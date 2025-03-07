Le Groupe BEI et ses partenaires annoncent de nouvelles initiatives en faveur de l’égalité de genre et de l’autonomisation économique des femmes

La BEI a signé un prêt de 175 millions d’euros avec la municipalité de Barcelone pour financer la revitalisation urbaine et des stratégies climatiques. Présenté par Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI, et Jaume Collboni, maire de Barcelone, le dispositif financier soutiendra le développement urbain et la stratégie climatique de la ville, en mettant l’accent sur la durabilité et l’inclusion. Il prendra particulièrement en compte les besoins des femmes et cherchera à améliorer leur accès aux infrastructures et aux services urbains. Cette approche s’inscrit dans le droit fil de la stratégie et du plan d’action du Groupe BEI en matière de genre et démontre que l’aménagement urbain inclusif peut stimuler les perspectives économiques.

Le réseau Women Climate Leaders fête sa première année d’activité

Des membres du réseau Women Climate Leaders avec Nadia Calviño, présidente de la BEI, et Teresa Ribera, vice-présidente exécutive de la Commission européenne. EIB

Mars 2025 marque le premier anniversaire du réseau Women Climate Leaders, lancé par le Groupe BEI pour promouvoir des pratiques durables et accompagner les entreprises dans leur transition écologique. Au cours de l’année écoulée, le réseau a formulé des recommandations concrètes pour aider les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire à adopter des approches plus écologiques et à élaborer des innovations respectueuses du climat. Ces recommandations ont été présentées aux responsables politiques européens lors du Forum du Groupe BEI.

Les recommandations portent notamment sur des plateformes locales de partage des connaissances, des procédures simplifiées en matière de rapports, le renforcement des capacités et l’établissement d’un lien entre l’écologie et les avantages pour les entreprises. En outre, le réseau plaide en faveur d’un renforcement des politiques visant à développer l’innovation verte par le biais d’incitations fiscales temporaires, de réglementations financières adaptées et de « bacs à sable » réglementaires. Il confirme qu’un guichet unique d’orientation pour le prochain cadre financier pluriannuel – le budget à long terme de l’UE – sera crucial pour informer les PME sur les financements européens disponibles.

Le réseau Women Climate Leaders, qui entame sa deuxième année, reste déterminé à donner aux entreprises les moyens de concrétiser la transition de l’UE vers un avenir plus vert et plus inclusif.

Stanbic Bank et BEI Monde lancent une ligne de crédit de 20 millions d’euros pour les PME et les entrepreneuses au Zimbabwe

La BEI et Stanbic ont mis en place une ligne de crédit de 20 millions d’euros (525,9 millions de ZWG) qui permettra d’accorder des prêts à long terme à des conditions favorables aux petites et moyennes entreprises (PME) du Zimbabwe. Cette ligne de crédit ciblera en particulier les PME et les entreprises qui sont détenues ou dirigées par des femmes, emploient un nombre important de femmes ou proposent des services spécifiquement à ces dernières.

Le continent africain compte l’un des pourcentages d’entrepreneuses les plus élevés au monde. Plus de la moitié des PME du Zimbabwe sont dirigées par des femmes, tandis que plus de la moitié des entreprises du pays déclarent que l’accès limité au crédit les empêche de se développer. Dans le droit fil du programme Global Gateway de l’UE, qui contribue à réduire le déficit d’investissement à l’échelle mondiale, la ligne de crédit BEI en faveur de Stanbic permettra de combler ce déficit de financement au moyen d’instruments financiers axés sur les besoins des entrepreneuses et de promouvoir l’autonomisation économique des femmes au Zimbabwe. Elle contribuera au Défi 2X, une initiative visant à mobiliser des investissements qui accroissent la participation des femmes à l’économie dans les marchés en développement, en améliorant leur accès aux financements, aux postes de direction et aux emplois de qualité.

La BEI et l’OMS vont renforcer la santé publique au Liban, notamment la santé génésique et la prévention de la violence sexiste

La BEI et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ont officialisé une subvention de 10 millions d’euros destinée à renforcer la résilience du secteur de la santé au Liban, notamment en remédiant à la pénurie de médicaments et à la fragmentation des services de laboratoire. Cet accord permettra également de débloquer la fourniture de médicaments essentiels et l’assistance de spécialistes auprès de centres de soins de santé primaires dans l’ensemble du Liban. Les centres de soins de santé publics pourront ainsi rétablir des services, notamment dans les domaines de la santé génésique et de la prévention des violences sexistes, tout en remédiant aux disparités spécifiques de genre au niveau des services.

L’accord de coopération a été signé lors du Forum de la BEI par Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS, et Thomas Östros, vice-président de la BEI. Il soutiendra la réouverture du laboratoire central de la santé publique du Liban, une étape cruciale pour accroître la capacité de détection des maladies infectieuses émergentes.

