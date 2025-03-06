La Commission européenne et le Groupe BEI posent les fondations d’une nouvelle plateforme paneuropéenne d’investissement pour des logements abordables et durables

Getty Images

Dan Jørgensen, commissaire à l’énergie et au logement, et Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI, s’unissent pour jeter les bases d’une plateforme paneuropéenne d’investissement pour des logements abordables et durables. Cette initiative souligne l’importance, pour une économie productive, d’élargir l’offre de logements abordables et durables.

À l’occasion du Forum du Groupe BEI, le Groupe a annoncé le lancement prochain du plan d’action de la BEI à l’appui du logement, prévoyant un nouveau portail de type « guichet unique » visant à fournir des conseils et des financements pour soutenir l’innovation dans le secteur du bâtiment, construire des logements abordables et investir dans l’efficacité énergétique et la rénovation du parc immobilier dans toute l’Europe. La BEI prévoit des investissements d’environ 10 milliards d’euros au cours des deux prochaines années.

Le plan d’action de la BEI et le portail sont des éléments essentiels de la plateforme paneuropéenne d’investissement à laquelle œuvrent la Commission européenne et la BEI, et qui sont ouverts à d’autres acteurs, comme les banques nationales de promotion économique et les institutions financières internationales.

La Commission européenne et le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) s’associent aux banques nationales de promotion économique (BNPE) du continent européen et aux institutions financières internationales (IFI) afin de mettre au point de nouvelles possibilités de financement en faveur de logements abordables et durables dans toute l’Europe. Lors du Forum du Groupe BEI à Luxembourg, Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI, et Dan Jørgensen, commissaire européen à l’énergie et au logement, ont souligné ce jour l’importance de s’attaquer à l’une des préoccupations les plus pressantes des populations et des pouvoirs publics dans l’Union européenne. Ils ont plaidé en faveur d’une initiative paneuropéenne rassemblant les acteurs locaux et nationaux, publics et privés, visant à mobiliser des financements et des actions urgentes dans le cadre du futur plan européen pour des logements abordables de la Commission.

Leur appel intervient alors que le Groupe BEI achève l’élaboration d’un plan d’action pour des logements abordables et durables, qui prévoit quelque 10 milliards d’euros d’investissements au cours des deux prochaines années. Ce plan appuiera les efforts déployés au niveau local et national en vue de construire davantage de logements abordables, de rénover le parc immobilier existant afin de le rendre plus écoénergétique et d’encourager l’utilisation de matériaux et d’équipements de construction plus durables et novateurs. La BEI lance également un portail dédié au logement. Ce guichet unique est destiné à aider les bénéficiaires finals à accéder à des conseils et à des financements. L’appui du Groupe BEI vise à fournir 1,5 million de logements neufs ou rénovés à l’échelle européenne. Le plan d’action de la BEI et le portail constituent des éléments essentiels de la plateforme paneuropéenne d’investissement, qui sera ouverte à d’autres acteurs comme les BNPE et les IFI. Le Banque de développement du Conseil de l’Europe a également fait part de son intérêt à y participer.

S’exprimant à l’occasion d’un événement spécialement consacré au logement, organisé dans le cadre du Forum annuel du Groupe BEI et intitulé « Investir dans une Europe plus durable et plus sûre », la présidente Nadia Calviño a déclaré : « Pouvoir accéder à un logement confortable et chaud est un souhait partagé par chaque famille et tous les pans de la population en Europe. Aider à transformer ce souhait en réalité pour nos concitoyennes et nos concitoyens constitue une responsabilité sociale et un défi budgétaire. Il s’agit aussi du fondement de toute économie productive. C’est pourquoi le Groupe BEI et la Commission européenne œuvrent à plein régime à une initiative paneuropéenne amenée à s’ouvrir à d’autres acteurs. »

Lors de son allocution d’ouverture à l’occasion du Forum du Groupe BEI, Dan Jørgensen, commissaire européen à l’énergie et au logement, a déclaré : « Il est urgent d’élargir l’offre de logements abordables et durables. La Commission permettra aux États membres d’augmenter la part des fonds de cohésion consacrée au logement abordable et veillera à ce que nos règles en matière d’aides d’État soutiennent mieux notre objectif d’accroître la disponibilité de logements abordables. L’UE mobilise déjà des ressources substantielles, notamment par l’intermédiaire de la Facilité pour la reprise et la résilience, mais nous ne nous arrêterons pas là. Aujourd’hui, avec la BEI, les banques nationales de promotion économique et les institutions financières internationales, nous donnons le coup d’envoi aux travaux qui donneront le jour à une plateforme paneuropéenne d’investissement destinée à mobiliser davantage de financements publics et privés en faveur du logement. De plus, en collaboration avec le Parlement européen, nous consulterons de manière intensive les États membres, les villes, les régions et toutes les parties prenantes afin de mettre en œuvre le plan européen pour des logements abordables. »

La pénurie de logements abordables en Europe, en particulier dans les grandes villes, est considérée comme un problème toujours plus préoccupant pour la croissance économique et la productivité européennes. C’est ce que met en évidence l’enquête sur l’investissement menée par le Groupe BEI auprès de quelque13 000 petites et moyennes entreprises (PME) européennes. Présenté cette semaine au Forum, le rapport sur l’enquête observe également une faible productivité et une innovation insuffisante dans le secteur européen de la construction, ce qui augmente les coûts et les délais de réalisation des projets de logement. Dans le même temps, le coût de l’énergie et l’incidence des émissions de dioxyde de carbone suscitent également des inquiétudes. Avec le chauffage des logements qui représente deux tiers de la consommation énergétique des ménages alors que la précarité énergétique touche 46 millions d’Européens, l’efficacité énergétique du parc immobilier européen est devenue une priorité centrale.

Dans le cadre du plan européen pour des logements abordables, en étroite collaboration avec la Commission et son groupe de travail consacré au logement, ainsi qu’avec les États membres, les régions, les villes, les BNPE et les IFI, le Groupe BEI a pour objectif d’accroître l’offre de logements abordables et durables dans l’UE. L’approche adoptée repose sur quatre piliers, qui dessinent le cadre général des mesures décrites ci-dessous :

les partenariats avec la Commission européenne et les BNPE/IFI afin de faciliter l’accès au financement et aux conseils, sur la base de la complémentarité avec les structures et les produits existants ;

avec la Commission européenne et les BNPE/IFI afin de faciliter l’accès au financement et aux conseils, sur la base de la complémentarité avec les structures et les produits existants ; le déploiement à l’échelle de l’UE : élargir la portée régionale du soutien du Groupe BEI en mettant l’accent sur les pays de l’UE dotés de systèmes de logement moins matures et ayant des besoins importants non satisfaits, pour lesquels un volet de conseil renforcé complétera le financement ;

: élargir la portée régionale du soutien du Groupe BEI en mettant l’accent sur les pays de l’UE dotés de systèmes de logement moins matures et ayant des besoins importants non satisfaits, pour lesquels un volet de conseil renforcé complétera le financement ; une approche fondée sur les chaînes de valeur : ouverture à de nouveaux types de projets de logement – allant de l’innovation dans la construction à la propriété, en passant par la promotion immobilière, assortie de mesures de sauvegarde ;

: ouverture à de nouveaux types de projets de logement – allant de l’innovation dans la construction à la propriété, en passant par la promotion immobilière, assortie de mesures de sauvegarde ; la mobilisation du secteur privé : élargissement de la clientèle aux promoteurs du secteur privé à but lucratif.

En juillet 2024, le nouveau groupe de travail du Groupe BEI sur le logement a organisé un événement inaugural, qui a réuni quelque 300 parties prenantes publiques et privées afin de discuter du renforcement du soutien financier en faveur de logements abordables et durables dans l’ensemble de l’UE. Cet événement a été suivi, à l’automne, de réunions techniques avec les parties prenantes en vue de contribuer à la mise au point d’une plateforme paneuropéenne d’investissement en collaboration avec la Commission.

La Commission européenne est déjà active dans le domaine du logement, fournissant un soutien par l’intermédiaire notamment de la Facilité pour la reprise et la résilience, des fonds relevant de la politique de cohésion, d’InvestEU, de LIFE et d’Horizon Europe.

Comme indiqué dans la lettre de mission du commissaire Jørgensen, la Commission publiera son tout premier plan européen pour des logements abordables. Le plan offrira une assistance technique aux villes et aux États membres et mettra l’accent sur les investissements et les compétences nécessaires. La Commission élaborera en particulier une stratégie européenne pour la construction de logements permettant de soutenir l’offre de logements, de mettre en place une plateforme paneuropéenne d’investissement pour des logements abordables et durables, de procéder à une analyse de l’incidence de la spéculation immobilière, d’aider les États membres à doubler les investissements prévus dans le logement abordable au titre de la politique de cohésion, de s’attaquer aux problèmes systémiques liés à la location de logements à court terme et de faire des propositions pour lutter contre l’utilisation inefficace du parc immobilier actuel ou encore de réformer les règles en matière d’aides d’État afin de permettre la prise de mesures d’aide au logement, notamment en faveur de l’efficacité énergétique et du logement social.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme nous nous y sommes engagés dans notre Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Promouvant l’intégration du marché et mobilisant des investissements, le Groupe BEI a soutenu un montant record de plus de 100 milliards d’euros de nouveaux investissements pour la sécurité énergétique de l’Europe en 2024 et a mobilisé 110 milliards d’euros de capital de croissance pour les jeunes pousses, les entreprises en expansion et les innovateurs européens. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE.

