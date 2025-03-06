Liban: BEI Monde et l’OMS mettent à disposition 10 millions d’euros pour renforcer la santé publique

EIB

La Banque européenne d’investissement et l’Organisation mondiale de la Santé ont signé l’accord ce jour, à l’occasion du Forum du Groupe BEI à Luxembourg.

Le système de santé libanais est soumis à de fortes pressions économiques et financières.

La subvention financée par des donateurs permettra la réouverture du laboratoire central de la santé publique du Liban et appuiera en priorité l’approvisionnement en médicaments et une assistance déployée pour les soins de santé bénéficiant à plus de 50 000 personnes atteintes de maladies chroniques comme le diabète, les troubles cardiovasculaires et le cancer.

La Banque européenne d’investissement (BEI Monde) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ont officialisé une subvention de 10 millions d’euros destinée à renforcer la résilience du secteur de la santé au Liban, notamment en remédiant à la pénurie de médicaments et à la fragmentation des services de laboratoire.

L’accord de coopération a été signé lors du Forum de la BEI à Luxembourg par Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS, et Thomas Östros, vice-président de la BEI. Il soutiendra la réouverture du laboratoire central de la santé publique du Liban, une étape cruciale pour accroître la capacité de détection des maladies infectieuses émergentes. Le laboratoire central dépistera les maladies infectieuses à traiter en urgence, confirmant rapidement la présence d’éventuels agents pathogènes afin de prévenir les épidémies, ce qui sera particulièrement important pour les personnes déplacées et réfugiées vulnérables. Le laboratoire central de la santé publique du Liban dépistera également tous les dons de sang en vue de garantir la sécurité des transfusions.

L’accord conclu ce jour permettra également de débloquer la fourniture de médicaments essentiels et l’assistance de spécialistes auprès de centres de soins de santé primaires dans l’ensemble du Liban. Les centres de soins de santé publics pourront ainsi rétablir des services, notamment dans les domaines de la santé génésique et de la prévention des violences sexistes, tout en remédiant aux disparités spécifiques de genre au niveau des services.

Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI : « Les partenariats stratégiques et les solutions bénéfiques pour toutes les parties sont plus indispensables que jamais en ces temps difficiles. Cet important financement de l’Union européenne en faveur du système de santé publique libanais est également le fruit de notre bonne coopération avec d’autres institutions multilatérales et de l’excellent partenariat avec l’Organisation mondiale de la Santé, dont le savoir-faire sur le terrain est déterminant pour la réalisation de projets comme celui-ci. »

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS : « Cet accord intervient à un moment critique pour le Liban et changera réellement la donne en renforçant la capacité du pays à détecter les urgences sanitaires et à y réagir rapidement, ainsi qu’en élargissant l’accès à des médicaments vitaux. C’est un parfait exemple de l’impact que l’OMS, la BEI et d’autres banques multilatérales de développement entendent générer dans le monde entier par l’intermédiaire de la plateforme d’investissement d’impact pour la santé. »

Fadi Hajali, ambassadeur du Liban en Belgique et au Luxembourg : « Nous remercions la BEI et l’OMS pour leur soutien en faveur du secteur de la santé libanais. Cette subvention nous aidera à répondre aux besoins critiques, à améliorer la qualité des soins et à construire un système de santé plus résilient pour les personnes vivant au Liban ».

Sandra De Waele, ambassadrice de l’Union européenne au Liban : « Cette initiative conjointe de la Banque européenne d’investissement et de l’OMS, qui en assurera la mise en œuvre, constitue une étape cruciale pour renforcer le système de santé du Liban et garantir que les services vitaux atteignent les plus vulnérables. En soutenant la réouverture du laboratoire central de santé publique et en dynamisant les centres de soins de santé primaires, nous répondons aux besoins immédiats et renforçons la résilience à long terme. Cette collaboration est un excellent exemple de l’approche de l’Équipe Europe, qui s’inscrit dans le droit fil des priorités de l’Union européenne au Liban et complète notre soutien existant en faveur du secteur de la santé, en particulier pour garantir l’accès aux médicaments essentiels. »

La subvention est fournie par l’intermédiaire du Fonds pour l’initiative Résilience économique (IRE) de la BEI, financé par des donateurs et soutenu par les États membres de l’UE.

Ce projet au Liban s’inspire de projets antérieurs cogérés par l’OMS et la BEI en Palestine, au Rwanda et en Angola. Il ouvre la voie à la mise en service de la plateforme d’investissement pour la santé, un dispositif de financement unique au sein duquel plusieurs banques multilatérales de développement, dont la Banque islamique de développement et la Banque africaine de développement, ont rejoint la BEI et l’OMS afin de mettre en œuvre une approche ciblée et stratégique du financement des soins de santé primaires.

Le système de santé libanais est mis à rude épreuve en raison d’un important effondrement économique et financier, aggravé par de multiples crises, notamment le conflit touchant le sud du Liban, l’explosion au port de Beyrouth, le conflit syrien et l’épidémie de choléra. Les défis humanitaires ne cessent de s’amplifier, exacerbant la vulnérabilité de la population.

La subvention appuiera en priorité l’approvisionnement en médicaments et une assistance déployée pour les soins de santé, au profit notamment de plus de 50 000 personnes atteintes de maladies chroniques comme le diabète, les troubles cardiovasculaires et le cancer. Les populations vulnérables, y compris celles touchées par le conflit en cours, les réfugiés syriens et d’autres groupes de personnes, bénéficieront de cette initiative. Le Liban accueille environ 1,5 million de réfugiés syriens et quelque 200 000 réfugiés palestiniens, ce qui représente environ un tiers de la population libanaise totale. En outre, en 2025, le nombre de personnes déplacées à l’intérieur du Liban s’élève à plus de 950 000.

L’initiative sera mise en œuvre par l’Organisation mondiale de la Santé et a été pleinement approuvée par le ministère libanais de la santé publique. Elle contribuera à la stratégie de ce ministère visant à renforcer les services médicaux auprès des populations vulnérables, notamment celles touchées par le conflit en cours.

Informations générales

À propos de BEI Monde

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle finance des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle vise à soutenir 100 milliards d’euros d’investissements d’ici à la fin de 2027 – soit environ un tiers de l’objectif global de cette stratégie de l’UE. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats solides et ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos du Fonds pour l’initiative Résilience économique (IRE)

Le Fonds pour l’initiative Résilience économique (IRE), qui appuie cette subvention, a été créé par la BEI en 2017 pour orienter les ressources des donateurs vers des projets à fort impact dans les pays du voisinage méridional et des Balkans occidentaux afin de relever les défis posés par les déplacements forcés et les migrations. Les donateurs du Fonds IRE sont la Bulgarie, la Croatie, l’Italie, la Lituanie, le Luxembourg, la Slovaquie, la Slovénie, la Pologne et le Royaume-Uni.