège.

Photothèque  

Contacts pour la presse

Andrea Morawski
  a.morawski@eib.org
  +352691284349

Sabine Parisse
  s.parisse@eib.org
  +352621459159

Nikos Chrysoloras
  n.chrysoloras@eib.org
  +32473134760

Photothèque du Forum du Groupe BEI

Suivre l’actualité de la BEI

Actualités
Autres actualités concernant le Forum

