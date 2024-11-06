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LEBANON WHO HEALTH RESILIENCE INITIATIVE

Signature(s)

Montant (.*)
9 900 000 €
Pays
Secteur(s)
Liban : 9 900 000 €
Santé : 9 900 000 €
Date(s) de signature
6/03/2025 : 9 900 000 €
(*) Y compris des subventions à l'investissement de 9 900 000 € fourni par ECONOMIC RESILIENCE INITIATIVE FUND
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08/11/2024 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LEBANON WHO HEALTH RESILIENCE INITIATIVE
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Fiche récapitulative

Date de publication
12 septembre 2024
Statut
Référence
Signé | 06/03/2025
20240220
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
LEBANON WHO HEALTH RESILIENCE INITIATIVE
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH OF LEBANON,WORLD HEALTH ORGANISATION
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 10 million
EUR 10 million
Lieu
Secteur(s)
  • Santé - Santé humaine et action sociale
Description
Objectifs

The investment grant, implemented by the World Health Organisation (WHO), will finance the rehabilitation and equipment of the existing Central Public Health Laboratory (CPHL) building of the Rafic Hariri Hospital and the medication supply to selected primary healthcare centres.

The project's over-arching development objective, which responds to both systemic and urgent needs, aims to enhance the country's epidemic preparedness and access to essential pharmaceuticals for the most vulnerable Lebanese and refugee populations while increasing the quality of services provided.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns the rehabilitation of an existing laboratory building of the site of the Rafic Hariri Hospital as well as the distribution of medicines to selected primary health care centres. If located within the EU, the first component would be covered by Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (as amended by 2014/52/EU) in relation to urban development. Due to the scale of the investment and since the foreseen construction works will not change the scope or extension of the existing facility, the promoter does not expect that an EIA will be requested when requesting a building permit.

The implementation will be fully delegated to World Health Organization (WHO), who will use established UN-standards for tendering and procurement. These standards are following best international practice and are satisfactorily compliant with the principles and standards of the EIB's Guide to Procurement.

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
6 novembre 2024
6 mars 2025
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LEBANON WHO HEALTH RESILIENCE INITIATIVE
Date de publication
8 Nov 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
213089062
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20240220
Secteur(s)
Santé
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Liban
Disponible au public
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Lien vers la source
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