Forum du Groupe BEI : Investir dans une Europe plus durable et plus sûre

La troisième édition du Forum du Groupe BEI, qui se tiendra à Luxembourg du 5 au 7 mars, aura pour thème central les mesures destinées à stimuler la prospérité et la sécurité de l’Europe et à favoriser la coopération mondiale.

Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI, ouvrira le Forum le 5 mars, tandis que Debora Revoltella, économiste en chef de la BEI, lancera le rapport de la BEI sur l’investissement, qui a pour objet d’analyser les tendances d’investissement grâce à une enquête menée auprès de plus de 12 000 entreprises européennes.

La présidente Nadia Calviño et le commissaire européen chargé de l’énergie et du logement, Dan Jorgensen, présenteront les dernières actions conjointes visant à soutenir l’accès à un logement abordable en Europe.

La présidente de la BEI participera en outre à différentes sessions aux côtés de commissaires européens, de ministres nationaux, de partenaires internationaux et de chefs d’entreprise européens.

La présidente du Groupe Banque européenne d'investissement (BEI), Nadia Calviño, ouvrira le Forum du Groupe BEI le mercredi 5 mars à Luxembourg. Cet événement d’une durée de trois jours, qui se tiendra au European Convention Center, réunira des dirigeants et des experts pour discuter et proposer des solutions concrètes face aux difficultés et aux possibilités auxquelles l’Europe et le monde sont confrontés aujourd’hui dans le domaine de l’économie, de la société et la politique internationale.

« Le temps est venu d’agir. L’ordre mondial qui a apporté la paix et la prospérité ces 80 dernières années est en mutation. En cette période de trouble, il est plus important que jamais que l’Europe soit un vecteur de stabilité et de sécurité grâce à ses atouts, son unité et sa détermination », a déclaré Nadia Calviño, présidente de la BEI. « L ’Europe est une superpuissance en matière de commerce, de recherche et d’innovation. Le Forum du Groupe BEI offre aux dirigeants et aux innovateurs européens une occasion opportune de rencontrer des entreprises et des partenaires internationaux pour travailler à des solutions concrètes dans des domaines clés tels que les technologies vertes, la santé, la sécurité et la défense, afin de construire un avenir plus sûr, compétitif et prospère pour nous toutes et tous. »

Durant les trois jours du Forum, toute une série d’allocutions et de tables rondes seront proposées. Voici quelques-uns des principaux temps forts de l’événement :

5 mars :

Session sur la décarbonation de l’industrie européenne, avec un discours de Luca De Meo, PDG du groupe Renault, l’un des plus grands constructeurs automobiles au monde.

Lancement du rapport du Groupe BEI sur l’investissement, qui présente des informations sur les tendances en matière d’investissement dans l’UE sur la base de l’enquête annuelle du Groupe BEI menée auprès de plus de 12 000 entreprises.

Tables rondes sur la nécessité grandissante d’investir dans la sécurité en Europe, sur le lien entre transition numérique et croissance, et sur le rôle des marchés des capitaux dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes.

6 mars :

Discours d’Antonio Costa, président du Conseil européen (vidéo).

Discours de Teresa Ribera, vice-présidente exécutive de la Commission européenne, chargée de la transition propre, juste et compétitive.

Discours de Ghebreyesus Tedros, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé.

Session sur le logement abordable et durable en Europe, à laquelle participeront Nadia Calviño, présidente de la BEI, et Dan Jørgensen, commissaire européen chargé de l’énergie et du logement, et qui jettera les bases d’une nouvelle initiative paneuropéenne en matière de logement abordable.

6-7 mars :

Journées sur l’action de la BEI dans le monde : sessions sur le rôle de l’Europe dans le monde, y compris des discussions sur l’élargissement de l’UE, le soutien à l’Ukraine, la transition énergétique au-delà des frontières de l’UE, les matières premières critiques et la santé.

À la veille de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars, les discussions porteront sur le renforcement des solutions en faveur de la diversité, de l’inclusion et de la croissance économique, en lien avec la deuxième réunion du réseau Women Climate Leaders qui aura lieu en marge du Forum.

Le programme complet et la liste des orateurs peuvent être consultés sur le site web de la BEI. Le Forum sera retransmis en direct dans son intégralité sur la chaîne YouTube de la BEI, tandis que le discours d’ouverture de la présidente et d’autres temps forts seront diffusés sur EBS.

Les journalistes intéressés par des entretiens avec les participants au Forum sont invités à s’adresser à nous. Dans la mesure du possible, nous faciliterons la prise de contact avec leurs porte-parole respectifs.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Les services de média pourront trouver ici des photos récentes en haute résolution de notre siège.