Le Groupe BEI réunit des parties prenantes clés pour relever le défi du logement en Europe, un enjeu à plusieurs centaines de milliards

Plus de 300 parties prenantes publiques et privées ont participé à la première réunion organisée par le Groupe BEI pour amplifier le soutien financier au logement abordable et durable dans l’ensemble de l’UE.

Le logement est l’une des grandes priorités stratégiques du Groupe BEI, qui a créé un groupe de travail chargé de se pencher sur trois domaines : l’innovation technologique dans le secteur du bâtiment, la modernisation et l’efficacité énergétique du parc immobilier européen, ainsi que la construction de logements intermédiaires et sociaux.

Ces travaux ouvriront la voie à la mise en place d’une plateforme paneuropéenne d’investissement à l’appui du logement abordable et durable, annoncée par la présidente von der Leyen dans sa déclaration au Parlement européen plus tôt dans la journée.

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI) a réuni, pour la première fois, plus de 300 experts, décideurs politiques et représentants des institutions de l’UE, de municipalités et de ministères nationaux pour amplifier le soutien financier au secteur du logement en vue d’élargir l’offre d’habitations abordables et durables dans toute l’Europe. Cet événement coïncide avec l’annonce par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, de la mise en place de la toute première plateforme paneuropéenne d’investissement à l’appui du logement abordable et durable, en partenariat avec le Groupe BEI.

Le secteur européen du logement est confronté à un important déficit d’investissement, qui concerne à la fois l’innovation, la rénovation et la construction. La moitié des habitations européennes ont été construites avant 1980, d’où des besoins d’investissement élevés en matière d’efficacité énergétique, sachant qu’à ce jour, seuls 5 % du parc immobilier a été rénové.

Selon la dernière enquête en date du Groupe BEI sur l’investissement menée auprès de 12 500 entreprises de l’UE, le secteur de la construction pâtit d’une faible productivité, plus de 70 % de ses entreprises n’investissant pas du tout dans l’innovation. Le manque de personnel qualifié reste le principal obstacle à l’investissement pour les entreprises de la construction au sein de l’UE : elles sont 85 % à le citer comme un obstacle.

Les investissements dans la recherche-développement, la mise au point de nouveaux matériaux et technologies du bâtiment, ainsi que la transformation numérique des produits, processus et services, sont essentiels pour accroître la productivité et la compétitivité du secteur du bâtiment en Europe, puisque ces éléments permettront de rendre la construction plus rapide, plus facile et moins coûteuse. En outre, l’innovation est nécessaire pour améliorer l’isolation, la performance énergétique et la circularité dans l’utilisation des matériaux de construction, et ainsi réduire l’incidence environnementale du secteur et augmenter la compétitivité de l’économie européenne.

La modernisation du parc immobilier – afin d’y intégrer des systèmes modernes et efficaces d’isolation, de chauffage, de refroidissement, et de production et de stockage d’énergie – est essentielle pour permettre à l’UE d’atteindre ses objectifs climatiques internationaux, de réduire les factures énergétiques des familles et des entreprises ou encore d’améliorer la qualité des logements. Les besoins d’investissement dans ce domaine sont estimés à 275 milliards d’euros par an.

De plus, les investissements dans les infrastructures sociales et la fourniture de logements abordables et durables, en coopération avec les autorités publiques et les partenaires financiers aux niveaux national et international, constituent une priorité essentielle pour le Groupe BEI, comme indiqué dans sa Feuille de route stratégique. Cette Feuille de route ayant été validée il y a peu par les ministres des finances de l’UE, les travaux sont désormais en cours pour mettre en œuvre les huit grandes priorités qui y sont énoncées.

L’événement d’aujourd’hui, le premier d’une série organisée par le nouveau groupe de travail du Groupe BEI sur le logement, donne le coup d’envoi à un processus inclusif et collaboratif visant à élaborer une approche paneuropéenne axée sur l’innovation, la durabilité et l’accessibilité financière.

Le Groupe BEI fournit des services de financement et de conseil au secteur du logement depuis 25 ans. Son concours à la rénovation et à l’aménagement urbains durables s’est élevé à quelque 13,4 milliards d’euros ces cinq dernières années.

En ouverture de l’événement, Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI, a déclaré : « Aujourd’hui, nous nous mettons au travail, en rassemblant des experts de toute l’Europe pour amplifier les investissements. Nous pourrons ainsi fournir des logements abordables et durables aux familles européennes et renforcer la productivité et la compétitivité de l’économie du continent. Notre objectif est de faire émerger une solution de financement paneuropéenne, en partenariat étroit avec la Commission européenne, en mettant l’accent sur l’innovation, la durabilité et l’accessibilité économique. »

Et d’ajouter : « Je suis convaincue qu’en travaillant en étroite collaboration avec nos partenaires, avec détermination et concentration, nous profiterons de la dynamique qui existe pour mettre sur pied de nouveaux instruments et réussir dans ce domaine prioritaire clé. »

Ioannis Tsakiris, vice-président de la BEI, qui dirige le nouveau groupe de travail du Groupe BEI sur le logement : « L’accès au logement est une priorité majeure pour le Groupe Banque européenne d’investissement. Je me réjouis que nous organisions cet événement aujourd’hui pour trouver des solutions avec les principaux acteurs du secteur en vue d’accroître la disponibilité de logements abordables et durables partout en Europe. »

L’événement de ce jour sera l’occasion de mettre en lumière des exemples de programmes et de solutions en matière de logement abordable et durable issus des quatre coins de l’Europe, y compris des instruments et des produits innovants offrant des opportunités d’investissement. Ces études de cas porteront notamment sur des investisseurs institutionnels (Cronos Logement Intermédiaire en France), l’amélioration de l’accès au financement pour les petits promoteurs (BGK en Pologne), des plateformes d’investissement aidant les propriétaires à effectuer des investissements dans l’efficacité énergétique (SBCI en Irlande) et l’innovation technologique permettant la construction de logements « passifs » abordables (Nasuvinsa en Espagne).

Au cours de l’atelier hybride d’aujourd’hui, les experts examineront également l’incidence d’une collaboration plus étroite entre les États membres de l’UE, les municipalités, les associations de logement, les banques nationales de promotion économique et le secteur privé. Les conclusions de la réunion alimenteront les travaux du nouveau groupe de travail du Groupe BEI sur le logement.

Informations générales

Banque européenne d’investissement (BEI)

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il a pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’UE bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.